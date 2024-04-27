https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/aziz-yildirim-6-yil-sonra-ilk-defa-divan-toplantisina-katildi-1083207744.html

Aziz Yıldırım 6 yıl sonra ilk defa divan kurulu toplantısına katıldı

Aziz Yıldırım 6 yıl sonra ilk defa divan kurulu toplantısına katıldı

Sputnik Türkiye

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 6 yıl sonra ilk kez Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısında yer aldı. 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T12:11+0300

2024-04-27T12:11+0300

2024-04-27T12:57+0300

spor

aziz yıldırım

fenerbahçe

divan kurulu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1b/1083209143_0:20:1040:604_1920x0_80_0_0_7ddb68c1b84425b561d8bf8b4fa98742.jpg

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan, Nihat Tokat ve YDK üyelerinin katıldığı Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu gelen Aziz Yıldırım 6 yıl sonra ilk defa divan toplantısına katıldı.2018 yılından beri ilk kez katılan Yıldırım, oy kullanma işlemini gerçekleştirdi. Basının yoğun ilgisi eşliğinde oyunu kullanan Yıldırım, daha sonra başkan adaylarından Nihat Tokat ile ayak üstü kısa süreli bir konuşma gerçekleştirdi.Eski başkan Yıldırım, Nihat Tokat'a, seçim sürecinde Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ı barıştıracağı yönündeki ifadelerine tepki gösterdi.Aziz Yıldırım, "Benim adıma orada burada barıştıracağım gibi konuşmayın" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240309/aziz-yildirim-bugun-fenerbahcenin-ne-baskanlik-sorunu-var-ne-bir-baska-sorunu-var-1081543919.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aziz yıldırım kimdir, aziz yıldırım aday, aziz yıldırım 6 yıl sonra ilk kez, fenerbahçe yüksek divan kurulu