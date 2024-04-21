Uludağ İstanbul’dan görüntülendi

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SESLİ HABER Eski ABD istihbaratçısı: İsrail bir haftada tükenir 09:03 2 dk

SESLİ HABER Ukraynalı esirden itiraf: Azov yıllarca provokasyon düzenledi 09:14 2 dk

SESLİ HABER İran, İsrail'e düzenlediği saldırıda bu silahları kullandı 09:31 3 dk

SESLİ HABER Koruma talep eden Zelenskiy'ye ABD'den ret 09:44 2 dk

SESLİ HABER ‘Saldırılardan Rusya sorumlu tutulmaya çalışılıyor’ 10:03 2 dk

SESLİ HABER Askeri uzman: Demir Kubbe etkilenebilir 10:14 2 dk

SESLİ HABER Bush'un danışmanı: Ukrayna'daki çatışma önlenebilirdi 10:25 2 dk

SESLİ HABER İsrail’le işbirliğine karşı çıkan çalışanlar kovuldu 10:37 2 dk

SESLİ HABER Uzman: Nükleer güç santralini hedef alıyorlar 10:47 1 dk

HABERLER Saat başı başlıkları 11:00 5 dk

SESLİ HABER ABD askerlerinin kovulduğu ülkeye Rus uzmanlar geldi 11:09 3 dk

SESLİ HABER İngiltere, yasadışı göçmenleri Ermenistan’a göndermeye hazırlanıyor 11:23 2 dk

SESLİ HABER Polonya liderinden Zelenskiy’e ret: Veremeyiz 11:34 2 dk

SESLİ HABER Rus diplomat: Bunu izlemek utanç verici 11:49 3 dk

HABERLER Saat başı başlıkları 12:00 5 dk

SESLİ HABER AB’nin Rusya’dan ithalatı en üst seviyeye çıktı 12:22 2 dk

SESLİ HABER İran Büyükelçisi: ABD, Türkiye ve İran'ı parçalamak istiyor 12:34 2 dk

SESLİ HABER Ukrayna Genelkurmay Başkanı’ndan itiraf: Rusya başarıyor 12:46 2 dk

HABERLER Saat başı başlıkları 13:00 5 dk

HAFTA SONU HALLERI Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri 13:05 115 dk

HABERLER Saat başı başlıkları 15:00 1 dk

HABERLER Saat başı başlıkları 16:00 1 dk

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SESLİ HABER ABD'de Rusya korkusu: B planı yok 18:09 2 dk

SESLİ HABER Alman gazeteci: Batı gerçeklerle yüzleşmeli 18:21 2 dk

SESLİ HABER ‘Yeni bir saldırı yaparlarsa tamamen mağlup olacaklar’ 18:32 2 dk

SESLİ HABER Biden’ın neden konuşmadığı açıklandı 19:04 2 dk

SESLİ HABER Bir ülke daha BRICS’e üye olmak istediğini açıkladı 19:17 1 dk

SESLİ HABER Zelenskiy: Bu olmazsa Ukrayna geri çekilecek 19:32 1 dk

SESLİ HABER ‘Saldırı, ülkedeki birlik beraberliği pekiştirdi’ 19:45 2 dk

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SESLİ HABER Ukrayna’da seferberlik düzenlemesi: Batı’dan endişelendik 20:35 3 dk

SESLİ HABER İsrail hava üslerine en az 9 füze isabet etti 21:03 2 dk

SESLİ HABER ‘İsrail’in amacı ABD ve İran’ı karşı karşıya getirmek’ 21:14 2 dk

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SESLİ HABER Rusya’dan en çok doğalgaz alan AB ülkesi belli oldu 22:03 2 dk

SESLİ HABER ABD’ye uyarı: Moratoryumu gözden geçirebiliriz 22:19 2 dk

SESLİ HABER Kiev, 2025'e kadar dayanmak için Paris'in kapısını çaldı 22:33 2 dk

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SESLİ HABER BM'den uyarı: Büyük bir nükleer olay yaşanabilir 23:17 2 dk