https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/fenerbahcede-yuksek-divan-kurulu-baskani-belli-oldu-1083214160.html

Fenerbahçe’de Yüksek Divan Kurulu Başkanı belli oldu

Fenerbahçe’de Yüksek Divan Kurulu Başkanı belli oldu

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe’de gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimlerinde Şekip Mosturoğlu bin 177 oy alarak yeni başkan seçildi. 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T16:01+0300

2024-04-27T16:01+0300

2024-04-27T16:07+0300

spor

şekip mosturoğlu

fenerbahçe

divan kurulu

yüksek divan kurulu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1b/1083214003_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_61975fef9af36e5afe217eb21f531112.jpg

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu seçildi.Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurulda 12 sandıkta toplamda bin 529 geçerli oy kullanıldı.Söz konusu oyların bin 177'sini alan Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu başkanlığına seçildi.Diğer adaylardan Sevil Becan 265, Nihat Tokat ise 87 oy aldı.Şekip Mosturoğlu'nun ekibinde görev dağılımı şöyle:Şekip Mosturoğlu (Başkan), Hakkı Kurtuluş (Başkan Vekili), Levent Hataylı (Sekreter), Elizabet Uğurlu ve Çağlar Özdemir (Sayman).Şekip Mosturoğlu Kimdir ?Türk avukat ve spor yöneticisi olan Şekip Mosturoğlu 2006-2018 yılları arasında Fenerbahçe Asbaşkanlığı yaptı.Mosturoğlu 20 Nisan 1966'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nda 1997-2004 yılları arasında Haluk Ulusoy yönetiminde hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak yer aldı.2004-2006 yılları arasında Levent Bıçakçı başkanlığında Türkiye Futbol Federasyonu Asbaşkanı olarak görev yaptı.2006 yılında Aziz Yıldırım yönetiminde Fenerbahçe Asbaşkanı oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/aziz-yildirim-6-yil-sonra-ilk-defa-divan-toplantisina-katildi-1083207744.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şekip mosturoğlu kimdir, şekip mosturoğlu karısı, şekip mosturoğlu başkan