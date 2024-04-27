https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/cumhurbaskani-erdogan-akaryakit-istasyonunu-ziyaret-etti-1083213111.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan akaryakıt istasyonunu ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan akaryakıt istasyonunu ziyaret etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bulunan bir akaryakıt istasyonuna uğrayarak çalışanlar ve istasyonda bulunan kişilerle sohbet etti. 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T15:16+0300
2024-04-27T15:16+0300
2024-04-27T15:16+0300
politika
recep tayyip erdoğan
akaryakıt
istasyon
benzin
benzin istasyonu
benzin fiyatları
mazot
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Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Kısıklı'da bulunan konutundan çıktı. Vahdettin Köşkü'ne ilerleyen Erdoğan'ın konvoyu Kirazlıtepe mahallesinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna uğradı.Erdoğan makam aracından inerek çalışanlar ve istasyonda bulunan müşterilerle sohbet etti. fotoğraf da çektiren Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan güzergahı boyunca çocuklara da oyuncak hediye etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/bakan-isikhandan-asgari-ucrete-ara-zam-aciklamasi-1083212029.html
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recep tayyip erdoğan, akaryakıt, istasyon, benzin, benzin istasyonu, benzin fiyatları, mazot
recep tayyip erdoğan, akaryakıt, istasyon, benzin, benzin istasyonu, benzin fiyatları, mazot
Cumhurbaşkanı Erdoğan akaryakıt istasyonunu ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bulunan bir akaryakıt istasyonuna uğrayarak çalışanlar ve istasyonda bulunan kişilerle sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Kısıklı'da bulunan konutundan çıktı. Vahdettin Köşkü'ne ilerleyen Erdoğan'ın konvoyu Kirazlıtepe mahallesinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna uğradı.
Erdoğan makam aracından inerek çalışanlar ve istasyonda bulunan müşterilerle sohbet etti. fotoğraf da çektiren Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan güzergahı boyunca çocuklara da oyuncak hediye etti.