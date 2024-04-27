https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/ukraynali-general-rus-savas-ucaklari-mevzilerimizi-etkili-vuruyor-1083201034.html

Ukraynalı general: Rus savaş uçakları mevzilerimizi etkili vuruyor

Ukraynalı general: Rus savaş uçakları mevzilerimizi etkili vuruyor

Sputnik Türkiye

Ukraynalı emekli general Sergey Krivonos, Rus savaş uçaklarının Ukrayna ordusunun mevzilerini etkili vurduğunu belirtti. 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T01:22+0300

2024-04-27T01:22+0300

2024-04-27T01:22+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rus hava-uzay kuvvetleri

abd

hava savunma sistemi

sergey krivonos

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103405/62/1034056208_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b7cf5d7c04c5b079dddb1018c8709aa3.jpg

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden emekli Tümgeneral Sergey Krivonos, ‘Pryamoy’ adlı YouTube kanalına verdiği demeçte, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin ozel askeri harekat bölgesindeki Ukrayna ordusunun mevzilerine etkili saldırılar düzenlediğini söyledi.Krivonos, “Rus savaş uçakları, ön cephedeki mevzilerimizi şiddetli vuruyor” dedi.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin bombardımanına karşı en azından bir koruma sağlayacak hava savunma sistemlerinden ciddi şekilde yoksun olduğunu belirten Krivonos, “Şu anda ABD'den yeni silah ve hava savunma sistemleri tedarikinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine nasıl yardımcı olacağını söylemek zor” ifadelerini kullandı.

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, rus hava-uzay kuvvetleri, abd, hava savunma sistemi, sergey krivonos