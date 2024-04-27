https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/ukraynali-general-rus-savas-ucaklari-mevzilerimizi-etkili-vuruyor-1083201034.html
Ukraynalı general: Rus savaş uçakları mevzilerimizi etkili vuruyor
Ukraynalı general: Rus savaş uçakları mevzilerimizi etkili vuruyor
Sputnik Türkiye
Ukraynalı emekli general Sergey Krivonos, Rus savaş uçaklarının Ukrayna ordusunun mevzilerini etkili vurduğunu belirtti. 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T01:22+0300
2024-04-27T01:22+0300
2024-04-27T01:22+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rus hava-uzay kuvvetleri
abd
hava savunma sistemi
sergey krivonos
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103405/62/1034056208_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b7cf5d7c04c5b079dddb1018c8709aa3.jpg
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden emekli Tümgeneral Sergey Krivonos, ‘Pryamoy’ adlı YouTube kanalına verdiği demeçte, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin ozel askeri harekat bölgesindeki Ukrayna ordusunun mevzilerine etkili saldırılar düzenlediğini söyledi.Krivonos, “Rus savaş uçakları, ön cephedeki mevzilerimizi şiddetli vuruyor” dedi.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin bombardımanına karşı en azından bir koruma sağlayacak hava savunma sistemlerinden ciddi şekilde yoksun olduğunu belirten Krivonos, “Şu anda ABD'den yeni silah ve hava savunma sistemleri tedarikinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine nasıl yardımcı olacağını söylemek zor” ifadelerini kullandı.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103405/62/1034056208_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_2b5de12c94909d635f342b04f4e80fc1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, rus hava-uzay kuvvetleri, abd, hava savunma sistemi, sergey krivonos
ukrayna, rus hava-uzay kuvvetleri, abd, hava savunma sistemi, sergey krivonos
Ukraynalı general: Rus savaş uçakları mevzilerimizi etkili vuruyor
Ukraynalı emekli general Sergey Krivonos, Rus savaş uçaklarının Ukrayna ordusunun mevzilerini etkili vurduğunu belirtti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden emekli Tümgeneral Sergey Krivonos, ‘Pryamoy’ adlı YouTube kanalına verdiği demeçte, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin ozel askeri harekat bölgesindeki Ukrayna ordusunun mevzilerine etkili saldırılar düzenlediğini söyledi.
Krivonos, “Rus savaş uçakları, ön cephedeki mevzilerimizi şiddetli vuruyor” dedi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin bombardımanına karşı en azından bir koruma sağlayacak hava savunma sistemlerinden ciddi şekilde yoksun olduğunu belirten Krivonos, “Şu anda ABD'den yeni silah ve hava savunma sistemleri tedarikinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine nasıl yardımcı olacağını söylemek zor” ifadelerini kullandı.