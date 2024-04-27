https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/kremlin-kiev-londranin-dogrudan-baskisi-altinda-istanbuldaki-muzakerelerden-vazgecti-1083209900.html

Kremlin: Kiev, Londra’nın doğrudan baskısı altında İstanbul’daki müzakerelerden vazgeçti

Kremlin: Kiev, Londra’nın doğrudan baskısı altında İstanbul’daki müzakerelerden vazgeçti

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev’in İstanbul’daki müzakerelerin devamından vazgeçmenin nedenlerine ilişkin yorumunda bunun Londra’nın doğrudan baskısı ile... 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T13:10+0300

2024-04-27T13:10+0300

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ukrayna krizi

kremlin

dmitriy peskov

ukrayna

ukrayna krizi

istanbul

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Kremlin Sözcüsü Peskov, bugünkü basın toplantısında Kiev’in İstanbul’daki müzakerelerin devamından vazgeçmesinin başlıca nedeninin Londra’nın doğrudan baskısı olduğunu belirtti.Peskov, ilgili soruya, “Herkes belgenin fiilen paraflandığını çok iyi biliyor. Ve herkes, Ukrayna tarafında bu müzakerelere katılanların sözlerinden, Ukraynalıların müzakereleri daha ileriye götürmeleri ve belge üzerindeki çalışmayı sonuçlandırmayı reddetmesinin nedeninin tam olarak ne olduğunu çok iyi biliyor. Bu Londra’nın doğrudan baskısıydı. Sayın (Ukrayna heyetinin başkanı David) Arahamiya bunu söylemişti. Diğer her şey spekülasyondan ibarettir. Birincil kaynaklara odaklanmanızı öneririm” yanıtını verdi.Kremlin Sözcüsü, şu anda Kiev’in pozisyonu nedeniyle müzakerelerin yeniden başlatılması için herhangi bir ön koşul olmadığını sözlerine ekledi.

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