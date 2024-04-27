https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/iyi-partide-secim-ikinci-tura-kaldi-1083218183.html

İYİ Parti'de seçim ikinci tura kaldı: Tolga Akalın adaylıktan çekildi

İYİ Parti'de seçim ikinci tura kaldı: Tolga Akalın adaylıktan çekildi

Sputnik Türkiye

İYİ Partinin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi için yapılan oylamanın ilk turunda Koray Aydın 472, Müsavat Dervişoğlu 370, Tolga Akalın 327 ve... 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T17:37+0300

2024-04-27T17:37+0300

2024-04-27T18:11+0300

politika

iyi parti

kurultay

seçim

genel başkan

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İYİ Partinin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi için yapılan oylamanın ilk turu tamamlandı.ATO Congresium'daki kurultayın ilk turunda Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın ve Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz yarıştı.Birinci turda Koray Aydın 472, Müsavat Dervişoğlu 370, Tolga Akalın 327 ve Günay Kodaz 2 oy aldı.Genel Başkanlık seçiminin ikinci turunda da salt çoğunluk bulunamazsa en çok oyu alan 2 aday üçüncü turda yarışacak.Tolga Akalın genel başkanlık adaylığından çekildiİkinci tur oylaması sırasında açıklamada bulunan Akalın, 27 günde "öldü" denilen bir hareketi hep birlikte dirilttiklerini ifade etti.Siyasetin millet ve tabanla yapılacağını belirten Akalın, "Bir irade ortaya koydu, bir fotoğraf verdi. Bu fotoğraftan benim okumam şudur ki delege 'Benim ferasetime güvenin' dedi. Ben bugüne kadar siyasi meşruiyetini taban siyaseti yaparak elde etmiş, otoriteye karşı mücadele etmiş bir dava arkadaşınız olarak delegemizin ferasetine inanıyorum. Bundan sonraki süreci de siz saygıdeğer, değerli delegelerimizin ferasetine takdim ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/iyi-partide-bugun-kurultay-gunu-genel-baskan-kim-olacak-1083207887.html

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