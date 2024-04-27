https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/aksenerden-yeni-genel-baskan-secilen-dervisogluna-tebrik-mesaji-1083224343.html

Akşener'den yeni genel başkan seçilen Dervişoğlu’na tebrik mesajı

Akşener'den yeni genel başkan seçilen Dervişoğlu’na tebrik mesajı

Sputnik Türkiye

Meral Akşener, İYİ Parti'nin 5'inci Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ederek başarılar diledi. 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T21:33+0300

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2024-04-27T21:33+0300

politika

meral akşener

iyi parti

müsavat dervişoğlu

seçim

kongre

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İYİ Parti'nin 5'inci Olağanüstü Kurultayı'nda aday olmayan Akşener, kurultayda 611 oyla yeni genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ederek başarılar diledi. Akşener, sosyal medya hesabından paylaştığı tebrik mesajında, "5. Olağanüstü Kurultayımızda İYİ Parti Genel Başkanı olarak seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/iyi-partinin-yeni-genel-baskani-musavat-dervisoglu-oldu-1083223842.html

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meral akşener, iyi parti, müsavat dervişoğlu, seçim, kongre