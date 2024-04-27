https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/ispanya-ukraynaya-patriot-zirhli-araclar-ve-leopard-tanklari-gonderdigini-dogruladi-1083208788.html

İspanya Ukrayna'ya Patriot, zırhlı araçlar ve Leopard tankları gönderdiğini doğruladı

İspanya Ukrayna'ya Patriot, zırhlı araçlar ve Leopard tankları gönderdiğini doğruladı

Sputnik Türkiye

İspanya Savunma Bakanlığı, Patriot füzelerinin yanı sıra birçok askeri teçhizatın da Kiev'e gönderildiğini doğruladı. 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T12:43+0300

2024-04-27T12:43+0300

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İspanya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Kiev'e Patriot füzelerinin sevkiyatını doğrulayarak ayrıca zırhlı araçlar ve Leopard tanklarının da teslim edildiğini duyurdu.Daha önce İspanya basını hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde İspanya'nın NATO ve AB'nin baskısı altında Ukrayna'ya Patriot füzeleri teslim etmeyi kabul ettiğini duyurmuştu.Söz konusu haberde Ramstein Formatı temas grubunun bir toplantısı sırasında İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles'in, 'dört gün içinde' ulaşması gereken Patriot füze sistemlerinin sevkiyatını doğruladığı aktarılmıştı.Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, “Bakan Margarita Robles, dört gün içinde lojistik üsse ulaşacak olan bir dizi Patriot'un teslimatını duyurdu” denildi.Açıklamada İspanya'nın önümüzdeki iki ay içinde büyük kalibreli makineli tüfekler, lojistik araçlar, zırhlı personel taşıyıcılar, tanksavar silahları ve sahra topçu obüsleri de göndermeyi planladığı belirtildi.Açıklamada, “Bu teslimatları, İspanyol savunma sanayisinin hazırlamakta olduğu çeşitli hava gözetleme sistemleri ve insansız hava araçlarına karşı koruma için uzaktan savaş modüllerinin gönderilmesi izleyecek” denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/ispanya-baski-altinda-ukraynaya-patriot-gondermeyi-kabul-etti-1083190233.html

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