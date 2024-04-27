https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/iyi-parti-kurultayinda-konusan-aksener-bugun-bu-kursuden-son-kez-konusuyorum-1083207933.html
Akşener'den veda: 'Bugün bu kürsüden son kez konuşuyorum, bedel ödeme sırasında da en öndeyim'
Akşener'den veda: 'Bugün bu kürsüden son kez konuşuyorum, bedel ödeme sırasında da en öndeyim'
Sputnik Türkiye
İYİ Parti’de yeni genel başkanın belirleneceği 5’inci Olağanüstü Kurultay bugün gerçekleşiyor. Kurultayda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıklamalarda... 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T12:24+0300
2024-04-27T12:24+0300
2024-04-27T13:07+0300
meral akşener
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veda konuşması
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İYİ Parti yeni genel başkanını seçmek için 5. Olağanüstü Kurultay'ın Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde düzenleniyor. Kurultayda Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kodaz genel başkanlık için yarışıyor.Tolga Akalın Meral Akşener'i alkışlamadıKurultay'a seyirci alınmazken, 8 yıldır Genel Başkanlık görevini sürdüren Meral Akşener de konuşmasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Akşener kürsüye çıkarken adaylar ve partililer alkışladı, alkışlamayan tek isim ise genel başkan adayı Tolga Akalın oldu.'Bu kürsüden son kez konuşuyorum, bugün emaneti devretme günü'Akşener kürsüde şu sözleri söyledi:'Hem iktidar hem ana muhalefeti uyardım; herkes sustuğunda bile milletin sesini haykıran oldum''Sadece konuşma sırasında önde değilim, bedel ödeme sırasında da en öndeyim''Bu eve artık siz bakacaksınız, yolunuz bahtınız açık olsun; Allahaısmarladık'
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meral akşener, iyi parti, kurultay, olağanüstü kurultay, konuşma, veda, veda konuşması, mehmet tolga akalın
meral akşener, iyi parti, kurultay, olağanüstü kurultay, konuşma, veda, veda konuşması, mehmet tolga akalın
Akşener'den veda: 'Bugün bu kürsüden son kez konuşuyorum, bedel ödeme sırasında da en öndeyim'
12:24 27.04.2024 (güncellendi: 13:07 27.04.2024)
İYİ Parti’de yeni genel başkanın belirleneceği 5’inci Olağanüstü Kurultay bugün gerçekleşiyor. Kurultayda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıklamalarda bulunarak, "Bugün bu kürsüden son kez konuşuyorum, eğer mesele bedel ödemekse bedel ödeme sırasında da en öndeydim" dedi.
İYİ Parti yeni genel başkanını seçmek için 5. Olağanüstü Kurultay'ın Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde düzenleniyor. Kurultayda Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kodaz genel başkanlık için yarışıyor.
Tolga Akalın Meral Akşener'i alkışlamadı
Kurultay'a seyirci alınmazken, 8 yıldır Genel Başkanlık görevini sürdüren Meral Akşener de konuşmasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Akşener kürsüye çıkarken adaylar ve partililer alkışladı, alkışlamayan tek isim ise genel başkan adayı Tolga Akalın oldu.
'Bu kürsüden son kez konuşuyorum, bugün emaneti devretme günü'
Akşener kürsüde şu sözleri söyledi:
Bugün bu kürsüden son kez konuşuyorum. Bugün emaneti devretme günü. 30 yılda zorluklarla tehditlerle karşılaştım. Hiçbir zaman kişisel bir çıkarım olmadı. Tehdide baskıya hiç eyvallahım olmadı. Toz zerresi kadar korkum da olmadı. Zaman her zaman beni haklı çıkardı. 28 Şubat'ta herkes susup otururken vesayetçilere karşı çıktım ve haklı çıktım.
'Hem iktidar hem ana muhalefeti uyardım; herkes sustuğunda bile milletin sesini haykıran oldum'
"Her devrin ahlaksızlarıyla mücadele ettim. Zihnim de vicdanım da rahat oldu. Hiçbir zaman kişisel bir çıkarım olmadı. Hiçbir zaman utanacağım bir yaram olmadı. Hiçbir zaman vicdanımı susturabilecek bir güç olmadı. Yalan dolana hiç tahammülüm olmadı. Tehdide hiç eyvallahım olmadı. Toz zerresi kadar korkum da olmadı. Milletin hakkı için karşısında durduklarımın parmak sallayan elleri beni yıldıramadı cazip teklifleri beni susturamadı, makam vaatleri beni durduramadı, 'Tutuklanacaksın' tehditleri umurumda bile olmadı. Verdiğim tüm kararların hep arkasında durdum bugün de durmaya devam ediyorum. 28 Şubat'ta ölümle tehdit edilmeme rağmen vesayetçilere karşı tutum aldım. 2010 yılında herkes yetmez ama evet diye diye ortalıkta gezinirken iktidarın en tepesi dahil olmak üzere önde gelenlerine bizzat gittim söyledim 'Yapmayın bu garabet sizi de vuracak' dedim maalesef ki milletimiz devletini sokaktan köprüden toplamak zorunda kaldı ve haklı çıktım. 2018'de 2019'da 2020'de ve 2023 yılında da milletle inatlaşamaz diyerek hem iktidar hem ana muhalefeti uyardım. Herkes sustuğunda bile milletin sesini haykıran oldum. Şahsıma her türlü hakareti küfrü edenler iftiraya sarılanlar bugün benimle aynı şeyleri söylemeye başladılar. Bazıları kısık sesle de olsa haklıymış bile diyenler var. Ne diyeyim 'Sabah şerifleriniz hayır olsun'.
'Sadece konuşma sırasında önde değilim, bedel ödeme sırasında da en öndeyim'
"Gelelim bugüne yani 2024'e... Yetkili kurullarımızın kararı doğrultusunda 31 Mart seçimlerine hür girdik. İYİ Parti'yi kavgalara korkulara mahkûm edilen milletimize yeni bir seçenek kurmak için kurmuştuk. Ben de bugüne kadar hem kendimin hem de partimizin aldığı tüm kararların arkasında durduğum gibi bu kararın da arkasında durdum. Ne kadar zorlu bir yola çıktığınız farkındaydım. Satın alınmışlara karşı yürekten inanmışların mücadelesini yürüttüğümüzün farkındaydım. Sadece konuşma sırasında önde değilim, bedel ödeme sırasında da en öndeyim. Eğer mesele bedel ödemekse bedel ödeme sırasında da en öndeydim"
'Bu eve artık siz bakacaksınız, yolunuz bahtınız açık olsun; Allahaısmarladık'
"Gerektiğinde bedel ödemeyi bildim. Bundan dolayı asla pişman olmadım, bugün de pişman değilim. Bugün üzerime düşen her şeyi yapmış olmanın huzuruyla son kez karşınızdayım. Hiçbir hesaba pazarlığa girmeden milletin sesini duyurmuş olmanın mutluluğu ile son kez karşınızdayım. Duruşumuzu pazarlık masalarına meze ettirmemiş olmanın gururuyla son kez karşınızdayım. İYİ Parti'yi kurduğumuz ilk günkü gibi bir an bile pes etmeden mücadele etmiş olmanın gönül rahatlığı ile karşınızdayım. Allah herkese böyle veda etmeyi nasip eylesin. Biz bugünlere çiçek bahçelerinden değil mayın tarlalarından geçerek geldik. Türkiye'nin çok yarası var biz merhem olacağız dedik. Hiçbir zaman bir yerlere sırtımızı dayayarak ilerlemedik. Bu partiyi kurarken nereden ve nasıl geldiğimizi unutmayın demiştim. Haksız olduğumuz için değil başarısızlığı ben aldım artık başarıyı sizler yakalayacaksınız. Bedeli ben ödedim artık hesabı siz tutacaksınız. Kiminiz abla kardeş diye geldiniz benden bir yuva istediniz ben de İYİ Parti'yi sizlere bir ev yuva yaptım. Yıkmak dağıtmak isteyenlere çökmek isteyenlere müsaade etmedim. Bugünden sonra artık bu evi siz koruyacaksınız. Bu eve artık siz bakacaksınız. Yolunuz bahtınız açık olsun. Allahaısmarladık…"