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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/abd-aden-korfezinde-husilerin-fuze-ve-iha-saldirilarinin-engellendigini-bildirdi-1083131737.html
ABD, Aden Körfezi’nde Husilerin füze ve İHA saldırılarının engellendiğini bildirdi
ABD, Aden Körfezi’nde Husilerin füze ve İHA saldırılarının engellendiğini bildirdi
Sputnik Türkiye
Ortadoğu’da ‘Refah Muhafızı Operasyonu’ adındaki çok uluslu deniz görev gücü faaliyetlerini sürdüren ABD, Yemen’de Husilerin kontrolündeki bölgeden Aden... 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T09:06+0300
2024-04-25T09:06+0300
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Husilerin askeri temsilcisi Yahya Saria, bir haftalık aradan sonra Aden Körfezi’nde iki ticaret gemisi ve bir ABD savaş gemisine yönelik yeni saldırı düzenlediklerini açıklarken, Husilerin attığı füze ve İHA’ların başarıyla hedeflere ulaştığını kaydetti.Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Husilerin açıklamasını yalanladı.CENTCOM’un açıklamasında, “24 Nisan saat 11.51’de (TSİ), koalisyon gemisi Yemen’de Husilerin kontrolündeki bölgelerden Aden Körfezi yönünde fırlattığı tek gemisavar balistik füzeyi başarıyla imha etti. ABD, koalisyon ülkeleri ve ticaret gemilerinden hasara ilişkin bilgi vermedi” dendi.CENTCOM’un ikinci açıklamasında, ABD’li askerlerin Husilerin dört İHA ile gerçekleştirdiği iki saldırıyı daha püskürttüğü belirtildi.ABD'ye ait araçlarda herhangi bir hasar olmadığı bilgisi paylaşılan açıklamada, "Bu eylemler, seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları ABD Donanması ve ticari gemileri için daha güvenli hale getirmek için gerçekleştirilmektedir" ifadesi kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/biden-95-milyar-dolarlik-ukrayna-israil-yardim-paketini-imzaladi-1083120727.html
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ortadoğu, abd, yemen, husi, husiler, iran, aden körfezi, kızıldeniz, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi
ortadoğu, abd, yemen, husi, husiler, iran, aden körfezi, kızıldeniz, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi

ABD, Aden Körfezi’nde Husilerin füze ve İHA saldırılarının engellendiğini bildirdi

09:06 25.04.2024
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLIKızıldeniz
Kızıldeniz - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLI
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Ortadoğu’da ‘Refah Muhafızı Operasyonu’ adındaki çok uluslu deniz görev gücü faaliyetlerini sürdüren ABD, Yemen’de Husilerin kontrolündeki bölgeden Aden Körfezindeki gemilere yönelik fırlatılan gemisavar füzesi ve insansız hava araçlarının (İHA) başarıyla imha edildiğini duyurdu.
Husilerin askeri temsilcisi Yahya Saria, bir haftalık aradan sonra Aden Körfezi’nde iki ticaret gemisi ve bir ABD savaş gemisine yönelik yeni saldırı düzenlediklerini açıklarken, Husilerin attığı füze ve İHA’ların başarıyla hedeflere ulaştığını kaydetti.
Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Husilerin açıklamasını yalanladı.
CENTCOM’un açıklamasında, “24 Nisan saat 11.51’de (TSİ), koalisyon gemisi Yemen’de Husilerin kontrolündeki bölgelerden Aden Körfezi yönünde fırlattığı tek gemisavar balistik füzeyi başarıyla imha etti. ABD, koalisyon ülkeleri ve ticaret gemilerinden hasara ilişkin bilgi vermedi” dendi.
CENTCOM’un ikinci açıklamasında, ABD’li askerlerin Husilerin dört İHA ile gerçekleştirdiği iki saldırıyı daha püskürttüğü belirtildi.
ABD'ye ait araçlarda herhangi bir hasar olmadığı bilgisi paylaşılan açıklamada, "Bu eylemler, seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları ABD Donanması ve ticari gemileri için daha güvenli hale getirmek için gerçekleştirilmektedir" ifadesi kullanıldı.
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