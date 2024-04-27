https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/moskovada-23-nisan-ulusal-egemenlik-bayraminda-karagoz-ve-hacivat-gosterisi-sunuldu--1083221913.html
Moskova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nda Karagöz ve Hacivat gösterisi sunuldu
Moskova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nda Karagöz ve Hacivat gösterisi sunuldu
Sputnik Türkiye
Moskova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Hacivat - Karagöz gölge oyunu sunuldu. 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T18:52+0300
2024-04-27T18:52+0300
2024-04-27T18:52+0300
dünya
moskova
türkiye'nin moskova büyükelçiliği
tanju bilgiç
karagöz ile hacivat
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
gösteri
tiyatro
oyun
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Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ve Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından organize edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlü Hacivat ve Karagöz gölge oyunu oynandı.Rusya Devlet Çocuk Kütüphanesi'nde organize edilen oyunu, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç, YEE Moskova Koordinatörü Mehmet Ülker ve kütüphanenin Müdür Yardımcısı Anjela Lebedeva da izledi.Çok sayıda Rus ve Türk çocuğun izlediği gölge oyunu, UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası Taşıyıcısı (SOKÜM) unvanına sahip Hayali Cengiz Samsun tarafından canlandırıldı.Hafta boyunca Moskova'da devam eden 23 Nisan etkinlikleri kapsamındaki gösterinin ardından çocuklar için atölye çalışması yapıldı.Büyükelçi Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç, çocukların çalışmalarını takip etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/rusya-disisleri-bakanligidan-nato-tatbikatlarina-iliskin-aciklama-basarili-olamayacaklar-1083214691.html
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moskova, türkiye'nin moskova büyükelçiliği, tanju bilgiç, karagöz ile hacivat, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, gösteri, tiyatro, oyun
moskova, türkiye'nin moskova büyükelçiliği, tanju bilgiç, karagöz ile hacivat, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, gösteri, tiyatro, oyun
Moskova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nda Karagöz ve Hacivat gösterisi sunuldu
Moskova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Hacivat - Karagöz gölge oyunu sunuldu.
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ve Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından organize edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlü Hacivat ve Karagöz gölge oyunu oynandı.
Rusya Devlet Çocuk Kütüphanesi'nde organize edilen oyunu, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç, YEE Moskova Koordinatörü Mehmet Ülker ve kütüphanenin Müdür Yardımcısı Anjela Lebedeva da izledi.
Çok sayıda Rus ve Türk çocuğun izlediği gölge oyunu, UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası Taşıyıcısı (SOKÜM) unvanına sahip Hayali Cengiz Samsun tarafından canlandırıldı.
Hafta boyunca Moskova'da devam eden 23 Nisan etkinlikleri kapsamındaki gösterinin ardından çocuklar için atölye çalışması yapıldı.
Büyükelçi Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç, çocukların çalışmalarını takip etti.