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70 metreden şarampole uçan sürücünün burnu bile kanamadı
70 metreden şarampole uçan sürücünün burnu bile kanamadı
Sputnik Türkiye
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bariyere çarptıktan sonra yaklaşık 70 metre şarampole uçan otomobilin sürücüsü ölümden döndü. 27.04.2024, Sputnik Türkiye
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Safranbolu - Karabük karayolunda E.V'nin idaresindeki otomobil sürücüsünü kontrolünü kaybedip bariyere çarptıktan sonra şarampole uçtu. Yaklaşık 70 metrelik şarampolde taklalar atan otomobil sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. 5 gün önce aynı yerde kaza olmuş Öte yandan 5 gün önce aynı yerde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin önce bariyere ardından ağaçlara çarptıktan sonra ters dönmesi nedeniyle 1 kişi yaralanmıştı.
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kaza, karabük, araba, araba kazası
kaza, karabük, araba, araba kazası

70 metreden şarampole uçan sürücünün burnu bile kanamadı

19:41 27.04.2024 (güncellendi: 19:55 27.04.2024)
Kaza
Kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2024
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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bariyere çarptıktan sonra yaklaşık 70 metre şarampole uçan otomobilin sürücüsü ölümden döndü.
Safranbolu - Karabük karayolunda E.V'nin idaresindeki otomobil sürücüsünü kontrolünü kaybedip bariyere çarptıktan sonra şarampole uçtu. Yaklaşık 70 metrelik şarampolde taklalar atan otomobil sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

5 gün önce aynı yerde kaza olmuş

Öte yandan 5 gün önce aynı yerde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin önce bariyere ardından ağaçlara çarptıktan sonra ters dönmesi nedeniyle 1 kişi yaralanmıştı.
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