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Kayıp ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme: Diş izleri bulundu
Kayıp ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme: Diş izleri bulundu
Sputnik Türkiye
Balıkesir’in Gönen ilçesinde devam eden arama ve inceleme çalışmalarında kayıp ekonomist Korhan Berzeg’e ait çok sayıda eşya bulundu. Cüzdanda ve banka... 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T18:31+0300
2024-04-24T18:36+0300
türkiye
korhan berzeg
diş
vahşi hayvan
cüzdan
kredi kartı
kemik
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Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Kırsal Mahallesi’nde 313 gün önce yürüyüş yapmak için köpeği Tina ile birlikte evinden ayrılan ekonomist Korhan Berzeg’e ait olduğu değerlendirilen cesedin bulunduğu Gelgeç Mahallesi’ndeki dere yatağında arama ve inceleme çalışmaları devam ediyor. 4 jandarma ekibi, komando timi, JASAT, kadavra köpekleri ve drone ile devam eden çalışmalar kapsamında Korhan Berzeg’e ait çok sayıda malzemeye ulaşıldı. Bölgede yapılan olay yeri inceleme çalışmaları sonucunda; 1 adet Korhan Berzeg adına kimlik kartı, 1 adet Korhan Berzeg adına sürücü belgesi, 3 adet Korhan Berzeg adına banka kartı, 1 adet Korhan Berzeg adına kredi kartı, 1 adet Korhan Berzeg adına parçalanmış İstanbul ücretsiz taşıma kartı, 1 adet sağlam durumda Korhan Berzeg adına İstanbul mavi kart, 1 adet araç anahtarı ve muhtelif anahtarlar, 1 adet parçalanmış kahverengi cüzdan ve bir miktar para bulundu. Cüzdanda ve banka kartlarının üzerinde vahşi hayvanlara ait olduğu düşünülen diş izlerine rastlandı. Dere kenarında bulunan pantolonun da paça kısımlarından parçalanmış olduğu ve bu durumun hayvan saldırısı ihtimalini güçlendirdiği, cesedin ise hayvanlar tarafından dere kenarına getirilmiş olduğu değerlendiriliyor. Diğer yandan Alzheimer başlangıcı olan Korhan Berzeg’in yolunu kaybetmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor. Yetkililer kemik ve kıyafetlerin bulunduğu patika yola Berzeg’in inmesinin mümkün olmadığını belirtti. 'Üzerinde fotoğrafını gördüm'Gergeç Mahallesi’nde içme suyu ile ilgili dere yatağında gözlem yaptığı esnada Korhan Berzeg’e ait olduğu düşünülen kimlik, kredi kartı, kıyafet parçaları ve kemik parçalarını bulan Mahalle Muhtarı Ahmet Gülay ise yaşananları şöyle anlattı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/yaklasik-1-yildir-kayip-olan-ekonomist-korhan-berzeg-ile-ilgili-gelisme-iskelet-parcalari-bulundu-1083074714.html
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korhan berzeg kimdir, korhan berzeg ne oldu, korhan berzeg bulundu mu, korhan berzeg diş izi

Kayıp ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme: Diş izleri bulundu

18:31 24.04.2024 (güncellendi: 18:36 24.04.2024)
© İHA / KUDRET ŞENEL - UMUT OSMAN SUNCİ-AW189666Korhan Berzeg'e ait çok sayıda malzeme bulundu
Korhan Berzeg'e ait çok sayıda malzeme bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2024
© İHA / KUDRET ŞENEL - UMUT OSMAN SUNCİ-AW189666
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Balıkesir’in Gönen ilçesinde devam eden arama ve inceleme çalışmalarında kayıp ekonomist Korhan Berzeg’e ait çok sayıda eşya bulundu. Cüzdanda ve banka kartlarının üzerinde vahşi hayvanlara ait olduğu düşünülen diş izlerine rastlandı. Son gelişmeler sonrası Alzheimer başlangıcı olan Berzeg’in yolunu kaybetmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.
Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Kırsal Mahallesi’nde 313 gün önce yürüyüş yapmak için köpeği Tina ile birlikte evinden ayrılan ekonomist Korhan Berzeg’e ait olduğu değerlendirilen cesedin bulunduğu Gelgeç Mahallesi’ndeki dere yatağında arama ve inceleme çalışmaları devam ediyor.
4 jandarma ekibi, komando timi, JASAT, kadavra köpekleri ve drone ile devam eden çalışmalar kapsamında Korhan Berzeg’e ait çok sayıda malzemeye ulaşıldı.
Bölgede yapılan olay yeri inceleme çalışmaları sonucunda; 1 adet Korhan Berzeg adına kimlik kartı, 1 adet Korhan Berzeg adına sürücü belgesi, 3 adet Korhan Berzeg adına banka kartı, 1 adet Korhan Berzeg adına kredi kartı, 1 adet Korhan Berzeg adına parçalanmış İstanbul ücretsiz taşıma kartı, 1 adet sağlam durumda Korhan Berzeg adına İstanbul mavi kart, 1 adet araç anahtarı ve muhtelif anahtarlar, 1 adet parçalanmış kahverengi cüzdan ve bir miktar para bulundu.
Cüzdanda ve banka kartlarının üzerinde vahşi hayvanlara ait olduğu düşünülen diş izlerine rastlandı. Dere kenarında bulunan pantolonun da paça kısımlarından parçalanmış olduğu ve bu durumun hayvan saldırısı ihtimalini güçlendirdiği, cesedin ise hayvanlar tarafından dere kenarına getirilmiş olduğu değerlendiriliyor.
Diğer yandan Alzheimer başlangıcı olan Korhan Berzeg’in yolunu kaybetmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor. Yetkililer kemik ve kıyafetlerin bulunduğu patika yola Berzeg’in inmesinin mümkün olmadığını belirtti.

'Üzerinde fotoğrafını gördüm'

Gergeç Mahallesi’nde içme suyu ile ilgili dere yatağında gözlem yaptığı esnada Korhan Berzeg’e ait olduğu düşünülen kimlik, kredi kartı, kıyafet parçaları ve kemik parçalarını bulan Mahalle Muhtarı Ahmet Gülay ise yaşananları şöyle anlattı:

"Dere yatağında bir su borusu patlamıştı. Hakkı abi ile beraber dere yatağındaki bu su borusunu takip ederek giderken su yatağının 1 metre ilerisinde pantolon gördüm. 1 metre yukarısında da gömlek vardı. Pantolonun yanında da kimlik vardı. Kredi kartı, otobüs kartı vardı. Sonra üzerinde fotoğrafını da gördüm. Daha sonra jandarmaya haber verdim. Jandarma yarım saat içinde olay yerine geldi. Olay yeri inceleme geldi. Etrafta 4 tane falan kemik parçası vardı. Adli tıp kemikleri incelemeye alıp götürdü.”

Korhan Berzeg - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
TÜRKİYE
Yaklaşık 1 yıldır kayıp olan ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili gelişme: İskelet parçaları bulundu
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