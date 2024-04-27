https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/aksenerden-yeni-genel-baskan-secilen-dervisogluna-tebrik-mesaji-1083224343.html
Akşener'den yeni genel başkan seçilen Dervişoğlu’na tebrik mesajı
Akşener'den yeni genel başkan seçilen Dervişoğlu’na tebrik mesajı
Sputnik Türkiye
Meral Akşener, İYİ Parti'nin 5'inci Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ederek başarılar diledi. 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T21:33+0300
2024-04-27T21:33+0300
2024-04-27T21:33+0300
politika
meral akşener
iyi parti
müsavat dervişoğlu
seçim
kongre
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İYİ Parti'nin 5'inci Olağanüstü Kurultayı'nda aday olmayan Akşener, kurultayda 611 oyla yeni genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ederek başarılar diledi. Akşener, sosyal medya hesabından paylaştığı tebrik mesajında, "5. Olağanüstü Kurultayımızda İYİ Parti Genel Başkanı olarak seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/iyi-partinin-yeni-genel-baskani-musavat-dervisoglu-oldu-1083223842.html
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meral akşener, iyi parti, müsavat dervişoğlu, seçim, kongre
meral akşener, iyi parti, müsavat dervişoğlu, seçim, kongre
Akşener'den yeni genel başkan seçilen Dervişoğlu’na tebrik mesajı
Meral Akşener, İYİ Parti'nin 5'inci Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ederek başarılar diledi.
İYİ Parti'nin 5'inci Olağanüstü Kurultayı'nda aday olmayan Akşener, kurultayda 611 oyla yeni genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ederek başarılar diledi.
Akşener, sosyal medya hesabından paylaştığı tebrik mesajında, "5. Olağanüstü Kurultayımızda İYİ Parti Genel Başkanı olarak seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.