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Arda Güler'in lakabını takım arkadaşları koydu, Real Madrid paylaştı: 'Goler'
Arda Güler'in lakabını takım arkadaşları koydu, Real Madrid paylaştı: 'Goler'
Sputnik Türkiye
Real Madrid'in dünyaca ünlü Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, Arda Güler'e 'Goler' lakabını taktı. 27.04.2024, Sputnik Türkiye
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Arda Güler'in Real Sociedad maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma milli futbolcunun eski ve yeni takım arkadaşları yorum üzerine yorum yazdı. Ayrıca Alex de Souza da Arda Güler'i tebrik etti.Alex de Souza, Serdar Dursun, Luka Modric, Jude Bellingham, Courtois, Batshuayi ve Rüdiger gibi isimler Arda Güler'i performansından ötürü tebrik ederken; Real Madrid'in dünyaca ünlü Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, Arda Güler'e 'Goler' lakabını taktı. Vinicius'un Arda'ya 'Goler' lakabını takmasının sebebinin kısıtlı dakikalar alsa bile her maçta tehlikeli pozisyon yaratması ve golle sonuçlandırması olduğu vurgulandı.En çok bilinen futbolcu lakaplarından bazılarıFernando Torres-KasırgaCarles PuyoL-Demir AdamLionel Messi-PireFranck Ribery-Yaralı YüzLuis Suarez-TavşanGianluigi Buffon-SüpermenFabio Cannavaro-Berlin DuvarıDiego Godin-FiravunRadamel Falcao-KaplanPavel Nedved-DuracellSergio Aguero-KunRıza Çalımbay-Atom KarıncaGheorghe Hagi-Karpatların MaradonasıMario Jardel-Süper MarioMateja Kezman-BatmanMehmet Özdilek-ŞifoMetin Tekin-Sarı FırtınaFeyyaz Uçar-Kibar FeyzoTurgay Şeren-Berlin PanteriRecep Çetin-Takozİsmail Kartal-ArapJavier Zanetti-TraktörHarry Kewell-Oz BüyücüsüPele-Siyah İnciZico-Beyaz PeleJohan Cruyff-Sarı FareSocrates-DoktorEusebio-Kara PanterBülent Uygun-Askerİbrahim Üzülmez-Deli İbrahimFranz Beckenbauer-İmparatorBasri Dirimlili-MehmetçikCan Bartu-SinyorHasan Şengün-Dobi HasanRigobert Song-Büyük Şef
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arda güler lakap, arda gülerin lakabı
arda güler lakap, arda gülerin lakabı

Arda Güler'in lakabını takım arkadaşları koydu, Real Madrid paylaştı: 'Goler'

13:25 27.04.2024
© AFP 2023 / PIERRE-PHILIPPE MARCOUArda Güler, Real Madrid'deki ilk golünü attı
Arda Güler, Real Madrid'deki ilk golünü attı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2024
© AFP 2023 / PIERRE-PHILIPPE MARCOU
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Real Madrid'in dünyaca ünlü Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, Arda Güler'e 'Goler' lakabını taktı.
Arda Güler'in Real Sociedad maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma milli futbolcunun eski ve yeni takım arkadaşları yorum üzerine yorum yazdı. Ayrıca Alex de Souza da Arda Güler'i tebrik etti.
Alex de Souza, Serdar Dursun, Luka Modric, Jude Bellingham, Courtois, Batshuayi ve Rüdiger gibi isimler Arda Güler'i performansından ötürü tebrik ederken; Real Madrid'in dünyaca ünlü Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, Arda Güler'e 'Goler' lakabını taktı.
Vinicius'un Arda'ya 'Goler' lakabını takmasının sebebinin kısıtlı dakikalar alsa bile her maçta tehlikeli pozisyon yaratması ve golle sonuçlandırması olduğu vurgulandı.

En çok bilinen futbolcu lakaplarından bazıları

Fernando Torres-Kasırga
Carles PuyoL-Demir Adam
Lionel Messi-Pire
Franck Ribery-Yaralı Yüz
Luis Suarez-Tavşan
Gianluigi Buffon-Süpermen
Fabio Cannavaro-Berlin Duvarı
Diego Godin-Firavun
Radamel Falcao-Kaplan
Pavel Nedved-Duracell
Sergio Aguero-Kun
Rıza Çalımbay-Atom Karınca
Gheorghe Hagi-Karpatların Maradonası
Mario Jardel-Süper Mario
Mateja Kezman-Batman
Mehmet Özdilek-Şifo
Metin Tekin-Sarı Fırtına
Feyyaz Uçar-Kibar Feyzo
Turgay Şeren-Berlin Panteri
Recep Çetin-Takoz
İsmail Kartal-Arap
Javier Zanetti-Traktör
Harry Kewell-Oz Büyücüsü
Pele-Siyah İnci
Zico-Beyaz Pele
Johan Cruyff-Sarı Fare
Socrates-Doktor
Eusebio-Kara Panter
Bülent Uygun-Asker
İbrahim Üzülmez-Deli İbrahim
Franz Beckenbauer-İmparator
Basri Dirimlili-Mehmetçik
Can Bartu-Sinyor
Hasan Şengün-Dobi Hasan
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