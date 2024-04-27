https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/70-metreden-sarampole-ucan-surucunun-burnu-bile-kanamadi--1083223043.html

70 metreden şarampole uçan sürücünün burnu bile kanamadı

70 metreden şarampole uçan sürücünün burnu bile kanamadı

Sputnik Türkiye

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bariyere çarptıktan sonra yaklaşık 70 metre şarampole uçan otomobilin sürücüsü ölümden döndü. 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T19:41+0300

2024-04-27T19:41+0300

2024-04-27T19:55+0300

türkiye

kaza

karabük

araba

araba kazası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1b/1083222890_173:0:2153:1114_1920x0_80_0_0_0a479e98ee32e6876295f8375e9a529b.png

Safranbolu - Karabük karayolunda E.V'nin idaresindeki otomobil sürücüsünü kontrolünü kaybedip bariyere çarptıktan sonra şarampole uçtu. Yaklaşık 70 metrelik şarampolde taklalar atan otomobil sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. 5 gün önce aynı yerde kaza olmuş Öte yandan 5 gün önce aynı yerde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin önce bariyere ardından ağaçlara çarptıktan sonra ters dönmesi nedeniyle 1 kişi yaralanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/cinde-15-milyonluk-sehri-hortum-vurdu-ortalik-savas-alanina-dondu--1083219352.html

türkiye

karabük

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kaza, karabük, araba, araba kazası