https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/cinde-15-milyonluk-sehri-hortum-vurdu-ortalik-savas-alanina-dondu--1083219352.html
Çin'de 15 milyonluk şehri hortum vurdu: Ortalık savaş alanına döndü
Çin'de 15 milyonluk şehri hortum vurdu: Ortalık savaş alanına döndü
Sputnik Türkiye
Çin'de 15 milyon kişinin yaşadığı Guangzhou kentinde yoğun hortum ve dolu yağış etkili olması nedeniyle korkutucu görüntüler ortaya çıktı. 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T18:05+0300
2024-04-27T18:05+0300
2024-04-27T18:08+0300
dünya
çin
hortum
savaş
dolu
dolu yağışı
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Çin’in Guangdong eyaletine bağlı Guangzhou kentini dolu ve hortum vurdu. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, hortumun hasara yol açtığı bölgelerde enkaz parçalarını savurduğu, ortalığın savaş alanına döndüğü görüldü. Çin Meteoroloji İdaresi, şiddetli fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirterek halka uyarıda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/ak-parti-heyetinden-beypazari-tesisine-ziyaret-maden-suyunun-degerleri-dso-kriterlerine-uygundur-1083218422.html
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çin, hortum, savaş, dolu, dolu yağışı
çin, hortum, savaş, dolu, dolu yağışı
Çin'de 15 milyonluk şehri hortum vurdu: Ortalık savaş alanına döndü
18:05 27.04.2024 (güncellendi: 18:08 27.04.2024)
Çin'de 15 milyon kişinin yaşadığı Guangzhou kentinde yoğun hortum ve dolu yağış etkili olması nedeniyle korkutucu görüntüler ortaya çıktı.
Çin’in Guangdong eyaletine bağlı Guangzhou kentini dolu ve hortum vurdu.
Sosyal medyada paylaşılan videolarda, hortumun hasara yol açtığı bölgelerde enkaz parçalarını savurduğu, ortalığın savaş alanına döndüğü görüldü.
Çin Meteoroloji İdaresi, şiddetli fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirterek halka uyarıda bulundu.