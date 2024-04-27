https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/cumhurbaskani-erdogandan-iyi-parti-genel-baskanligina-secilen-dervisogluna-tebrik-telefonu--1083225079.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Dervişoğlu'na tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Dervişoğlu'na tebrik telefonu

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni seçilen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu telefon ile tebrik etti. 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T22:15+0300

2024-04-27T22:15+0300

2024-04-27T22:16+0300

politika

cumhurbaşkanı

recep tayyip erdoğan

iyi parti

seçim

müsavat dervişoğlu

meral akşener

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nın üçüncü turunda 611 delegenin oyunu alarak Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrik ettiği İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na kurultayın hayırlara vesile olması temennilerini iletti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/aksenerden-yeni-genel-baskan-secilen-dervisogluna-tebrik-mesaji-1083224343.html

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Sputnik Türkiye

cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, iyi parti, seçim, müsavat dervişoğlu, meral akşener