https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/aziz-yildirim-6-yil-sonra-ilk-defa-divan-toplantisina-katildi-1083207744.html
Aziz Yıldırım 6 yıl sonra ilk defa divan kurulu toplantısına katıldı
Aziz Yıldırım 6 yıl sonra ilk defa divan kurulu toplantısına katıldı
Sputnik Türkiye
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 6 yıl sonra ilk kez Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısında yer aldı. 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T12:11+0300
2024-04-27T12:11+0300
2024-04-27T12:57+0300
spor
aziz yıldırım
fenerbahçe
divan kurulu
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Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan, Nihat Tokat ve YDK üyelerinin katıldığı Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu gelen Aziz Yıldırım 6 yıl sonra ilk defa divan toplantısına katıldı.2018 yılından beri ilk kez katılan Yıldırım, oy kullanma işlemini gerçekleştirdi. Basının yoğun ilgisi eşliğinde oyunu kullanan Yıldırım, daha sonra başkan adaylarından Nihat Tokat ile ayak üstü kısa süreli bir konuşma gerçekleştirdi.Eski başkan Yıldırım, Nihat Tokat'a, seçim sürecinde Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ı barıştıracağı yönündeki ifadelerine tepki gösterdi.Aziz Yıldırım, "Benim adıma orada burada barıştıracağım gibi konuşmayın" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240309/aziz-yildirim-bugun-fenerbahcenin-ne-baskanlik-sorunu-var-ne-bir-baska-sorunu-var-1081543919.html
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aziz yıldırım kimdir, aziz yıldırım aday, aziz yıldırım 6 yıl sonra ilk kez, fenerbahçe yüksek divan kurulu
aziz yıldırım kimdir, aziz yıldırım aday, aziz yıldırım 6 yıl sonra ilk kez, fenerbahçe yüksek divan kurulu
Aziz Yıldırım 6 yıl sonra ilk defa divan kurulu toplantısına katıldı
12:11 27.04.2024 (güncellendi: 12:57 27.04.2024)
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 6 yıl sonra ilk kez Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısında yer aldı.
Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan, Nihat Tokat ve YDK üyelerinin katıldığı Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu gelen Aziz Yıldırım 6 yıl sonra ilk defa divan toplantısına katıldı.
2018 yılından beri ilk kez katılan Yıldırım, oy kullanma işlemini gerçekleştirdi. Basının yoğun ilgisi eşliğinde oyunu kullanan Yıldırım, daha sonra başkan adaylarından Nihat Tokat ile ayak üstü kısa süreli bir konuşma gerçekleştirdi.
Eski başkan Yıldırım, Nihat Tokat'a, seçim sürecinde Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ı barıştıracağı yönündeki ifadelerine tepki gösterdi.
Aziz Yıldırım, "Benim adıma orada burada barıştıracağım gibi konuşmayın" ifadesini kullandı.