https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/bakan-simsekten-kayit-disilikla-mucadele-donemi-vurgusu-vergi-kacirana-taviz-yok-1083216734.html

Bakan Şimşek'ten kayıt dışılıkla mücadele dönemi vurgusu: ‘Vergi kaçırana taviz yok’

Bakan Şimşek'ten kayıt dışılıkla mücadele dönemi vurgusu: ‘Vergi kaçırana taviz yok’

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri tarafından İstanbul'un çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik vergi denetimi yapılmasına ilişkin Bakan... 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T16:51+0300

2024-04-27T16:51+0300

2024-04-27T16:51+0300

türkiye

hazine ve maliye bakanlığı

mehmet şimşek

denetim

vergi denetim kurulu

istanbul

fatih

kadıköy

beşiktaş

şişli

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı X'te İstanbul'un çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik vergi denetimi yapılmasına yönelik yaptığı paylaşımda, "Kayıt dışılıkla amansız mücadele dönemi... Vergi kaçırana taviz yok!" açıklamasında bulundu.'Denetimler yoğunlaştırıldı'İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ekipleri, hatalı Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarının uygulandığı görülen işletmelerde denetimleri yoğunlaştırdı.Yüksek oranlı ürün teslim ettiği halde düşük oranlı KDV kesen işletmelere yönelik Beşiktaş, Şişli, Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy'de gerçekleştirilen saha denetimlerine 200 gelir uzmanı katılırken denetimlerde yaklaşık 1600 mükellef denetlendi.Yapılan incelemelerde usulsüzlük tespit edilen işletmeler hakkında tutanak tutularak cezai işlem uygulandı.İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç, vergi denetimi öncesi İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığında gazetecilere, bugün 45 araç ve 200 gelir uzmanının katılımıyla Beşiktaş, Şişli, Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy'de restoran, pastane, fırın, kafe ve eczane işletmek suretiyle faaliyet gösteren mükelleflere yönelik vergi denetimlerinin gerçekleştirildiğini söyledi.Yapılan denetimlere ilişkin detayları paylaşan Bilgiç şu cümleleri kaydetti:'En önemli amacımız kayıt dışılığı engellemek'İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bilgiç, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı olarak vergi denetimlerinde en önemli amaçlarının 'kayıt dışılığı ve kayıt dışı faaliyetleri engellemek' olduğunun altını çizerek, "Bu kapsamda özellikle KDV oranlarını yanlış uygulamak suretiyle yüksek oranlı ürün teslim ettiği halde, düşük oranlı KDV kesen ve belge düzenleyen mükelleflerle alakalı denetimlerimiz artarak devam edecek" diye konuştu.Denetimlerde hem mükelleflere hem de vatandaşlara vergi konusunda rehberlik etmeye çalıştıklarını da anlatan Bilgiç, uyumlu olmayan mükelleflere cezai müeyyideleri uygulamak suretiyle kayıt dışılığı önlemek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.'KDV oranlarını kontrol edin' çağrısıİstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bilgiç, son günlerde özellikle KDV oranlarını yanlış ve hatalı uygulayan işletmeler ve mükelleflerle ilgili denetimlerin artarak devam ettiğini kaydederek açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü:'Yaklaşık 1.5 milyar lira ceza kesildi'Bilgiç, gerek fiş ya da fatura düzenlemeyen gerekse de KDV oranlarını hatalı olarak uygulayan mükelleflere ceza kesileceğini belirterek, vergi mevzuatı uyarınca fiş vermeyen işletmelere her bir fiş için 3 bin 400 lira, fatura vermeyen işletmelere ise her fatura için 3 bin 400 liradan az olmamak üzere belgede yer alması gereken tutarın yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesildiğini anlattı.Yapılan denetimlerde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanması gereken mükelleflerin bu cihazları kullanıp kullanmadığını ve bu cihazlarla satış yazılımları arasında entegrasyon yapılıp yapılmadığının da kontrol ettiklerini dile getiren Bilgiç şu cümleleri dile getirdi:Bu yıl KDV oranlarına yönelik yapılanlar dahil olmak üzere belge düzenine yönelik 33 bin 360 denetim yapıldığını kaydeden Bilgiç, 2024 yılında yapılan saha denetimlerinde uyumsuzluk gösteren mükelleflere yaklaşık 1.5 milyar lira ceza kesildiği bilgisini verdi.Bilgiç, belge düzenine uymayan işletmeler ile ilgili bu yıl alınan ihbar sayısının 9 bin 546 olduğunu ve bu ihbarlar hakkında gerekli işlemlerin yapıldığını belirterek, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında gerek saha denetimlerinin gerekse risk analizine dayalı denetimlerin artarak devam edeceğini ve saha denetimlerinin konu bazlı sürekli değişebileceğini sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-kdv-duzenlemesini-degerlendirdi-artis-yapilmadi-duzenleme-yapildi-1083208344.html

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