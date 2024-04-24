https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/kayip-ekonomist-korhan-berzeg-ile-ilgili-yeni-gelisme-dis-izleri-bulundu-1083117740.html

Kayıp ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme: Diş izleri bulundu

Kayıp ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme: Diş izleri bulundu

Sputnik Türkiye

Balıkesir’in Gönen ilçesinde devam eden arama ve inceleme çalışmalarında kayıp ekonomist Korhan Berzeg’e ait çok sayıda eşya bulundu. Cüzdanda ve banka... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T18:31+0300

2024-04-24T18:31+0300

2024-04-24T18:36+0300

türkiye

korhan berzeg

diş

vahşi hayvan

cüzdan

kredi kartı

kemik

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Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Kırsal Mahallesi’nde 313 gün önce yürüyüş yapmak için köpeği Tina ile birlikte evinden ayrılan ekonomist Korhan Berzeg’e ait olduğu değerlendirilen cesedin bulunduğu Gelgeç Mahallesi’ndeki dere yatağında arama ve inceleme çalışmaları devam ediyor. 4 jandarma ekibi, komando timi, JASAT, kadavra köpekleri ve drone ile devam eden çalışmalar kapsamında Korhan Berzeg’e ait çok sayıda malzemeye ulaşıldı. Bölgede yapılan olay yeri inceleme çalışmaları sonucunda; 1 adet Korhan Berzeg adına kimlik kartı, 1 adet Korhan Berzeg adına sürücü belgesi, 3 adet Korhan Berzeg adına banka kartı, 1 adet Korhan Berzeg adına kredi kartı, 1 adet Korhan Berzeg adına parçalanmış İstanbul ücretsiz taşıma kartı, 1 adet sağlam durumda Korhan Berzeg adına İstanbul mavi kart, 1 adet araç anahtarı ve muhtelif anahtarlar, 1 adet parçalanmış kahverengi cüzdan ve bir miktar para bulundu. Cüzdanda ve banka kartlarının üzerinde vahşi hayvanlara ait olduğu düşünülen diş izlerine rastlandı. Dere kenarında bulunan pantolonun da paça kısımlarından parçalanmış olduğu ve bu durumun hayvan saldırısı ihtimalini güçlendirdiği, cesedin ise hayvanlar tarafından dere kenarına getirilmiş olduğu değerlendiriliyor. Diğer yandan Alzheimer başlangıcı olan Korhan Berzeg’in yolunu kaybetmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor. Yetkililer kemik ve kıyafetlerin bulunduğu patika yola Berzeg’in inmesinin mümkün olmadığını belirtti. 'Üzerinde fotoğrafını gördüm'Gergeç Mahallesi’nde içme suyu ile ilgili dere yatağında gözlem yaptığı esnada Korhan Berzeg’e ait olduğu düşünülen kimlik, kredi kartı, kıyafet parçaları ve kemik parçalarını bulan Mahalle Muhtarı Ahmet Gülay ise yaşananları şöyle anlattı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/yaklasik-1-yildir-kayip-olan-ekonomist-korhan-berzeg-ile-ilgili-gelisme-iskelet-parcalari-bulundu-1083074714.html

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