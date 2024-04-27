https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/ankarada-asala-tarafindan-sehit-edilen-diplomatlar-icin-anit-yapilacak-1083206305.html

Ankara Büyükşehir Belediyesi duyurdu: 'ASALA'nın şehit ettiği diplomatlar için anıt yapılacak'

Ankara Büyükşehir Belediyesi duyurdu: 'ASALA'nın şehit ettiği diplomatlar için anıt yapılacak'

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılay Zafer Parkı'na 'Dışişleri Şehitleri Anıtı' yapılacağını açıkladı. 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T11:07+0300

2024-04-27T11:07+0300

2024-04-27T11:24+0300

ankara

ankara büyükşehir belediyesi

zafer parkı

dışişleri bakanlığı

terör örgütü

asala

türkiye

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara Barosu Eğitim Merkezi ile Sıhhiye Orduevi arasında yer alan Zafer Parkı'na yapılacak anıtla ASALA tarafından öldürülen Dışişleri Bakanlığı personeli ile büyükelçilerin anısı yaşatılacak.Hazırlanacak anıt projesinin belirlenmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ocak ayında Dışişleri Bakanlığı'na yazı yazılarak oluşturulacak eser değerlendirme kuruluna, üye vermeleri talep edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/ankara-buyuksehir-belediyesinin-fitre-ver-programi-kapsaminda-24-bin-200-kisiye-yardim-ulasti-1082670030.html

ankara

zafer parkı

türkiye

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ankara, ankara büyükşehir belediyesi, zafer parkı, dışişleri bakanlığı, terör örgütü, asala