https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/d-130-trafige-kapatildi-evler-tahliye-edildi-polisler-anons-etti-ve-korkarak-disari-ciktik-1083206076.html
D-130 trafiğe kapatıldı, evler tahliye edildi: 'Polisler anons etti ve korkarak dışarı çıktık'
D-130 trafiğe kapatıldı, evler tahliye edildi: 'Polisler anons etti ve korkarak dışarı çıktık'
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde D-130 Karayolu'nda 30 ton benzin yüklü tankerin kaza anı güvenlik kamerasına yansırken D-130 Karayolu trafiğe kapatıldı. Patlama... 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T11:15+0300
2024-04-27T11:15+0300
2024-04-27T11:15+0300
karayolu
tahliye
ev
türkiye
petrol
petrol rafinerisi
petrol tankeri
kamyon
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Gölcük ilçesi D-130 Karayolu Yalova istikametine seyir halinde olan benzin yüklü tanker sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde araç, refüjdeki demir korkuluklara çarparak karşı şeride geçti. 150 metre boyunca duramayan tanker üstgeçit köprüsünün ayağına, ardından park halindeki iki kamyonete çarptı.Daha sonra karşı şeritten gelen hafif ticari araca çarpan tankerin çekici kısmı koptu.Kopan çekici, D130 Karayolu’ndan karşı sokağa uçtu.Kazada tanker sürücüsü hafif şekilde yaralanırken benzin ise yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise patlama riskine karşı D130 Karayolu’nun Yalova ve İzmit istikametini trafiğe kapattı. Ayrıca çevrede bulunan binalardaki vatandaşlar da tahliye edildi.Şehir merkezinden trafik akışı sağlanıyor. Ayrıca itfaiye ve polis ekipleri vatandaşları bölgeden uzaklaştırmaya devam ediyor. İtfaiye ekipleri, patlama riskine karşı bölgeyi köpüklüyor.Patlama riskine karşı evden çıkarılan Aysel Sütlüce, “Polisler anons etti ve korkarak hemen dışarı çıktık. Kaza yapan tanker araçları ezmiş. Patlamaya karşı tehlike olduğu için evler tahliye edildi. Çok korktuk" dedi. Ömer Çengel ise "Tanker 3 araca çarpmış. Tankerden devamlı benzin akıyor. Polisler evi boşalttı. Şu an dışarıda bekliyoruz" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/unlu-hakem-hirsizlik-yaparken-sucustu-yakalandi-ergin-ataman-ayrintisini-taraftar-fark-etti-1083203990.html
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karayolu, tahliye, ev, petrol, petrol rafinerisi, petrol tankeri, kamyon
karayolu, tahliye, ev, petrol, petrol rafinerisi, petrol tankeri, kamyon
D-130 trafiğe kapatıldı, evler tahliye edildi: 'Polisler anons etti ve korkarak dışarı çıktık'
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde D-130 Karayolu'nda 30 ton benzin yüklü tankerin kaza anı güvenlik kamerasına yansırken D-130 Karayolu trafiğe kapatıldı. Patlama riskine karşı yolun iki şeridi de trafiğe kapatılırken, çevredeki evlerde tahliye edildi.
Gölcük ilçesi D-130 Karayolu Yalova istikametine seyir halinde olan benzin yüklü tanker sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde araç, refüjdeki demir korkuluklara çarparak karşı şeride geçti. 150 metre boyunca duramayan tanker üstgeçit köprüsünün ayağına, ardından park halindeki iki kamyonete çarptı.
Daha sonra karşı şeritten gelen hafif ticari araca çarpan tankerin çekici kısmı koptu.
Kopan çekici, D130 Karayolu’ndan karşı sokağa uçtu.
Kazada tanker sürücüsü hafif şekilde yaralanırken benzin ise yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise patlama riskine karşı D130 Karayolu’nun Yalova ve İzmit istikametini trafiğe kapattı. Ayrıca çevrede bulunan binalardaki vatandaşlar da tahliye edildi.
Şehir merkezinden trafik akışı sağlanıyor. Ayrıca itfaiye ve polis ekipleri vatandaşları bölgeden uzaklaştırmaya devam ediyor. İtfaiye ekipleri, patlama riskine karşı bölgeyi köpüklüyor.
Patlama riskine karşı evden çıkarılan Aysel Sütlüce, “Polisler anons etti ve korkarak hemen dışarı çıktık. Kaza yapan tanker araçları ezmiş. Patlamaya karşı tehlike olduğu için evler tahliye edildi. Çok korktuk" dedi. Ömer Çengel ise "Tanker 3 araca çarpmış. Tankerden devamlı benzin akıyor. Polisler evi boşalttı. Şu an dışarıda bekliyoruz" diye konuştu.