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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin'e gidiyor
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin'e gidiyor
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Washington'un alüminyum ticareti üzerinde kısıtlama kararı ve Filistin'in BM'ye tam üyelik talebini vetosu nedeniyle... 22.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-22T16:03+0300
2024-04-22T16:04+0300
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Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken'ın, mevkidaşı Vang Yi'nin davetiyle 24-26 Nisan'da Çin'i ziyaret edeceği belirtildi.Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Dışişleri Bakanlığından yetkili, gazetecilere ziyarete dair yaptığı bilgilendirmede, Blinken'ın ziyaretinde Vang ile "rekabet dışı ticaret pratikleri ve sanayideki kapasite fazlası üretim dahil bir dizi ikili, bölgesel ve küresel sorunu gündeme getireceğini" ifade etti.Yetkili, Blinken'ın ziyaretinin son dönemde iki ülke arasındaki rekabetin sorumlu şekilde yönetilmesi, çatışmalardan ve hesap hatalarından kaçınılmasına yönelik ‘yoğun diplomasinin’ parçası olduğunu aktardı.Ziyarette Amerikan heyetinde, Blinken'ın yanı sıra ABD Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisi ve Kamu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşarı Elizabeth Allen, Doğu Asya ve Pasifik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Daniel Kritenbrink, Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele ve Adli İşbirliğinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Todd Robinson ile Siber Uzay ve Dijital Politikadan Sorumlu Büyükelçi Nathaniel Fick'in yer alacağı kaydedildi.Heyetin görüşmelerde, uyuşturucuyla mücadele, yapay zeka alanında işbirliği, halklar arasındaki etkileşimlerin artırılması ve iki ülke orduları arasında iletişimin gündeme getirilmesi bekleniyor.Öte yandan Blinken'ın Vang'a, ABD'nin, Çin'in Rusya'nın savunma endüstrisinin temelini güçlendirmeye yönelik artan desteğinden duyduğu endişeleri dile getireceği, iki bakanın Hint-Pasifik'in yanı sıra Orta Doğu'daki gerilimleri ele alacağı belirtildi.Blinken'ın ziyareti ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in 4-9 Nisan'da Çin'e yaptığı ziyaretten kısa süre sonra gerçekleşmesi dikkati çekerken, Yellen, ziyaretinde, Çin'in elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji donanımları gibi yükselen sanayi sektörlerinde devlet destekleriyle sağlanan kapasite fazlası üretimin, küresel ekonomide dengesizliğe yol açacağına dikkati çekerek, sanayi politikasında değişim talep etmişti.Öte yandan ABD yönetimi, kısa süre önce, Çin'den ucuz ihraç ürünlerinin yol açtığı haksız rekabete karşı çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik gümrük tarifelerinin artırılacağını ve Çin’in gemicilik, lojistik ve gemi inşası sektörlerindeki ayrımcı ve korumacı ticaret uygulamalarına karşı soruşturmalar başlatılacağını bildirmişti.İlişkiler Gazze’yle daha da gerildiABD’nin, Filistin'in BM'ye tam üyelik talebini ve Filistin'i bir devlet olarak tanıyacak olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını veto etmesini değerlendiren Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Filistin'in BM tam üyeliğini reddetme yönündeki ABD'nin vetosu nedeniyle derin bir memnuniyetsizlik ve hayal kırıklığı yaşadığını belirterek tarihe çok onursuz bir kayıt daha bıraktığını vurgulamıştı.Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi yaptığı açıklamada, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e bir an önce kabul edilmesinin uzun süredir devam eden tarihi adaletsizliği düzeltecek bir adım olduğunu söyledi.Birleşmiş Milletler'in küresel sorunlara yanıt vermede gereken rolü oynamak için çalışması ve BM Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenliği koruma görevini yerine getirmesi gerektiğini belirten Wang, uluslararası toplumun Filistin'in BM tam üyeliğini reddetme yönündeki ABD'nin vetosu nedeniyle derin bir memnuniyetsizlik ve hayal kırıklığı yaşadığını kaydetti.Filistin'in BM'ye erken tam üyeliğinin uzun süreli tarihi adaletsizliği düzeltmeye yönelik bir hamle olduğunu vurgulayan Vang, bunun her BM üyesi devlet tarafından yerine getirilmesi gereken uluslararası bir yükümlülük olduğunu sözlerine ekledi.Çin: Hiçbir ülkeyle soğuk veya sıcak savaşa girme niyetimiz yokÇin Merkezi Askeri Komisyon Başkan Yardımcısı Çang Youşia, barışa saygıları olduğunu ve hiçbir ülkeyle soğuk veya sıcak savaşa girme niyetlerinin olmadığını, lakin ülkenin toprak bütünlüğünün ihlal edilmesine izin vermeyeceklerini belirtti.Batı Pasifik Deniz Kuvvetleri Sempozyumu 19. Toplantısının açılış töreninde konuşan Çin Merkezi Askeri Komisyon Başkan Yardımcısı Çang Youşia, “Çin halkı barışa saygı duyuyor ve hiçbir ülkeyle soğuk ya da sıcak savaşa girme niyetinde değil, ancak Çin’in toprak egemenliği ihlal edilemez ve temel çıkarlarına zarar verilemez” ifadesini kullandı.Çin’in doğusundaki Şantung Eyaleti’nin Qingdao şehrinde Batı Pasifik Deniz Kuvvetleri Sempozyumu 19. Toplantısı düzenleniyor. Çin Deniz Kuvvetleri’nin organize ettiği etkinliğe aralarında Rusya, Avustralya, Fransa, Hindistan, Endonezya, Japonya, ABD ve İngiltere’nin de bulunduğu 29 ülkeden 180'den fazla üst düzey delegasyon katılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/cin-disisleri-bakani-yi-abd-tarihe-utanc-verici-bir-kayit-daha-birakti-1082979879.html
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin'e gidiyor

16:03 22.04.2024 (güncellendi: 16:04 22.04.2024)
© AP Photo / Jose Luis MaganaÇin Dışişleri Bakanı Vang Yi (solda), ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken (sağda) ile
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi (solda), ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken (sağda) ile - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Washington'un alüminyum ticareti üzerinde kısıtlama kararı ve Filistin'in BM'ye tam üyelik talebini vetosu nedeniyle yeniden gerilen ilişkilerin gölgesinde Çin'e üç günlük resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken'ın, mevkidaşı Vang Yi'nin davetiyle 24-26 Nisan'da Çin'i ziyaret edeceği belirtildi.
Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Dışişleri Bakanlığından yetkili, gazetecilere ziyarete dair yaptığı bilgilendirmede, Blinken'ın ziyaretinde Vang ile "rekabet dışı ticaret pratikleri ve sanayideki kapasite fazlası üretim dahil bir dizi ikili, bölgesel ve küresel sorunu gündeme getireceğini" ifade etti.
Yetkili, Blinken'ın ziyaretinin son dönemde iki ülke arasındaki rekabetin sorumlu şekilde yönetilmesi, çatışmalardan ve hesap hatalarından kaçınılmasına yönelik ‘yoğun diplomasinin’ parçası olduğunu aktardı.
Ziyarette Amerikan heyetinde, Blinken'ın yanı sıra ABD Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisi ve Kamu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşarı Elizabeth Allen, Doğu Asya ve Pasifik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Daniel Kritenbrink, Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele ve Adli İşbirliğinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Todd Robinson ile Siber Uzay ve Dijital Politikadan Sorumlu Büyükelçi Nathaniel Fick'in yer alacağı kaydedildi.
Heyetin görüşmelerde, uyuşturucuyla mücadele, yapay zeka alanında işbirliği, halklar arasındaki etkileşimlerin artırılması ve iki ülke orduları arasında iletişimin gündeme getirilmesi bekleniyor.
Öte yandan Blinken'ın Vang'a, ABD'nin, Çin'in Rusya'nın savunma endüstrisinin temelini güçlendirmeye yönelik artan desteğinden duyduğu endişeleri dile getireceği, iki bakanın Hint-Pasifik'in yanı sıra Orta Doğu'daki gerilimleri ele alacağı belirtildi.
Blinken'ın ziyareti ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in 4-9 Nisan'da Çin'e yaptığı ziyaretten kısa süre sonra gerçekleşmesi dikkati çekerken, Yellen, ziyaretinde, Çin'in elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji donanımları gibi yükselen sanayi sektörlerinde devlet destekleriyle sağlanan kapasite fazlası üretimin, küresel ekonomide dengesizliğe yol açacağına dikkati çekerek, sanayi politikasında değişim talep etmişti.
Öte yandan ABD yönetimi, kısa süre önce, Çin'den ucuz ihraç ürünlerinin yol açtığı haksız rekabete karşı çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik gümrük tarifelerinin artırılacağını ve Çin’in gemicilik, lojistik ve gemi inşası sektörlerindeki ayrımcı ve korumacı ticaret uygulamalarına karşı soruşturmalar başlatılacağını bildirmişti.

İlişkiler Gazze’yle daha da gerildi

ABD’nin, Filistin'in BM'ye tam üyelik talebini ve Filistin'i bir devlet olarak tanıyacak olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını veto etmesini değerlendiren Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Filistin'in BM tam üyeliğini reddetme yönündeki ABD'nin vetosu nedeniyle derin bir memnuniyetsizlik ve hayal kırıklığı yaşadığını belirterek tarihe çok onursuz bir kayıt daha bıraktığını vurgulamıştı.
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi yaptığı açıklamada, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e bir an önce kabul edilmesinin uzun süredir devam eden tarihi adaletsizliği düzeltecek bir adım olduğunu söyledi.
Birleşmiş Milletler'in küresel sorunlara yanıt vermede gereken rolü oynamak için çalışması ve BM Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenliği koruma görevini yerine getirmesi gerektiğini belirten Wang, uluslararası toplumun Filistin'in BM tam üyeliğini reddetme yönündeki ABD'nin vetosu nedeniyle derin bir memnuniyetsizlik ve hayal kırıklığı yaşadığını kaydetti.
Filistin'in BM'ye erken tam üyeliğinin uzun süreli tarihi adaletsizliği düzeltmeye yönelik bir hamle olduğunu vurgulayan Vang, bunun her BM üyesi devlet tarafından yerine getirilmesi gereken uluslararası bir yükümlülük olduğunu sözlerine ekledi.

Çin: Hiçbir ülkeyle soğuk veya sıcak savaşa girme niyetimiz yok

Çin Merkezi Askeri Komisyon Başkan Yardımcısı Çang Youşia, barışa saygıları olduğunu ve hiçbir ülkeyle soğuk veya sıcak savaşa girme niyetlerinin olmadığını, lakin ülkenin toprak bütünlüğünün ihlal edilmesine izin vermeyeceklerini belirtti.
Batı Pasifik Deniz Kuvvetleri Sempozyumu 19. Toplantısının açılış töreninde konuşan Çin Merkezi Askeri Komisyon Başkan Yardımcısı Çang Youşia, “Çin halkı barışa saygı duyuyor ve hiçbir ülkeyle soğuk ya da sıcak savaşa girme niyetinde değil, ancak Çin’in toprak egemenliği ihlal edilemez ve temel çıkarlarına zarar verilemez” ifadesini kullandı.
Çin’in doğusundaki Şantung Eyaleti’nin Qingdao şehrinde Batı Pasifik Deniz Kuvvetleri Sempozyumu 19. Toplantısı düzenleniyor. Çin Deniz Kuvvetleri’nin organize ettiği etkinliğe aralarında Rusya, Avustralya, Fransa, Hindistan, Endonezya, Japonya, ABD ve İngiltere’nin de bulunduğu 29 ülkeden 180'den fazla üst düzey delegasyon katılıyor.
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2024
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Çin Dışişleri Bakanı Yi: ABD tarihe utanç verici bir kayıt daha bıraktı
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