https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/husiler-saldirilara-devam-ediyor-ingiltereye-ait-bir-gemi-hasar-aldi-abdye-ait-iha-dusuruldu-1083210402.html
Husiler saldırılara devam ediyor: 'İngiltere'ye ait bir gemi hasar aldı, ABD'ye ait İHA düşürüldü'
Husiler saldırılara devam ediyor: 'İngiltere'ye ait bir gemi hasar aldı, ABD'ye ait İHA düşürüldü'
Sputnik Türkiye
Husiler, Kızıldeniz'de bir İngiliz petrol gemisine yapılan saldırıyı üstlenerek ayrıca ülkenin kuzeyindeki Sada kentinde bir Amerikan İHA'sı düşürdüklerini... 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T13:29+0300
2024-04-27T13:29+0300
2024-04-27T13:42+0300
israil- filistin çatışması
husiler
husiler hareketi
ensarullah
yahya seri
abdülmelik el-husi
abd
centcom
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
ingiltere
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Husiler, mensuplarının Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankeri Andromeda Star adlı gemiyi gemisavar füzelerle vurduğunu ve ABD'ye ait MQ-9 Reaper insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.Husiler tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilerin İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka kaldırılana ve Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik saldırganlık durdurulana kadar askeri operasyonlar düzenlemeye devam edeceğini yineledi.Husi lideri Abdülmelik el-Husi, Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda 102 İsrail ya da İsrail bağlantılı gemiye saldırdıklarını, İsrail'in Eylat kentindeki limanın da sürekli saldırılar nedeniyle işlevini yitirdiğini dile getirmişti.ABD'li yetkili MQ-9 Reaper'ın düştüğünü doğruladıCBS televizyon kanalı, ismi açıklanmayan bir ABD yetkilisine dayandırdığı haberinde, Yemen açıklarında bir MQ-9 Reaper insansız hava aracının düştüğünü ve bunun Husiler tarafından düşürülmüş olabileceğini dile getirdi.Söz konusu haberde, “Bir Amerikan MQ-9 Reaper insansız hava aracı Yemen açıklarında düştü, muhtemelen isyancı Husiler tarafından düşürüldü” denildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.İngiltere saldırıyı doğruladıİngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), Yemen'in güneybatısındaki Meha kenti açıklarında bir gemiye füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.UKMTO'nun X sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, bir geminin, Kızıldeniz'de Meha'ya 14 mil uzaklıkta 2 saldırıya uğradığı kaydedildi.İlk saldırının gemi yakınlarında gerçekleştiği, 2 füzeyle gerçekleşen ikinci saldırıda ise gemide hasar oluştuğu belirtildi.Geminin bandırası ve oluşan zarara ilişkin bilgi verilmedi.CENTCOM da doğruladıABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Husilerin kontrolündeki bölgeden üç gemisavar balistik füze fırlatıldığı kaydedildi.Füzelerin 'MV MAISHA' isimli Barbados bandıralı ve 'MV Andromeda Star' adlı İngiltere'ye ait Panama bandıralı bir geminin yakın çevresine gönderildiği aktarılan açıklamada, MV Andromeda Star'ın hafif hasar aldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/abd-aden-korfezinde-husilerin-fuze-ve-iha-saldirilarinin-engellendigini-bildirdi-1083131737.html
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husiler, husiler hareketi, ensarullah, yahya seri, abdülmelik el-husi, abd, centcom, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), ingiltere, mq-9 reaper iha
husiler, husiler hareketi, ensarullah, yahya seri, abdülmelik el-husi, abd, centcom, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), ingiltere, mq-9 reaper iha
Husiler saldırılara devam ediyor: 'İngiltere'ye ait bir gemi hasar aldı, ABD'ye ait İHA düşürüldü'
13:29 27.04.2024 (güncellendi: 13:42 27.04.2024)
Husiler, Kızıldeniz'de bir İngiliz petrol gemisine yapılan saldırıyı üstlenerek ayrıca ülkenin kuzeyindeki Sada kentinde bir Amerikan İHA'sı düşürdüklerini açıkladı.
Husiler, mensuplarının Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankeri Andromeda Star adlı gemiyi gemisavar füzelerle vurduğunu ve ABD'ye ait MQ-9 Reaper insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.
Husiler tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Yemen Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Deniz Kuvvetleri Kızıldeniz'deki İngiliz petrol gemisi Andromeda Star'ı birkaç gemisavar füzeyle vurdu ve bu saldırı doğrudan isabetle sonuçlandı. Yemen Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı hava savunma güçleri de Saada vilayetinin hava sahasında ABD'ye ait bir MQ-9 insansız hava aracını başarıyla düşürdü.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilerin İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka kaldırılana ve Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik saldırganlık durdurulana kadar askeri operasyonlar düzenlemeye devam edeceğini yineledi.
Husi lideri Abdülmelik el-Husi, Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda 102 İsrail ya da İsrail bağlantılı gemiye saldırdıklarını, İsrail'in Eylat kentindeki limanın da sürekli saldırılar nedeniyle işlevini yitirdiğini dile getirmişti.
ABD'li yetkili MQ-9 Reaper'ın düştüğünü doğruladı
CBS televizyon kanalı, ismi açıklanmayan bir ABD yetkilisine dayandırdığı haberinde, Yemen açıklarında bir MQ-9 Reaper insansız hava aracının düştüğünü ve bunun Husiler tarafından düşürülmüş olabileceğini dile getirdi.
Söz konusu haberde, “Bir Amerikan MQ-9 Reaper insansız hava aracı Yemen açıklarında düştü, muhtemelen isyancı Husiler tarafından düşürüldü” denildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
İngiltere saldırıyı doğruladı
İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), Yemen'in güneybatısındaki Meha kenti açıklarında bir gemiye füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
UKMTO'nun X sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, bir geminin, Kızıldeniz'de Meha'ya 14 mil uzaklıkta 2 saldırıya uğradığı kaydedildi.
İlk saldırının gemi yakınlarında gerçekleştiği, 2 füzeyle gerçekleşen ikinci saldırıda ise gemide hasar oluştuğu belirtildi.
Geminin bandırası ve oluşan zarara ilişkin bilgi verilmedi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Husilerin kontrolündeki bölgeden üç gemisavar balistik füze fırlatıldığı kaydedildi.
Füzelerin 'MV MAISHA' isimli Barbados bandıralı ve 'MV Andromeda Star' adlı İngiltere'ye ait Panama bandıralı bir geminin yakın çevresine gönderildiği aktarılan açıklamada, MV Andromeda Star'ın hafif hasar aldığı belirtildi.