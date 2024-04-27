https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/kirikkalede-kurakliga-karsi-dua-edildi-ekmek-dagitildi-1083213772.html
Kırıkkale'de kuraklığa karşı dua edildi, ekmek dağıtıldı
Kırıkkale'de kuraklığa karşı dua edildi, ekmek dağıtıldı
Sputnik Türkiye
Kırıkkale'de azalan yağışlar ve aşırı sıcaklara bağlı kuraklığın sürmesi üzerine yağmur duası edildi. Yahşihan ilçesinde bir araya gelen kadınlar pişirdikleri... 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T15:54+0300
2024-04-27T15:54+0300
2024-04-27T15:54+0300
türkiye
kırıkkale
kuraklık
yağmur
yağmur duası
ekmek
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Kış ve bahar aylarında yağışların az olması sebebiyle Kırıkkale'de son yılların en kurak mevsimi yaşanıyor. Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta da su seviyesi düştü. Yahşihan ilçesinden geçen bölümde de ırmak yatağında adacıklar ortaya çıktı. Bu sebeple birçok ilçede yaşayanlar, yağmur duası ediyor. Yahşihan'da 300 haneli sitenin bahçesinde toplanan kadınlar, imece usulüyle yağmur ekmeği yaptı. Duaların kabulü, yağmurun yağması ve yılın bereketli geçmesi için pişirilen ekmekler ikram edildi.Doğanlık Mahallesi Muhtarı Doğan Ulusoy, İhlas Haber Ajansı muhabirine, toplanma amaçlarının yağmur duası edip, vatandaşlarla birlikte kaynaşmayı sağlamak olduğunu söyledi. Yağmur duası için ekmek pişirdiklerini anlatan Emine Koçdoğan da birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını kaydetti. Hacer Sandalcı ise "Allah'ımızdan yağmurlarımızı bekliyoruz. İnşallah hayırlı kısmetlerimizi, hayırlı nimetlerimizi verir. Dualarımız kabul olur inşallah" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/musta-goruntulendi-insan-seklinde-siyah-bir-cisimdi-1083212212.html
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kırıkkale, kuraklık, yağmur, yağmur duası, ekmek
kırıkkale, kuraklık, yağmur, yağmur duası, ekmek
Kırıkkale'de kuraklığa karşı dua edildi, ekmek dağıtıldı
Kırıkkale'de azalan yağışlar ve aşırı sıcaklara bağlı kuraklığın sürmesi üzerine yağmur duası edildi. Yahşihan ilçesinde bir araya gelen kadınlar pişirdikleri ekmekleri dağıttı.
Kış ve bahar aylarında yağışların az olması sebebiyle Kırıkkale'de son yılların en kurak mevsimi yaşanıyor. Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta da su seviyesi düştü. Yahşihan ilçesinden geçen bölümde de ırmak yatağında adacıklar ortaya çıktı. Bu sebeple birçok ilçede yaşayanlar, yağmur duası ediyor.
Yahşihan'da 300 haneli sitenin bahçesinde toplanan kadınlar, imece usulüyle yağmur ekmeği yaptı. Duaların kabulü, yağmurun yağması ve yılın bereketli geçmesi için pişirilen ekmekler ikram edildi.
Doğanlık Mahallesi Muhtarı Doğan Ulusoy, İhlas Haber Ajansı muhabirine, toplanma amaçlarının yağmur duası edip, vatandaşlarla birlikte kaynaşmayı sağlamak olduğunu söyledi.
Yağmur duası için ekmek pişirdiklerini anlatan Emine Koçdoğan da birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını kaydetti.
Hacer Sandalcı ise "Allah'ımızdan yağmurlarımızı bekliyoruz. İnşallah hayırlı kısmetlerimizi, hayırlı nimetlerimizi verir. Dualarımız kabul olur inşallah" ifadesini kullandı.