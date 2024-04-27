Arda Güler'in lakabını takım arkadaşları koydu, Real Madrid paylaştı: 'Goler'
© AFP 2023 / PIERRE-PHILIPPE MARCOUArda Güler, Real Madrid'deki ilk golünü attı
© AFP 2023 / PIERRE-PHILIPPE MARCOU
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Real Madrid'in dünyaca ünlü Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, Arda Güler'e 'Goler' lakabını taktı.
Arda Güler'in Real Sociedad maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma milli futbolcunun eski ve yeni takım arkadaşları yorum üzerine yorum yazdı. Ayrıca Alex de Souza da Arda Güler'i tebrik etti.
Alex de Souza, Serdar Dursun, Luka Modric, Jude Bellingham, Courtois, Batshuayi ve Rüdiger gibi isimler Arda Güler'i performansından ötürü tebrik ederken; Real Madrid'in dünyaca ünlü Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, Arda Güler'e 'Goler' lakabını taktı.
Vinicius'un Arda'ya 'Goler' lakabını takmasının sebebinin kısıtlı dakikalar alsa bile her maçta tehlikeli pozisyon yaratması ve golle sonuçlandırması olduğu vurgulandı.
Arda GÖLer pic.twitter.com/zp1RnxwWXM— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 26, 2024
En çok bilinen futbolcu lakaplarından bazıları
Fernando Torres-Kasırga
Carles PuyoL-Demir Adam
Lionel Messi-Pire
Franck Ribery-Yaralı Yüz
Luis Suarez-Tavşan
Gianluigi Buffon-Süpermen
Fabio Cannavaro-Berlin Duvarı
Diego Godin-Firavun
Radamel Falcao-Kaplan
Pavel Nedved-Duracell
Sergio Aguero-Kun
Rıza Çalımbay-Atom Karınca
Gheorghe Hagi-Karpatların Maradonası
Mario Jardel-Süper Mario
Mateja Kezman-Batman
Mehmet Özdilek-Şifo
Metin Tekin-Sarı Fırtına
Feyyaz Uçar-Kibar Feyzo
Turgay Şeren-Berlin Panteri
Recep Çetin-Takoz
İsmail Kartal-Arap
Javier Zanetti-Traktör
Harry Kewell-Oz Büyücüsü
Pele-Siyah İnci
Zico-Beyaz Pele
Johan Cruyff-Sarı Fare
Socrates-Doktor
Eusebio-Kara Panter
Bülent Uygun-Asker
İbrahim Üzülmez-Deli İbrahim
Franz Beckenbauer-İmparator
Basri Dirimlili-Mehmetçik
Can Bartu-Sinyor
Hasan Şengün-Dobi Hasan
Rigobert Song-Büyük Şef
Carles PuyoL-Demir Adam
Lionel Messi-Pire
Franck Ribery-Yaralı Yüz
Luis Suarez-Tavşan
Gianluigi Buffon-Süpermen
Fabio Cannavaro-Berlin Duvarı
Diego Godin-Firavun
Radamel Falcao-Kaplan
Pavel Nedved-Duracell
Sergio Aguero-Kun
Rıza Çalımbay-Atom Karınca
Gheorghe Hagi-Karpatların Maradonası
Mario Jardel-Süper Mario
Mateja Kezman-Batman
Mehmet Özdilek-Şifo
Metin Tekin-Sarı Fırtına
Feyyaz Uçar-Kibar Feyzo
Turgay Şeren-Berlin Panteri
Recep Çetin-Takoz
İsmail Kartal-Arap
Javier Zanetti-Traktör
Harry Kewell-Oz Büyücüsü
Pele-Siyah İnci
Zico-Beyaz Pele
Johan Cruyff-Sarı Fare
Socrates-Doktor
Eusebio-Kara Panter
Bülent Uygun-Asker
İbrahim Üzülmez-Deli İbrahim
Franz Beckenbauer-İmparator
Basri Dirimlili-Mehmetçik
Can Bartu-Sinyor
Hasan Şengün-Dobi Hasan
Rigobert Song-Büyük Şef