https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/kremlin-kiev-londranin-dogrudan-baskisi-altinda-istanbuldaki-muzakerelerden-vazgecti-1083209900.html
Kremlin: Kiev, Londra’nın doğrudan baskısı altında İstanbul’daki müzakerelerden vazgeçti
Kremlin: Kiev, Londra’nın doğrudan baskısı altında İstanbul’daki müzakerelerden vazgeçti
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev’in İstanbul’daki müzakerelerin devamından vazgeçmenin nedenlerine ilişkin yorumunda bunun Londra’nın doğrudan baskısı ile... 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T13:10+0300
2024-04-27T13:10+0300
2024-04-27T13:15+0300
ukrayna krizi
kremlin
dmitriy peskov
ukrayna
ukrayna krizi
istanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0b/1081586743_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_0ff1bfbb7ba88a77ec7815e832485db3.jpg
Kremlin Sözcüsü Peskov, bugünkü basın toplantısında Kiev’in İstanbul’daki müzakerelerin devamından vazgeçmesinin başlıca nedeninin Londra’nın doğrudan baskısı olduğunu belirtti.Peskov, ilgili soruya, “Herkes belgenin fiilen paraflandığını çok iyi biliyor. Ve herkes, Ukrayna tarafında bu müzakerelere katılanların sözlerinden, Ukraynalıların müzakereleri daha ileriye götürmeleri ve belge üzerindeki çalışmayı sonuçlandırmayı reddetmesinin nedeninin tam olarak ne olduğunu çok iyi biliyor. Bu Londra’nın doğrudan baskısıydı. Sayın (Ukrayna heyetinin başkanı David) Arahamiya bunu söylemişti. Diğer her şey spekülasyondan ibarettir. Birincil kaynaklara odaklanmanızı öneririm” yanıtını verdi.Kremlin Sözcüsü, şu anda Kiev’in pozisyonu nedeniyle müzakerelerin yeniden başlatılması için herhangi bir ön koşul olmadığını sözlerine ekledi.
ukrayna
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0b/1081586743_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_cf76177a2dd557953a597c4a9e20fe76.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, ukrayna krizi, istanbul
kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, ukrayna krizi, istanbul
Kremlin: Kiev, Londra’nın doğrudan baskısı altında İstanbul’daki müzakerelerden vazgeçti
13:10 27.04.2024 (güncellendi: 13:15 27.04.2024)
Ayrıntılar geliyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev’in İstanbul’daki müzakerelerin devamından vazgeçmenin nedenlerine ilişkin yorumunda bunun Londra’nın doğrudan baskısı ile ilgili olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, bugünkü basın toplantısında Kiev’in İstanbul’daki müzakerelerin devamından vazgeçmesinin başlıca nedeninin Londra’nın doğrudan baskısı olduğunu belirtti.
Peskov, ilgili soruya, “Herkes belgenin fiilen paraflandığını çok iyi biliyor. Ve herkes, Ukrayna tarafında bu müzakerelere katılanların sözlerinden, Ukraynalıların müzakereleri daha ileriye götürmeleri ve belge üzerindeki çalışmayı sonuçlandırmayı reddetmesinin nedeninin tam olarak ne olduğunu çok iyi biliyor. Bu Londra’nın doğrudan baskısıydı. Sayın (Ukrayna heyetinin başkanı David) Arahamiya bunu söylemişti. Diğer her şey spekülasyondan ibarettir. Birincil kaynaklara odaklanmanızı öneririm” yanıtını verdi.
Kremlin Sözcüsü, şu anda Kiev’in pozisyonu nedeniyle müzakerelerin yeniden başlatılması için herhangi bir ön koşul olmadığını sözlerine ekledi.