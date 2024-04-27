https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/70-metreden-sarampole-ucan-surucunun-burnu-bile-kanamadi--1083223043.html
70 metreden şarampole uçan sürücünün burnu bile kanamadı
70 metreden şarampole uçan sürücünün burnu bile kanamadı
Sputnik Türkiye
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bariyere çarptıktan sonra yaklaşık 70 metre şarampole uçan otomobilin sürücüsü ölümden döndü. 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T19:41+0300
2024-04-27T19:41+0300
2024-04-27T19:55+0300
türkiye
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karabük
araba
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Safranbolu - Karabük karayolunda E.V'nin idaresindeki otomobil sürücüsünü kontrolünü kaybedip bariyere çarptıktan sonra şarampole uçtu. Yaklaşık 70 metrelik şarampolde taklalar atan otomobil sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. 5 gün önce aynı yerde kaza olmuş Öte yandan 5 gün önce aynı yerde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin önce bariyere ardından ağaçlara çarptıktan sonra ters dönmesi nedeniyle 1 kişi yaralanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/cinde-15-milyonluk-sehri-hortum-vurdu-ortalik-savas-alanina-dondu--1083219352.html
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kaza, karabük, araba, araba kazası
kaza, karabük, araba, araba kazası
70 metreden şarampole uçan sürücünün burnu bile kanamadı
19:41 27.04.2024 (güncellendi: 19:55 27.04.2024)
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bariyere çarptıktan sonra yaklaşık 70 metre şarampole uçan otomobilin sürücüsü ölümden döndü.
Safranbolu - Karabük karayolunda E.V'nin idaresindeki otomobil sürücüsünü kontrolünü kaybedip bariyere çarptıktan sonra şarampole uçtu. Yaklaşık 70 metrelik şarampolde taklalar atan otomobil sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
5 gün önce aynı yerde kaza olmuş
Öte yandan 5 gün önce aynı yerde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin önce bariyere ardından ağaçlara çarptıktan sonra ters dönmesi nedeniyle 1 kişi yaralanmıştı.