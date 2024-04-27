https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/ak-parti-heyetinden-beypazari-tesisine-ziyaret-maden-suyunun-degerleri-dso-kriterlerine-uygundur-1083218422.html
AK Parti heyetinden Beypazarı tesisine ziyaret: 'Maden suyunun değerleri DSÖ kriterlerine uygundur'
AK Parti heyetinden Beypazarı tesisine ziyaret: 'Maden suyunun değerleri DSÖ kriterlerine uygundur'
Sputnik Türkiye
AK Parti heyeti, Beypazarı Doğal Maden Suyu tesislerini ziyaret ederek yakın zamanda ortaya çıkan bor iddiaları hakkında konuştu. 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T17:41+0300
2024-04-27T17:41+0300
2024-04-27T17:47+0300
türkiye
isviçre
beypazarı
maden suyu
soda
yasak
bor
ak parti
heyet
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Yakın zamanda içinde aşırı miktarda bor olduğu için İsviçre'de yasaklandığı iddiası ile Türkiye'nin gündemine oturan Beypazarı tesisine AK Parti heyetinden ziyaret gerçekleştirildi. Ankara milletvekilleri olarak, bir süre önce Beypazarı maden suyu ile ilgili haberler üzerine yerli ve milli ürünlerine sahip çıkmak amacıyla ziyareti yaptıklarını anlatan Usta, "Gayet güvenle ve huzur içinde tadı da çok güzel olan maden suyunu rahatlıkla tüketebiliriz. Biz de herkese tavsiye ediyoruz. Başarılarından dolayı sanayici Niyazi beyi tebrik ediyoruz. Bir aile şirketi olarak inanılmaz özveriyle istenilen şartları tamamen yerine getirerek güzel bir tesis oluşturmuşlar. Beypazarı maden suyunun dünyadaki pazarlarda artan hacmiyle başarısının devamını dileriz." ifadelerini kullandı. 'Beypazarı maden suyunun değerleri Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine uygundur'Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan ise dünyadaki en ileri teknolojiye sahip maden suyu şişeleme makine parkına sahip olduklarını dile getirerek, "Beypazarı olarak 30'u aşkın ülkeye yaptığımız ihracatla dünya çapında tercih edilen maden suyu konumundayız. Tüm üretim süreçlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından denetim ve analizler düzenli olarak yapılmaktadır. Beypazarı maden suyunun değerleri, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği mineralli su kriterleri ile Türkiye Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik kriterlerine uygundur." açıklamasında bulundu. 'İsviçre'de mevzuat farklılığından dolayı ortaya çıktı' Son zamanlarda İsviçre'deki mevzuat farklılığından dolayı ortaya çıkan haberlere ilişkin tüketicilerin markaya sahiplenici yaklaşımının kendilerini çok duygulandırdığını belirten Ercan, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/perrier-maden-suyunda-diski-ve-insanda-bulunan-bakteri-tespit-edildi-2-milyon-sise-imha-edildi-1083203100.html
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isviçre, beypazarı, maden suyu, soda, yasak, bor, ak parti, heyet
isviçre, beypazarı, maden suyu, soda, yasak, bor, ak parti, heyet
AK Parti heyetinden Beypazarı tesisine ziyaret: 'Maden suyunun değerleri DSÖ kriterlerine uygundur'
17:41 27.04.2024 (güncellendi: 17:47 27.04.2024)
AK Parti heyeti, Beypazarı Doğal Maden Suyu tesislerini ziyaret ederek yakın zamanda ortaya çıkan bor iddiaları hakkında konuştu.
Yakın zamanda içinde aşırı miktarda bor olduğu için İsviçre'de yasaklandığı iddiası ile Türkiye'nin gündemine oturan Beypazarı tesisine AK Parti heyetinden ziyaret gerçekleştirildi.
Ankara milletvekilleri olarak, bir süre önce Beypazarı maden suyu ile ilgili haberler üzerine yerli ve milli ürünlerine sahip çıkmak amacıyla ziyareti yaptıklarını anlatan Usta, "Gayet güvenle ve huzur içinde tadı da çok güzel olan maden suyunu rahatlıkla tüketebiliriz. Biz de herkese tavsiye ediyoruz. Başarılarından dolayı sanayici Niyazi beyi tebrik ediyoruz. Bir aile şirketi olarak inanılmaz özveriyle istenilen şartları tamamen yerine getirerek güzel bir tesis oluşturmuşlar. Beypazarı maden suyunun dünyadaki pazarlarda artan hacmiyle başarısının devamını dileriz." ifadelerini kullandı.
'Beypazarı maden suyunun değerleri Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine uygundur'
Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan ise dünyadaki en ileri teknolojiye sahip maden suyu şişeleme makine parkına sahip olduklarını dile getirerek, "Beypazarı olarak 30'u aşkın ülkeye yaptığımız ihracatla dünya çapında tercih edilen maden suyu konumundayız. Tüm üretim süreçlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından denetim ve analizler düzenli olarak yapılmaktadır. Beypazarı maden suyunun değerleri, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği mineralli su kriterleri ile Türkiye Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik kriterlerine uygundur." açıklamasında bulundu.
'İsviçre'de mevzuat farklılığından dolayı ortaya çıktı'
Son zamanlarda İsviçre'deki mevzuat farklılığından dolayı ortaya çıkan haberlere ilişkin tüketicilerin markaya sahiplenici yaklaşımının kendilerini çok duygulandırdığını belirten Ercan, şunları kaydetti:
"Bu kadar sevilen ve güvenilen bir marka olmanın sorumluluğunu bir kez daha üzerimizde hissettik. Objektif yayıncılık anlayışıyla kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunda çaba gösteren gazetecilerimizin, uzman doktorlarımızın ve tüketicilerimizin destekleri çok güzel enerji oluşturdu. Milletvekillerimizin desteklerini de arkamızda hissetmek bizleri gururlandırdı. Bir marka kolay oluşmuyor. Üç kuşaktır ilmek ilmek dokuyarak bugünlere getirdiğiniz markamız, sadece Beypazarı'mızın değil, ülkemizin önemli bir değeridir. 67 yıldır olduğu gibi tamamen doğal olan ürünümüzü en hijyenik koşullarda tüketicilerimize buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz."