https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/arda-gulerin-lakabini-takim-arkadaslari-koydu-real-madrid-paylasti-goler-1083209824.html

Arda Güler'in lakabını takım arkadaşları koydu, Real Madrid paylaştı: 'Goler'

Arda Güler'in lakabını takım arkadaşları koydu, Real Madrid paylaştı: 'Goler'

Sputnik Türkiye

Real Madrid'in dünyaca ünlü Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, Arda Güler'e 'Goler' lakabını taktı. 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T13:25+0300

2024-04-27T13:25+0300

2024-04-27T13:25+0300

spor

arda güler

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real madrid

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Arda Güler'in Real Sociedad maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma milli futbolcunun eski ve yeni takım arkadaşları yorum üzerine yorum yazdı. Ayrıca Alex de Souza da Arda Güler'i tebrik etti.Alex de Souza, Serdar Dursun, Luka Modric, Jude Bellingham, Courtois, Batshuayi ve Rüdiger gibi isimler Arda Güler'i performansından ötürü tebrik ederken; Real Madrid'in dünyaca ünlü Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, Arda Güler'e 'Goler' lakabını taktı. Vinicius'un Arda'ya 'Goler' lakabını takmasının sebebinin kısıtlı dakikalar alsa bile her maçta tehlikeli pozisyon yaratması ve golle sonuçlandırması olduğu vurgulandı.En çok bilinen futbolcu lakaplarından bazılarıFernando Torres-KasırgaCarles PuyoL-Demir AdamLionel Messi-PireFranck Ribery-Yaralı YüzLuis Suarez-TavşanGianluigi Buffon-SüpermenFabio Cannavaro-Berlin DuvarıDiego Godin-FiravunRadamel Falcao-KaplanPavel Nedved-DuracellSergio Aguero-KunRıza Çalımbay-Atom KarıncaGheorghe Hagi-Karpatların MaradonasıMario Jardel-Süper MarioMateja Kezman-BatmanMehmet Özdilek-ŞifoMetin Tekin-Sarı FırtınaFeyyaz Uçar-Kibar FeyzoTurgay Şeren-Berlin PanteriRecep Çetin-Takozİsmail Kartal-ArapJavier Zanetti-TraktörHarry Kewell-Oz BüyücüsüPele-Siyah İnciZico-Beyaz PeleJohan Cruyff-Sarı FareSocrates-DoktorEusebio-Kara PanterBülent Uygun-Askerİbrahim Üzülmez-Deli İbrahimFranz Beckenbauer-İmparatorBasri Dirimlili-MehmetçikCan Bartu-SinyorHasan Şengün-Dobi HasanRigobert Song-Büyük Şef

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