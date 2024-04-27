https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/cumhurbaskani-erdogandan-iyi-parti-genel-baskanligina-secilen-dervisogluna-tebrik-telefonu--1083225079.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Dervişoğlu'na tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Dervişoğlu'na tebrik telefonu
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni seçilen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu telefon ile tebrik etti. 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T22:15+0300
2024-04-27T22:15+0300
2024-04-27T22:16+0300
politika
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
iyi parti
seçim
müsavat dervişoğlu
meral akşener
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nın üçüncü turunda 611 delegenin oyunu alarak Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrik ettiği İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na kurultayın hayırlara vesile olması temennilerini iletti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/aksenerden-yeni-genel-baskan-secilen-dervisogluna-tebrik-mesaji-1083224343.html
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cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, iyi parti, seçim, müsavat dervişoğlu, meral akşener
cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, iyi parti, seçim, müsavat dervişoğlu, meral akşener
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Dervişoğlu'na tebrik telefonu
22:15 27.04.2024 (güncellendi: 22:16 27.04.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni seçilen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu telefon ile tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nın üçüncü turunda 611 delegenin oyunu alarak Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrik ettiği İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na kurultayın hayırlara vesile olması temennilerini iletti.