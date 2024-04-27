Husiler saldırılara devam ediyor: 'İngiltere'ye ait bir gemi hasar aldı, ABD'ye ait İHA düşürüldü'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Mısra Öz: Dün adalet bizi şaşırttı
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
İkinci Kadir Şeker vakası yaşandı. Aslında ne olmalıydı?
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
Biden kritik eyaletlerde geriye düştü
17:45
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon’dan itiraf: Başarısız oldu
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Eski Fransız istihbaratçı: Ukrayna paralı asker arıyor
18:26
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman Ukrayna ordusunu bekleyen tehlikeyi açıkladı
07:03
1 dk
SESLİ HABER
Avrasya’da taşımacılık için 280 milyar rublelik proje
07:15
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
7 dk
SESLİ HABER
‘Batı’nın planı Rus medeniyetini yok etmek’
07:47
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy: Batı Rusya’dan korkuyor
08:38
2 dk
SESLİ HABER
'Her şeyi yiyen' bir kara delik bulundu
08:49
2 dk
SESLİ HABER
ABD Kongre Üyesi: Hükümetimiz için bir utanç kaynağı
09:18
2 dk
SESLİ HABER
‘Demokrasi eksikliği’ suçlamalarına yanıt
09:34
2 dk
SESLİ HABER
Navigasyon kullananlar dikkat: Yanlış yola sokup faciaya sebep oldu
09:46
2 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi, ABD’nin yaptırımlarının amacını açıkladı
10:04
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en güçlü böceği Hakkari'de ortaya çıktı
10:18
2 dk
SESLİ HABER
Eski Fransız istihbaratçısı: Ukrayna saflarında Fransız askerler çarpıştı
10:30
2 dk
SESLİ HABER
Lavrov: UNESCO platformu kötüye kullanılıyor
10:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Biden kritik eyaletlerde geriye düştü
11:11
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu
11:24
1 dk
SESLİ HABER
Rus Türkolog: Birçok Rus çocuk Türkçe öğreniyor
11:36
3 dk
SESLİ HABER
Rapor açıklandı: Askeri harcamalar tarihin en yüksek seviyesinde
11:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Moldovalı muhalif siyasetçi: AB, ülkemizi savaş alanına dönüştürmek istiyor
12:10
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman İran-İsrail gerilimini değerlendirdi: Bölgeyi savaşın eşiğine getiriyor
12:21
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından Putin’e övgü: Ortadoğu'daki tüm kartlar elinde
12:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
CIA Şefi tarih verdi: Ukrayna mağlup olabilir
16:09
1 dk
SESLİ HABER
Çinli diplomat: ABD, Ukrayna’daki çatışmayı körüklemeyi bırakmalı
16:22
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, bu çatışmaya ihtiyaç duyuyor
16:35
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski Fransız istihbaratçı: Ukrayna paralı asker arıyor
17:11
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: İsrail, ABD’nin Ortadoğu'daki yumruğudur
17:24
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunun saldırılarını NATO planlıyor
18:09
2 dk
SESLİ HABER
‘ABD, Afrika ülkelerinin onlardan bıktığının farkında’
18:20
3 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzman: Türkiye, NATO’da ‘üvey evlat’
20:04
4 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’ya ait çok sayıda hava savunma sistemi imha edildi
20:18
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon’dan itiraf: Başarısız oldu
20:30
2 dk
SESLİ HABER
Rusya: Dünya, ABD yüzünden Filistinlileri koruyamadı
21:05
2 dk
SESLİ HABER
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan 'nükleer silah' açıklaması: 'Hazırız'
21:41
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/husiler-saldirilara-devam-ediyor-ingiltereye-ait-bir-gemi-hasar-aldi-abdye-ait-iha-dusuruldu-1083210402.html
Husiler saldırılara devam ediyor: 'İngiltere'ye ait bir gemi hasar aldı, ABD'ye ait İHA düşürüldü'
Husiler saldırılara devam ediyor: 'İngiltere'ye ait bir gemi hasar aldı, ABD'ye ait İHA düşürüldü'
Sputnik Türkiye
Husiler, Kızıldeniz'de bir İngiliz petrol gemisine yapılan saldırıyı üstlenerek ayrıca ülkenin kuzeyindeki Sada kentinde bir Amerikan İHA'sı düşürdüklerini... 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T13:29+0300
2024-04-27T13:42+0300
israil- filistin çatışması
husiler
husiler hareketi
ensarullah
yahya seri
abdülmelik el-husi
abd
centcom
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
ingiltere
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0e/1079640263_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e7d3e84fdbfc03e3257ffcd2bfec702b.jpg
Husiler, mensuplarının Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankeri Andromeda Star adlı gemiyi gemisavar füzelerle vurduğunu ve ABD'ye ait MQ-9 Reaper insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.Husiler tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilerin İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka kaldırılana ve Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik saldırganlık durdurulana kadar askeri operasyonlar düzenlemeye devam edeceğini yineledi.Husi lideri Abdülmelik el-Husi, Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda 102 İsrail ya da İsrail bağlantılı gemiye saldırdıklarını, İsrail'in Eylat kentindeki limanın da sürekli saldırılar nedeniyle işlevini yitirdiğini dile getirmişti.ABD'li yetkili MQ-9 Reaper'ın düştüğünü doğruladıCBS televizyon kanalı, ismi açıklanmayan bir ABD yetkilisine dayandırdığı haberinde, Yemen açıklarında bir MQ-9 Reaper insansız hava aracının düştüğünü ve bunun Husiler tarafından düşürülmüş olabileceğini dile getirdi.Söz konusu haberde, “Bir Amerikan MQ-9 Reaper insansız hava aracı Yemen açıklarında düştü, muhtemelen isyancı Husiler tarafından düşürüldü” denildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.İngiltere saldırıyı doğruladıİngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), Yemen'in güneybatısındaki Meha kenti açıklarında bir gemiye füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.UKMTO'nun X sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, bir geminin, Kızıldeniz'de Meha'ya 14 mil uzaklıkta 2 saldırıya uğradığı kaydedildi.İlk saldırının gemi yakınlarında gerçekleştiği, 2 füzeyle gerçekleşen ikinci saldırıda ise gemide hasar oluştuğu belirtildi.Geminin bandırası ve oluşan zarara ilişkin bilgi verilmedi.CENTCOM da doğruladıABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Husilerin kontrolündeki bölgeden üç gemisavar balistik füze fırlatıldığı kaydedildi.Füzelerin 'MV MAISHA' isimli Barbados bandıralı ve 'MV Andromeda Star' adlı İngiltere'ye ait Panama bandıralı bir geminin yakın çevresine gönderildiği aktarılan açıklamada, MV Andromeda Star'ın hafif hasar aldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/abd-aden-korfezinde-husilerin-fuze-ve-iha-saldirilarinin-engellendigini-bildirdi-1083131737.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0e/1079640263_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4e045e22085ba776adef282877ad2202.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
husiler, husiler hareketi, ensarullah, yahya seri, abdülmelik el-husi, abd, centcom, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), ingiltere, mq-9 reaper iha
husiler, husiler hareketi, ensarullah, yahya seri, abdülmelik el-husi, abd, centcom, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), ingiltere, mq-9 reaper iha

Husiler saldırılara devam ediyor: 'İngiltere'ye ait bir gemi hasar aldı, ABD'ye ait İHA düşürüldü'

13:29 27.04.2024 (güncellendi: 13:42 27.04.2024)
© AA / Mohammed HamoudYemen Husiler
Yemen Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2024
© AA / Mohammed Hamoud
Abone ol
Husiler, Kızıldeniz'de bir İngiliz petrol gemisine yapılan saldırıyı üstlenerek ayrıca ülkenin kuzeyindeki Sada kentinde bir Amerikan İHA'sı düşürdüklerini açıkladı.
Husiler, mensuplarının Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankeri Andromeda Star adlı gemiyi gemisavar füzelerle vurduğunu ve ABD'ye ait MQ-9 Reaper insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.
Husiler tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Yemen Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Deniz Kuvvetleri Kızıldeniz'deki İngiliz petrol gemisi Andromeda Star'ı birkaç gemisavar füzeyle vurdu ve bu saldırı doğrudan isabetle sonuçlandı. Yemen Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı hava savunma güçleri de Saada vilayetinin hava sahasında ABD'ye ait bir MQ-9 insansız hava aracını başarıyla düşürdü.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilerin İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka kaldırılana ve Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik saldırganlık durdurulana kadar askeri operasyonlar düzenlemeye devam edeceğini yineledi.
Husi lideri Abdülmelik el-Husi, Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda 102 İsrail ya da İsrail bağlantılı gemiye saldırdıklarını, İsrail'in Eylat kentindeki limanın da sürekli saldırılar nedeniyle işlevini yitirdiğini dile getirmişti.

ABD'li yetkili MQ-9 Reaper'ın düştüğünü doğruladı

CBS televizyon kanalı, ismi açıklanmayan bir ABD yetkilisine dayandırdığı haberinde, Yemen açıklarında bir MQ-9 Reaper insansız hava aracının düştüğünü ve bunun Husiler tarafından düşürülmüş olabileceğini dile getirdi.
Söz konusu haberde, “Bir Amerikan MQ-9 Reaper insansız hava aracı Yemen açıklarında düştü, muhtemelen isyancı Husiler tarafından düşürüldü” denildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İngiltere saldırıyı doğruladı

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), Yemen'in güneybatısındaki Meha kenti açıklarında bir gemiye füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
UKMTO'nun X sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, bir geminin, Kızıldeniz'de Meha'ya 14 mil uzaklıkta 2 saldırıya uğradığı kaydedildi.
İlk saldırının gemi yakınlarında gerçekleştiği, 2 füzeyle gerçekleşen ikinci saldırıda ise gemide hasar oluştuğu belirtildi.
Geminin bandırası ve oluşan zarara ilişkin bilgi verilmedi.

CENTCOM da doğruladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Husilerin kontrolündeki bölgeden üç gemisavar balistik füze fırlatıldığı kaydedildi.
Füzelerin 'MV MAISHA' isimli Barbados bandıralı ve 'MV Andromeda Star' adlı İngiltere'ye ait Panama bandıralı bir geminin yakın çevresine gönderildiği aktarılan açıklamada, MV Andromeda Star'ın hafif hasar aldığı belirtildi.
Kızıldeniz - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
İsrail- Filistin çatışması
ABD, Aden Körfezi’nde Husilerin füze ve İHA saldırılarının engellendiğini bildirdi
25 Nisan, 09:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала