https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/imamoglu-elektrikli-metrobusun-test-surusune-katildi-25-milyon-lira-yakit-tasarrufu-1083218300.html

İmamoğlu elektrikli metrobüsün test sürüşüne katıldı: '2.5 milyon lira yakıt tasarrufu'

İmamoğlu elektrikli metrobüsün test sürüşüne katıldı: '2.5 milyon lira yakıt tasarrufu'

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 420 yolcu taşıyabilecek elektrikli metrobüsün test sürüşüne katıldı. İmamoğlu elektrikli... 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T18:05+0300

2024-04-27T18:05+0300

2024-04-27T18:05+0300

ekrem imamoğlu

türkiye

metrobüs

elektrik

elektrikli araç

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İETT Edirnekapı Garajı'ndaki test sürüşü öncesi gazetecilere açıklama yapan İBB Başkanı İmamoğlu, yeni nesil olarak nitelendirilen Çin malı metrobüsün İETT ve Metro İstanbul'un ortak çalışmasıyla önüne getirildiğini anlattı.İmamoğlu, aracın sunumunun ardından bir ayı aşkın süredir test sürüşlerinin gerçekleştirildiğini, yolculu ve yolcusuz testlerinin de sürdüğünü aktardı.Metrobüs hattının verimliliğini ve konforu artırmak, yolcu yığılmasını da azaltmak istediklerini belirten İmamoğlu, "Metrobüs, Avcılar'dan Söğütlüçeşme'ye kadar uzanan, önemli bir ulaşım aracımız. Milyonu aşan yolcuya sahip günlük kapasitesi var. Bu aracın bizi cezbeden tarafı, 400'ün üzerindeki yüksek sayıda yolcu kapasitesine sahip olması" ifadelerini kullandı.İstanbul halkı için en doğru tercihi yapmak istediklerini dile getiren İmamoğlu, temel prensiplerinin sürdürülebilirlik ve dayanıklılık olduğunu belirtti.'20 dakika şarjla ortalama 50 kilometre menzil yapılabiliyor'İETT Genel Müdürü İrfan Demet de elektrikli metrobüs aracının, dizel metrobüslere göre yüzde 60 yakıt tasarrufu sağladığını, 100 bin kilometrede 2.5 milyon lira yakıt tasarrufu oluşturduğunu söyledi.Bu yatırımla ayrıca 300 ton karbondioksit salınımının önüne geçmeyi planladıklarını aktaran Demet, şunları kaydetti:

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ekrem imamoğlu, metrobüs, elektrik, elektrikli araç