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İYİ Parti'de bugün kurultay günü: Genel Başkan kim olacak?
İYİ Parti'de bugün kurultay günü: Genel Başkan kim olacak?
Sputnik Türkiye
Meral Akşener'in genel başkanlık için yeniden aday olmadığı İYİ Parti'de bugün 5. Olağanüstü Kurultay günü. 'İYİ Parti'de Genel başkan kim olacak?' sorusunun... 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T12:33+0300
2024-04-27T12:51+0300
iyi parti
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kurultay
genel başkan
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ATO Congresium'da gerçekleştirilen İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı saat 11.00'de başladı. Kurultayda bir konuşma yapan Genel Başkanı Meral Akşener "Bu kürsüden son kez konuşuyorum" ifadelerine yer verdi.Salonda kurulan platformdaki dev ekrandan 'İyilerin güneşi batmaz' sloganı ile Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk ile Meral Akşener'in fotoğrafı yansıtıldı.Kurultayda, genel başkanlığa aday olan Grup Başkanı Koray Aydın, salona gelişinde "İYİ'ler kol kola Koray Aydın'la", Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu "İYİ'lerin birleştirici gücü Müsavat Dervişoğlu", Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın ise "Bozkurt Tolga" sloganıyla karşılandı.İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun'un açılış konuşmasının ardından, Divan Başkanlığına, delegelerin önerisi üzerine Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin seçildi. Divan Başkanlığının oluşmasının ardından kurultay çalışmalarına başladı.Genel başkan ve parti organlarının seçileceği İYİ Parti kurultayında 1007 delegenin kayıt yaptırdığı öğrenildi.İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimlerindeki oy kaybının ardından harekete geçmiş, 1 Nisan'da Genel Başkan Meral Akşener seçimli olağanüstü kurultaya gidileceği açıklanmıştı. Ancak Akşener, 8 Nisan'da "Seçim sonuçları kapsamında ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım" diyerek, kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağını açıklamıştı.Adaylar kimler?Bu süreçte, partide 5 yıl boyunca Teşkilat Başkanlığı görevini yürüten ve şu anda Grup Başkanı olan Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın ile Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz, genel başkanlık için adaylığını ilan etmişti.Diğer yandan, İYİ Parti Antalya Milletvekili ve önceki dönem Genel Sekreteri Uğur Poyraz ise aday olmayacağını ancak delegelerin aday göstermesi halinde yarışa dahil olabileceğini belirtmişti.
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İYİ Parti'de bugün kurultay günü: Genel Başkan kim olacak?

12:33 27.04.2024 (güncellendi: 12:51 27.04.2024)
© AA / Muhammed Selim KorkutataİYİ Parti 5. Olağan Kurultayı
İYİ Parti 5. Olağan Kurultayı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2024
© AA / Muhammed Selim Korkutata
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Meral Akşener'in genel başkanlık için yeniden aday olmadığı İYİ Parti'de bugün 5. Olağanüstü Kurultay günü. 'İYİ Parti'de Genel başkan kim olacak?' sorusunun cevabı merak edilirken, İYİ Parti Genel Başkanlığı içinse 4 isim yarışacak.
ATO Congresium'da gerçekleştirilen İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı saat 11.00'de başladı. Kurultayda bir konuşma yapan Genel Başkanı Meral Akşener "Bu kürsüden son kez konuşuyorum" ifadelerine yer verdi.
Salonda kurulan platformdaki dev ekrandan 'İyilerin güneşi batmaz' sloganı ile Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk ile Meral Akşener'in fotoğrafı yansıtıldı.
Kurultayda, genel başkanlığa aday olan Grup Başkanı Koray Aydın, salona gelişinde "İYİ'ler kol kola Koray Aydın'la", Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu "İYİ'lerin birleştirici gücü Müsavat Dervişoğlu", Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın ise "Bozkurt Tolga" sloganıyla karşılandı.
İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun'un açılış konuşmasının ardından, Divan Başkanlığına, delegelerin önerisi üzerine Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin seçildi. Divan Başkanlığının oluşmasının ardından kurultay çalışmalarına başladı.
Genel başkan ve parti organlarının seçileceği İYİ Parti kurultayında 1007 delegenin kayıt yaptırdığı öğrenildi.
İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimlerindeki oy kaybının ardından harekete geçmiş, 1 Nisan'da Genel Başkan Meral Akşener seçimli olağanüstü kurultaya gidileceği açıklanmıştı. Ancak Akşener, 8 Nisan'da "Seçim sonuçları kapsamında ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım" diyerek, kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağını açıklamıştı.

Adaylar kimler?

Bu süreçte, partide 5 yıl boyunca Teşkilat Başkanlığı görevini yürüten ve şu anda Grup Başkanı olan Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın ile Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz, genel başkanlık için adaylığını ilan etmişti.
Diğer yandan, İYİ Parti Antalya Milletvekili ve önceki dönem Genel Sekreteri Uğur Poyraz ise aday olmayacağını ancak delegelerin aday göstermesi halinde yarışa dahil olabileceğini belirtmişti.
İYİ Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
POLİTİKA
İYİ Parti genel başkan adayları kimler?
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