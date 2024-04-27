https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/cumhurbaskani-erdogan-akaryakit-istasyonunu-ziyaret-etti-1083213111.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan akaryakıt istasyonunu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan akaryakıt istasyonunu ziyaret etti

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bulunan bir akaryakıt istasyonuna uğrayarak çalışanlar ve istasyonda bulunan kişilerle sohbet etti. 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T15:16+0300

2024-04-27T15:16+0300

2024-04-27T15:16+0300

politika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Kısıklı'da bulunan konutundan çıktı. Vahdettin Köşkü'ne ilerleyen Erdoğan'ın konvoyu Kirazlıtepe mahallesinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna uğradı.Erdoğan makam aracından inerek çalışanlar ve istasyonda bulunan müşterilerle sohbet etti. fotoğraf da çektiren Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan güzergahı boyunca çocuklara da oyuncak hediye etti.

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recep tayyip erdoğan, akaryakıt, istasyon, benzin, benzin istasyonu, benzin fiyatları, mazot