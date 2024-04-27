https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/avrupa-boks-sampiyonasinda-buse-naz-cakiroglu-finalde-galip-gelerek-altin-madalya-kazandi--1083222318.html

Avrupa Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu altın madalya kazandı

Avrupa Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu altın madalya kazandı

Sputnik Türkiye

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar 52 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finalde Rusya'da Anastasiia Kool'u yenerek altın madalya kazandı. 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T19:01+0300

2024-04-27T19:01+0300

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spor

buse naz çakıroğlu

boksör

kadın

gençlik ve spor bakanlığı

milli

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Türkiye'nin olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksörü olarak adını tarihe altın harflerle yazdıran Dünya ve Avrupa şampiyonu mili boksör Buse Naz Çakıroğlu, üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen 2024 Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası’nda çeyrek finalde İspanyol rakibi Marta Lopez Del Abbol’u, yarı finaldeyse Bulgar sporcu Venelina Poptoleva’yı geçerek finale yükselen 54 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finalde karşı karşıya geldiği Anastasiia Kool’u üç rauntta da 5-0 mağlup ederek altın madalyayı boynuna taktı.2019’da İspanya/Alcobendas, 2022’de de Karadağ/Budva’da Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Çakıroğlu, 4. kez final mücadelesi verdiği 2024 Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası’nda kariyerindeki üçüncü şampiyonluğuna ulaştı.Büyükler Avrupa şampiyonalarında iki altın, bir gümüş madalyası bulunan Çakıroğlu, 4. kez finale kaldığı organizasyonda 3. altınını kazanmış oldu.

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buse naz çakıroğlu, boksör, kadın, gençlik ve spor bakanlığı, milli