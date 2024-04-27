https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/moskovada-23-nisan-ulusal-egemenlik-bayraminda-karagoz-ve-hacivat-gosterisi-sunuldu--1083221913.html

Moskova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nda Karagöz ve Hacivat gösterisi sunuldu

Moskova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nda Karagöz ve Hacivat gösterisi sunuldu

Sputnik Türkiye

Moskova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Hacivat - Karagöz gölge oyunu sunuldu. 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T18:52+0300

2024-04-27T18:52+0300

2024-04-27T18:52+0300

dünya

moskova

türkiye'nin moskova büyükelçiliği

tanju bilgiç

karagöz ile hacivat

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

gösteri

tiyatro

oyun

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Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ve Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından organize edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlü Hacivat ve Karagöz gölge oyunu oynandı.Rusya Devlet Çocuk Kütüphanesi'nde organize edilen oyunu, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç, YEE Moskova Koordinatörü Mehmet Ülker ve kütüphanenin Müdür Yardımcısı Anjela Lebedeva da izledi.Çok sayıda Rus ve Türk çocuğun izlediği gölge oyunu, UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası Taşıyıcısı (SOKÜM) unvanına sahip Hayali Cengiz Samsun tarafından canlandırıldı.Hafta boyunca Moskova'da devam eden 23 Nisan etkinlikleri kapsamındaki gösterinin ardından çocuklar için atölye çalışması yapıldı.Büyükelçi Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç, çocukların çalışmalarını takip etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/rusya-disisleri-bakanligidan-nato-tatbikatlarina-iliskin-aciklama-basarili-olamayacaklar-1083214691.html

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