https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/kremlin-sozcusu-peskov-rusya-ukrayna-sorununun-bariscil-cozumune-hazir-1083035546.html

Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya, Ukrayna sorununun barışçıl çözümüne hazır

Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya, Ukrayna sorununun barışçıl çözümüne hazır

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna sorununun barışçıl çözümüne hazır olduğunu, bunun bir barış girişimi olmadığını... 22.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-22T19:34+0300

2024-04-22T19:34+0300

2024-04-22T19:45+0300

dünya

kremlin

dmitriy peskov

ukrayna

pervıy kanal

karabağ

rus barış gücü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/16/1083035176_0:25:815:483_1920x0_80_0_0_1a189f8c56b9419dc0850ed3a2a62ed6.png

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal'da yayınlanan programda Rusya lideri Putin’in Ukrayna sorununun barışçıl çözümüne hazır olduğunu belirttiğini hatırlatarak, bunun bir barış girişimi olmadığını söyledi.“Herhangi bir barış girişimi olmadı. Rusya'nın Ukrayna sorununa barışçıl çözüme hazır olduğu yönünde bir açıklama yapıldı. Bu bir girişim değildi. Bu, devlet başkanımızın iyi bilinen tutarlı pozisyonunun bir ifadesiydi” diyen Peskov, Kiev’in Moskova ile müzakere olasılığını ‘de jure’ olarak reddettiğini ve bu konuda herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini sözlerine ekledi.‘Barış güçlerinin Karabağ’dan çekilmesi bölgedeki gerçekler ile örtüşüyor’Rus barış gücü birliklerinin Karabağ’dan çekilmesi konusunu da değerlendiren Kremlin Sözcüsü, “Bu durum, Ermenistan’ın 1991 yılı itibarı ile Azerbaycan’ın sınırlarını tanımasından sonra bölgede gelişen güncel gerçeklerle örtüşüyor. Böylece oradaki jeopolitik gerçekler değişti ve onların (barış güçlerinin) bir işlevi kalmadı” ifadelerini kullandı.‘Bakü ve Erivan barış anlaşması üzerinde çalışıyor’Peskov, Ermenistan ve Azerbaycan’ın barış anlaşması üzerinde çalıştığını, anlaşma üzerinde hala mutabakata varılmamış maddeler bulunduğunu ve sınırların çizilmesine ilişkin müzakerelerin sürdüğünü de sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/peskov-abd-rus-varliklarina-el-konulmasinin-hesabini-vermek-zorunda-kalacak-1082982753.html

ukrayna

karabağ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, pervıy kanal, karabağ, rus barış gücü