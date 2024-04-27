https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/avrupa-boks-sampiyonasinda-buse-naz-cakiroglu-finalde-galip-gelerek-altin-madalya-kazandi--1083222318.html
Avrupa Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu altın madalya kazandı
Avrupa Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu altın madalya kazandı
Sputnik Türkiye
Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar 52 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finalde Rusya'da Anastasiia Kool'u yenerek altın madalya kazandı. 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T19:01+0300
2024-04-27T19:01+0300
2024-04-27T19:19+0300
spor
buse naz çakıroğlu
boksör
kadın
gençlik ve spor bakanlığı
milli
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Türkiye'nin olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksörü olarak adını tarihe altın harflerle yazdıran Dünya ve Avrupa şampiyonu mili boksör Buse Naz Çakıroğlu, üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen 2024 Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası’nda çeyrek finalde İspanyol rakibi Marta Lopez Del Abbol’u, yarı finaldeyse Bulgar sporcu Venelina Poptoleva’yı geçerek finale yükselen 54 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finalde karşı karşıya geldiği Anastasiia Kool’u üç rauntta da 5-0 mağlup ederek altın madalyayı boynuna taktı.2019’da İspanya/Alcobendas, 2022’de de Karadağ/Budva’da Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Çakıroğlu, 4. kez final mücadelesi verdiği 2024 Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası’nda kariyerindeki üçüncü şampiyonluğuna ulaştı.Büyükler Avrupa şampiyonalarında iki altın, bir gümüş madalyası bulunan Çakıroğlu, 4. kez finale kaldığı organizasyonda 3. altınını kazanmış oldu.
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buse naz çakıroğlu, boksör, kadın, gençlik ve spor bakanlığı, milli
buse naz çakıroğlu, boksör, kadın, gençlik ve spor bakanlığı, milli
Avrupa Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu altın madalya kazandı
19:01 27.04.2024 (güncellendi: 19:19 27.04.2024)
Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar 52 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finalde Rusya'da Anastasiia Kool'u yenerek altın madalya kazandı.
Türkiye'nin olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksörü olarak adını tarihe altın harflerle yazdıran Dünya ve Avrupa şampiyonu mili boksör Buse Naz Çakıroğlu, üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen 2024 Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası’nda çeyrek finalde İspanyol rakibi Marta Lopez Del Abbol’u, yarı finaldeyse Bulgar sporcu Venelina Poptoleva’yı geçerek finale yükselen 54 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finalde karşı karşıya geldiği Anastasiia Kool’u üç rauntta da 5-0 mağlup ederek altın madalyayı boynuna taktı.
2019’da İspanya/Alcobendas, 2022’de de Karadağ/Budva’da Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Çakıroğlu, 4. kez final mücadelesi verdiği 2024 Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası’nda kariyerindeki üçüncü şampiyonluğuna ulaştı.
Büyükler Avrupa şampiyonalarında iki altın, bir gümüş madalyası bulunan Çakıroğlu, 4. kez finale kaldığı organizasyonda 3. altınını kazanmış oldu.