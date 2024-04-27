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Eski Fransız istihbaratçı: Harkov'da ocak ayında düzenlenen saldırıda Fransız ajanlar öldürüldü
Eski Fransız istihbaratçı: Harkov'da ocak ayında düzenlenen saldırıda Fransız ajanlar öldürüldü
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusu saflarında savaşan Fransızlar hakkında bilgi toplayan Fransız terörle mücadele istihbaratı eski subayı Nicolas Cinquini, Rusya’nın 16 Ocak’ta... 27.04.2024, Sputnik Türkiye
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Eski Fransız istihbarat subayı Nicolas Cinquini, Sputnik’e demecinde Rusya’nın 16 Ocak’ta Harkov’da yabancı paralı askerlerin bulunduğu yere düzenlediği saldırıda Fransız ajanların ölmüş olabileceğini söyledi.“16 Ocak 2024’te Rusya, Harkov’da yabancı askeri personel üssüne dönüştürülen terk edilmiş bir kadın doğum hastanesini vurdu. Basın açıklamasında askerlerin ‘çekirdeğinin’ Fransızlardan oluştuğu ve toplamda 60’a yakın kişinin öldürüldüğü belirtilmişti. Bu personelin Fransız hükümetinin ajanları sınıfına dahil olduğu sonucuna vardım” diyen Cinquini, hava saldırısından sonra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarına gönüllü olarak katılan, ölen Fransız paralı askerler hakkında hiçbir bilgi bulunmadığını ifade etti.Bu tür bilgilerin genelde askerlerin silah arkadaşları tarafından sosyal ağlarda yayınladıklarına dikkat çeken Cinquini, ajanların ölmüş olabileceğine ilişkin olarak, “Birinci sebep, tanıdığım bazı gönüllüler arasında herhangi bir kayıp yaşanmamış olmasıdır. Ayrıca onlar kitleler halinde toplanmaya alışık değiller, bunun yerine küçük gruplar halinde özel mahallerde bulunuyorlar” diye konuştu.Ajanların öldüğü varsayımında bulunmanın ikinci nedenin ise Fransız Büyükelçi’nin Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılması olduğunu anlatan Cinquini, ‘Fransız hükümeti tarafından atanan operatörlerin’, muhtemelen Ukrayna kökenli eski lejyonerlerin söz konusu olabileceğinin altını çizdi.Rusya Savunma Bakanlığı, 16 Ocak tarihinde Rus ordusunun çoğunlukta Fransızlardan oluşan yabancı paralı askerlerin Harkov’daki geçici konuşlanma noktasını imha ettiğini, 60’tan fazla militanın etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.Fransa Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde Fransız paralı askerlerinin varlığına dair birçok kanıta rağmen bunu reddetmeye çalışmış, Harkov’da onlarca yurttaşın etkisiz hale getirilmesine ilişkin bilgileri ‘Rusların büyük manipülasyonu’ olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/eski-fransiz-istihbaratci-cinquini-ukraynanin-paris-buyukelciligi-parali-asker-ariyor-1083173190.html
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fransız, paralı asker, harkov, ajan, fransa dışişleri bakanlığı, rusya, rusya savunma bakanlığı
fransız, paralı asker, harkov, ajan, fransa dışişleri bakanlığı, rusya, rusya savunma bakanlığı

Eski Fransız istihbaratçı: Harkov'da ocak ayında düzenlenen saldırıda Fransız ajanlar öldürüldü

11:26 27.04.2024 (güncellendi: 11:29 27.04.2024)
© AFP 2023 / CHRISTOF STACHEFransa askeri NATO tatbikatı
Fransa askeri NATO tatbikatı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2024
© AFP 2023 / CHRISTOF STACHE
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Ukrayna ordusu saflarında savaşan Fransızlar hakkında bilgi toplayan Fransız terörle mücadele istihbaratı eski subayı Nicolas Cinquini, Rusya’nın 16 Ocak’ta Harkov’da yabancı paralı askerlerin bulunduğu yere düzenlediği saldırıda Fransız ajanların ölmüş olabileceğini belirtti.
Eski Fransız istihbarat subayı Nicolas Cinquini, Sputnik’e demecinde Rusya’nın 16 Ocak’ta Harkov’da yabancı paralı askerlerin bulunduğu yere düzenlediği saldırıda Fransız ajanların ölmüş olabileceğini söyledi.
“16 Ocak 2024’te Rusya, Harkov’da yabancı askeri personel üssüne dönüştürülen terk edilmiş bir kadın doğum hastanesini vurdu. Basın açıklamasında askerlerin ‘çekirdeğinin’ Fransızlardan oluştuğu ve toplamda 60’a yakın kişinin öldürüldüğü belirtilmişti. Bu personelin Fransız hükümetinin ajanları sınıfına dahil olduğu sonucuna vardım” diyen Cinquini, hava saldırısından sonra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarına gönüllü olarak katılan, ölen Fransız paralı askerler hakkında hiçbir bilgi bulunmadığını ifade etti.
Bu tür bilgilerin genelde askerlerin silah arkadaşları tarafından sosyal ağlarda yayınladıklarına dikkat çeken Cinquini, ajanların ölmüş olabileceğine ilişkin olarak, “Birinci sebep, tanıdığım bazı gönüllüler arasında herhangi bir kayıp yaşanmamış olmasıdır. Ayrıca onlar kitleler halinde toplanmaya alışık değiller, bunun yerine küçük gruplar halinde özel mahallerde bulunuyorlar” diye konuştu.
Ajanların öldüğü varsayımında bulunmanın ikinci nedenin ise Fransız Büyükelçi’nin Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılması olduğunu anlatan Cinquini, ‘Fransız hükümeti tarafından atanan operatörlerin’, muhtemelen Ukrayna kökenli eski lejyonerlerin söz konusu olabileceğinin altını çizdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, 16 Ocak tarihinde Rus ordusunun çoğunlukta Fransızlardan oluşan yabancı paralı askerlerin Harkov’daki geçici konuşlanma noktasını imha ettiğini, 60’tan fazla militanın etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde Fransız paralı askerlerinin varlığına dair birçok kanıta rağmen bunu reddetmeye çalışmış, Harkov’da onlarca yurttaşın etkisiz hale getirilmesine ilişkin bilgileri ‘Rusların büyük manipülasyonu’ olarak nitelendirmişti.
Fransa askeri NATO tatbikatı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
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Eski Fransız istihbaratçı Cinquini: Ukrayna’nın Paris Büyükelçiliği paralı asker arıyor
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