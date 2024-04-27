https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/adiyamanda-polis-karakolunda-silahli-saldiri-1083224750.html

Adıyaman'da polis karakolunda silahlı saldırı

Adıyaman'da polis karakolunda silahlı saldırı

Sputnik Türkiye

Adıyaman'da bir polis, karakolda görev başında olan diğer polis memurlarına silahla ateş etti. Olayda yaralanan polislerin olduğu öğrenildi. 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T22:04+0300

2024-04-27T22:04+0300

2024-04-27T22:11+0300

türkiye

adıyaman

polis

karakol

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1b/1083224831_113:0:2161:1152_1920x0_80_0_0_caabfe341782912225792c7b81fe8ab0.png

Adıyaman Altınşehir Polis Karakolu'nda yaşanan olayda iddiaya göre, karakolda görevli bir polis memuru, bilinmeyen bir nedenle görev başındaki diğer polis memurlarına silahla ateş etti. Olay sonrası yaralı polislerin olduğu, bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/aksenerden-yeni-genel-baskan-secilen-dervisogluna-tebrik-mesaji-1083224343.html

türkiye

adıyaman

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adıyaman, polis, karakol