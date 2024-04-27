https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/fenerbahce---besiktas-derbisi-takimlarin-11i-kimler--1083221258.html
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ilk 11'i açıklandı
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ilk 11'i açıklandı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ilk 11'i açıklandı. 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T18:33+0300
2024-04-27T18:33+0300
2024-04-27T18:52+0300
spor
fenerbahçe
beşiktaş
derbi
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçın hakem ve takım kadroları şöyle:Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Serkan OlguncanFenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Fred, Tadic, Szymanski, BatshuayiBeşiktaş: Mert Günok, Necip Uysal, Worrall, Colley, Masuaku, Al Musrati, Muçi, Gedson Fernandes, Rashica, Muleka, Semih Kılıçsoy
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/fenerbahce---besiktas-derbisinin-var-hakemi-belli-oldu--1083216571.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
fenerbahçe, beşiktaş, derbi, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe, beşiktaş, derbi, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ilk 11'i açıklandı
18:33 27.04.2024 (güncellendi: 18:52 27.04.2024)
Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ilk 11'i açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Serkan Olguncan
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Fred, Tadic, Szymanski, Batshuayi
Beşiktaş: Mert Günok, Necip Uysal, Worrall, Colley, Masuaku, Al Musrati, Muçi, Gedson Fernandes, Rashica, Muleka, Semih Kılıçsoy