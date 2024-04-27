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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ilk 11'i açıklandı
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ilk 11'i açıklandı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ilk 11'i açıklandı. 27.04.2024, Sputnik Türkiye
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçın hakem ve takım kadroları şöyle:Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Serkan OlguncanFenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Fred, Tadic, Szymanski, BatshuayiBeşiktaş: Mert Günok, Necip Uysal, Worrall, Colley, Masuaku, Al Musrati, Muçi, Gedson Fernandes, Rashica, Muleka, Semih Kılıçsoy
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fenerbahçe, beşiktaş, derbi, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe, beşiktaş, derbi, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ilk 11'i açıklandı

18:33 27.04.2024 (güncellendi: 18:52 27.04.2024)
© AA / Murat ŞengülBeşiktaş ile Fenerbahçe
Beşiktaş ile Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2024
© AA / Murat Şengül
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ilk 11'i açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Serkan Olguncan
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Fred, Tadic, Szymanski, Batshuayi
Beşiktaş: Mert Günok, Necip Uysal, Worrall, Colley, Masuaku, Al Musrati, Muçi, Gedson Fernandes, Rashica, Muleka, Semih Kılıçsoy
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2024
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu
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