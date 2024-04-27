https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/adiyamanda-polis-karakolunda-silahli-saldiri-1083224750.html
Adıyaman'da polis karakolunda silahlı saldırı
Adıyaman'da polis karakolunda silahlı saldırı
Sputnik Türkiye
Adıyaman'da bir polis, karakolda görev başında olan diğer polis memurlarına silahla ateş etti. Olayda yaralanan polislerin olduğu öğrenildi. 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T22:04+0300
2024-04-27T22:04+0300
2024-04-27T22:11+0300
türkiye
adıyaman
polis
karakol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1b/1083224831_113:0:2161:1152_1920x0_80_0_0_caabfe341782912225792c7b81fe8ab0.png
Adıyaman Altınşehir Polis Karakolu'nda yaşanan olayda iddiaya göre, karakolda görevli bir polis memuru, bilinmeyen bir nedenle görev başındaki diğer polis memurlarına silahla ateş etti. Olay sonrası yaralı polislerin olduğu, bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/aksenerden-yeni-genel-baskan-secilen-dervisogluna-tebrik-mesaji-1083224343.html
türkiye
adıyaman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1b/1083224831_369:0:1905:1152_1920x0_80_0_0_c4ec5aadc81f07a3ff6d260e8a0947b2.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
adıyaman, polis, karakol
Adıyaman'da polis karakolunda silahlı saldırı
22:04 27.04.2024 (güncellendi: 22:11 27.04.2024)
Ayrıntılar geliyor
Adıyaman'da bir polis, karakolda görev başında olan diğer polis memurlarına silahla ateş etti. Olayda yaralanan polislerin olduğu öğrenildi.
Adıyaman Altınşehir Polis Karakolu'nda yaşanan olayda iddiaya göre, karakolda görevli bir polis memuru, bilinmeyen bir nedenle görev başındaki diğer polis memurlarına silahla ateş etti.
Olay sonrası yaralı polislerin olduğu, bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.