https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/endonezyada-61-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1083224074.html
Endonezya'da şiddetli deprem
Endonezya'da şiddetli deprem
Sputnik Türkiye
Endonezya'nın 6,1 büyüklüğünde deprem oldu. 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T21:02+0300
2024-04-27T21:02+0300
2024-04-27T21:03+0300
dünya
endonezya
deprem
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Endonezya'nın güneyinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Batı Java bölgesindeki Banjar kentinin 102 kilometre güneyi olduğunu açıkladı. 6,1 büyüklüğündeki deprem yerin 68 kilometre derinliğinde kaydedildi.Depremde ilk belirlemelere göre, can veya mal kaybı bildirilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/70-metreden-sarampole-ucan-surucunun-burnu-bile-kanamadi--1083223043.html
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endonezya, deprem
Endonezya'da şiddetli deprem
21:02 27.04.2024 (güncellendi: 21:03 27.04.2024)
Endonezya'nın 6,1 büyüklüğünde deprem oldu.
Endonezya'nın güneyinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Batı Java bölgesindeki Banjar kentinin 102 kilometre güneyi olduğunu açıkladı. 6,1 büyüklüğündeki deprem yerin 68 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Depremde ilk belirlemelere göre, can veya mal kaybı bildirilmedi.