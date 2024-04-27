https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/ankarada-asala-tarafindan-sehit-edilen-diplomatlar-icin-anit-yapilacak-1083206305.html
Ankara Büyükşehir Belediyesi duyurdu: 'ASALA'nın şehit ettiği diplomatlar için anıt yapılacak'
Ankara Büyükşehir Belediyesi duyurdu: 'ASALA'nın şehit ettiği diplomatlar için anıt yapılacak'
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılay Zafer Parkı'na 'Dışişleri Şehitleri Anıtı' yapılacağını açıkladı. 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T11:07+0300
2024-04-27T11:07+0300
2024-04-27T11:24+0300
ankara
ankara büyükşehir belediyesi
zafer parkı
dışişleri bakanlığı
terör örgütü
asala
türkiye
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara Barosu Eğitim Merkezi ile Sıhhiye Orduevi arasında yer alan Zafer Parkı'na yapılacak anıtla ASALA tarafından öldürülen Dışişleri Bakanlığı personeli ile büyükelçilerin anısı yaşatılacak.Hazırlanacak anıt projesinin belirlenmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ocak ayında Dışişleri Bakanlığı'na yazı yazılarak oluşturulacak eser değerlendirme kuruluna, üye vermeleri talep edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/ankara-buyuksehir-belediyesinin-fitre-ver-programi-kapsaminda-24-bin-200-kisiye-yardim-ulasti-1082670030.html
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zafer parkı
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ankara, ankara büyükşehir belediyesi, zafer parkı, dışişleri bakanlığı, terör örgütü, asala
ankara, ankara büyükşehir belediyesi, zafer parkı, dışişleri bakanlığı, terör örgütü, asala
Ankara Büyükşehir Belediyesi duyurdu: 'ASALA'nın şehit ettiği diplomatlar için anıt yapılacak'
11:07 27.04.2024 (güncellendi: 11:24 27.04.2024)
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılay Zafer Parkı'na 'Dışişleri Şehitleri Anıtı' yapılacağını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara Barosu Eğitim Merkezi ile Sıhhiye Orduevi arasında yer alan Zafer Parkı'na yapılacak anıtla ASALA tarafından öldürülen Dışişleri Bakanlığı personeli ile büyükelçilerin anısı yaşatılacak.
Hazırlanacak anıt projesinin belirlenmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ocak ayında Dışişleri Bakanlığı'na yazı yazılarak oluşturulacak eser değerlendirme kuruluna, üye vermeleri talep edildi.