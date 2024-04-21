https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/istiklal-caddesinde-nostaljik-tramvaylarin--yerini-bataryali-tramvaylar-aliyor-1082996453.html
İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayların yerini bataryalı tramvaylar alıyor
İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayların yerini bataryalı tramvaylar alıyor
Sputnik Türkiye
İstiklal Caddesi'nin simgelerinden olan nostaljik tramvayların yerine elektrik enerjisiyle çalışan bataryalı tramvaylar hizmet verecek. Tasarlanan... 21.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-21T15:51+0300
2024-04-21T15:51+0300
2024-04-21T16:24+0300
istiklal caddesi
tramvay
nostaljik tramvay
yaşam
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, İBB kuruluşu İETT'nin, tarihi 1914'e uzanan, İstiklal Caddesi'ndeki T2 Taksim-Tünel Nostaljik Tramvayı'nı geleceğe taşımak için elektrik enerjisiyle çalışan bataryalı tramvay çalışmaları gerçekleştirdiği belirtildi.Açıklamada, tasarlanan araçların, mevcutta havai elektrik kablolarından aldıkları enerjiye seyahat edebilen 4 nostaljik tramvayla aynı tasarımda olacağı ifade edildi.Dıştan tutunarak seyahat edilemeyecekElektrik enerjisiyle çalışan bataryalı tramvayların, tek şarjla 150 kilometre katedebileceği, 60 yolcu kapasiteli araçların, yolcu güvenliğini kamera ayna sistemiyle sağlayacakları, yolcuların dıştan tutunarak tehlikeli seyahat edemeyeceği bir tasarıma sahip olacakları kaydedildi.Üretilen ilk bataryalı tramvayın İstiklal Caddesi'ndeki test çalışmalarına başlandığı, çalışmaların tamamlanmasının ardından da seferlerini gerçekleştireceği belirtildi.Zamanla tüm araçların bataryalı hale getirileceği aktarılan açıklamada, caddedeki havai elektrik hattının iptal edilerek görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılacağı bilgisi verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/uludag-istanbuldan-goruntulendi-1082994096.html
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istiklal caddesi, tramvay, nostaljik tramvay
istiklal caddesi, tramvay, nostaljik tramvay
İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayların yerini bataryalı tramvaylar alıyor
15:51 21.04.2024 (güncellendi: 16:24 21.04.2024)
İstiklal Caddesi'nin simgelerinden olan nostaljik tramvayların yerine elektrik enerjisiyle çalışan bataryalı tramvaylar hizmet verecek. Tasarlanan tramvayların, 4 nostaljik tramvayla aynı tasarımda olacağı açıklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, İBB kuruluşu İETT'nin, tarihi 1914'e uzanan, İstiklal Caddesi'ndeki T2 Taksim-Tünel Nostaljik Tramvayı'nı geleceğe taşımak için elektrik enerjisiyle çalışan bataryalı tramvay çalışmaları gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, tasarlanan araçların, mevcutta havai elektrik kablolarından aldıkları enerjiye seyahat edebilen 4 nostaljik tramvayla aynı tasarımda olacağı ifade edildi.
Dıştan tutunarak seyahat edilemeyecek
Elektrik enerjisiyle çalışan bataryalı tramvayların, tek şarjla 150 kilometre katedebileceği, 60 yolcu kapasiteli araçların, yolcu güvenliğini kamera ayna sistemiyle sağlayacakları, yolcuların dıştan tutunarak tehlikeli seyahat edemeyeceği bir tasarıma sahip olacakları kaydedildi.
Üretilen ilk bataryalı tramvayın İstiklal Caddesi'ndeki test çalışmalarına başlandığı, çalışmaların tamamlanmasının ardından da seferlerini gerçekleştireceği belirtildi.
Zamanla tüm araçların bataryalı hale getirileceği aktarılan açıklamada, caddedeki havai elektrik hattının iptal edilerek görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılacağı bilgisi verildi.