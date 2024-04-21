https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/uludag-istanbuldan-goruntulendi-1082994096.html
Uludağ İstanbul’dan görüntülendi
Uludağ İstanbul’dan görüntülendi
Sputnik Türkiye
Ramazan Bayramı tatilinde İstanbul'dan görülebilen Uludağ bir kez daha görüntülendi. Hava kirliliğinin azalmasıyla birlikte İstanbul Kartal, Yalova ve Bursa... 21.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-21T14:29+0300
2024-04-21T14:29+0300
2024-04-21T14:29+0300
yaşam
uludağ
istanbul
temiz hava
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İstanbul Hava Kalitesi İzleme Merkezi’nin verilerine göre, hava kalitesinin iyi seviyeye gelmesiyle birlikte İstanbul'dan Bursa'da bulunan Uludağ görüldü. Kartal’da hava kalitesinin iyi seviyeye geldiği kaydedildi. Yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Bursa’da bulunan Uludağ Kartal’dan görüldü. Hava kirliliğinin azalmasıyla birlikte İstanbul, Yalova ve Bursa aynı karede görüntülendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/tuz-golu-pembelesmeye-basladi-turistlerin-ugrak-noktasi-oldu-dunyanin-baska-bir-yeri-gibi-1082991718.html
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uludağ, istanbul, temiz hava
uludağ, istanbul, temiz hava
Uludağ İstanbul’dan görüntülendi
Ramazan Bayramı tatilinde İstanbul'dan görülebilen Uludağ bir kez daha görüntülendi. Hava kirliliğinin azalmasıyla birlikte İstanbul Kartal, Yalova ve Bursa aynı karede yer aldı.
İstanbul Hava Kalitesi İzleme Merkezi’nin verilerine göre, hava kalitesinin iyi seviyeye gelmesiyle birlikte İstanbul'dan Bursa'da bulunan Uludağ görüldü.
Kartal’da hava kalitesinin iyi seviyeye geldiği kaydedildi. Yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Bursa’da bulunan Uludağ Kartal’dan görüldü.
Hava kirliliğinin azalmasıyla birlikte İstanbul, Yalova ve Bursa aynı karede görüntülendi.