https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/kremlin-sozcusu-peskov-rusya-ukrayna-sorununun-bariscil-cozumune-hazir-1083035546.html
Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya, Ukrayna sorununun barışçıl çözümüne hazır
Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya, Ukrayna sorununun barışçıl çözümüne hazır
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna sorununun barışçıl çözümüne hazır olduğunu, bunun bir barış girişimi olmadığını... 22.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-22T19:34+0300
2024-04-22T19:34+0300
2024-04-22T19:45+0300
dünya
kremlin
dmitriy peskov
ukrayna
pervıy kanal
karabağ
rus barış gücü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/16/1083035176_0:25:815:483_1920x0_80_0_0_1a189f8c56b9419dc0850ed3a2a62ed6.png
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal'da yayınlanan programda Rusya lideri Putin’in Ukrayna sorununun barışçıl çözümüne hazır olduğunu belirttiğini hatırlatarak, bunun bir barış girişimi olmadığını söyledi.“Herhangi bir barış girişimi olmadı. Rusya'nın Ukrayna sorununa barışçıl çözüme hazır olduğu yönünde bir açıklama yapıldı. Bu bir girişim değildi. Bu, devlet başkanımızın iyi bilinen tutarlı pozisyonunun bir ifadesiydi” diyen Peskov, Kiev’in Moskova ile müzakere olasılığını ‘de jure’ olarak reddettiğini ve bu konuda herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini sözlerine ekledi.‘Barış güçlerinin Karabağ’dan çekilmesi bölgedeki gerçekler ile örtüşüyor’Rus barış gücü birliklerinin Karabağ’dan çekilmesi konusunu da değerlendiren Kremlin Sözcüsü, “Bu durum, Ermenistan’ın 1991 yılı itibarı ile Azerbaycan’ın sınırlarını tanımasından sonra bölgede gelişen güncel gerçeklerle örtüşüyor. Böylece oradaki jeopolitik gerçekler değişti ve onların (barış güçlerinin) bir işlevi kalmadı” ifadelerini kullandı.‘Bakü ve Erivan barış anlaşması üzerinde çalışıyor’Peskov, Ermenistan ve Azerbaycan’ın barış anlaşması üzerinde çalıştığını, anlaşma üzerinde hala mutabakata varılmamış maddeler bulunduğunu ve sınırların çizilmesine ilişkin müzakerelerin sürdüğünü de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/peskov-abd-rus-varliklarina-el-konulmasinin-hesabini-vermek-zorunda-kalacak-1082982753.html
ukrayna
karabağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/16/1083035176_69:0:745:507_1920x0_80_0_0_b279d74a3955d37052aa317d29a86d19.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, pervıy kanal, karabağ, rus barış gücü
kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, pervıy kanal, karabağ, rus barış gücü
Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya, Ukrayna sorununun barışçıl çözümüne hazır
19:34 22.04.2024 (güncellendi: 19:45 22.04.2024)
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna sorununun barışçıl çözümüne hazır olduğunu, bunun bir barış girişimi olmadığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal'da yayınlanan programda Rusya lideri Putin’in Ukrayna sorununun barışçıl çözümüne hazır olduğunu belirttiğini hatırlatarak, bunun bir barış girişimi olmadığını söyledi.
“Herhangi bir barış girişimi olmadı. Rusya'nın Ukrayna sorununa barışçıl çözüme hazır olduğu yönünde bir açıklama yapıldı. Bu bir girişim değildi. Bu, devlet başkanımızın iyi bilinen tutarlı pozisyonunun bir ifadesiydi” diyen Peskov, Kiev’in Moskova ile müzakere olasılığını ‘de jure’ olarak reddettiğini ve bu konuda herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini sözlerine ekledi.
‘Barış güçlerinin Karabağ’dan çekilmesi bölgedeki gerçekler ile örtüşüyor’
Rus barış gücü birliklerinin Karabağ’dan çekilmesi konusunu da değerlendiren Kremlin Sözcüsü, “Bu durum, Ermenistan’ın 1991 yılı itibarı ile Azerbaycan’ın sınırlarını tanımasından sonra bölgede gelişen güncel gerçeklerle örtüşüyor. Böylece oradaki jeopolitik gerçekler değişti ve onların (barış güçlerinin) bir işlevi kalmadı” ifadelerini kullandı.
‘Bakü ve Erivan barış anlaşması üzerinde çalışıyor’
Peskov, Ermenistan ve Azerbaycan’ın barış anlaşması üzerinde çalıştığını, anlaşma üzerinde hala mutabakata varılmamış maddeler bulunduğunu ve sınırların çizilmesine ilişkin müzakerelerin sürdüğünü de sözlerine ekledi.