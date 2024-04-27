https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/husiler-saldirilara-devam-ediyor-ingiltereye-ait-bir-gemi-hasar-aldi-abdye-ait-iha-dusuruldu-1083210402.html

Husiler saldırılara devam ediyor: 'İngiltere'ye ait bir gemi hasar aldı, ABD'ye ait İHA düşürüldü'

Husiler saldırılara devam ediyor: 'İngiltere'ye ait bir gemi hasar aldı, ABD'ye ait İHA düşürüldü'

Sputnik Türkiye

Husiler, Kızıldeniz'de bir İngiliz petrol gemisine yapılan saldırıyı üstlenerek ayrıca ülkenin kuzeyindeki Sada kentinde bir Amerikan İHA'sı düşürdüklerini... 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T13:29+0300

2024-04-27T13:29+0300

2024-04-27T13:42+0300

israil- filistin çatışması

husiler

husiler hareketi

ensarullah

yahya seri

abdülmelik el-husi

abd

centcom

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

ingiltere

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Husiler, mensuplarının Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankeri Andromeda Star adlı gemiyi gemisavar füzelerle vurduğunu ve ABD'ye ait MQ-9 Reaper insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.Husiler tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilerin İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka kaldırılana ve Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik saldırganlık durdurulana kadar askeri operasyonlar düzenlemeye devam edeceğini yineledi.Husi lideri Abdülmelik el-Husi, Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda 102 İsrail ya da İsrail bağlantılı gemiye saldırdıklarını, İsrail'in Eylat kentindeki limanın da sürekli saldırılar nedeniyle işlevini yitirdiğini dile getirmişti.ABD'li yetkili MQ-9 Reaper'ın düştüğünü doğruladıCBS televizyon kanalı, ismi açıklanmayan bir ABD yetkilisine dayandırdığı haberinde, Yemen açıklarında bir MQ-9 Reaper insansız hava aracının düştüğünü ve bunun Husiler tarafından düşürülmüş olabileceğini dile getirdi.Söz konusu haberde, “Bir Amerikan MQ-9 Reaper insansız hava aracı Yemen açıklarında düştü, muhtemelen isyancı Husiler tarafından düşürüldü” denildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.İngiltere saldırıyı doğruladıİngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), Yemen'in güneybatısındaki Meha kenti açıklarında bir gemiye füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.UKMTO'nun X sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, bir geminin, Kızıldeniz'de Meha'ya 14 mil uzaklıkta 2 saldırıya uğradığı kaydedildi.İlk saldırının gemi yakınlarında gerçekleştiği, 2 füzeyle gerçekleşen ikinci saldırıda ise gemide hasar oluştuğu belirtildi.Geminin bandırası ve oluşan zarara ilişkin bilgi verilmedi.CENTCOM da doğruladıABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Husilerin kontrolündeki bölgeden üç gemisavar balistik füze fırlatıldığı kaydedildi.Füzelerin 'MV MAISHA' isimli Barbados bandıralı ve 'MV Andromeda Star' adlı İngiltere'ye ait Panama bandıralı bir geminin yakın çevresine gönderildiği aktarılan açıklamada, MV Andromeda Star'ın hafif hasar aldığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/abd-aden-korfezinde-husilerin-fuze-ve-iha-saldirilarinin-engellendigini-bildirdi-1083131737.html

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