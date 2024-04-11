https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/ankara-buyuksehir-belediyesinin-fitre-ver-programi-kapsaminda-24-bin-200-kisiye-yardim-ulasti-1082670030.html

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'Fitre Ver' programı kapsamında 24 bin 200 kişiye yardım ulaştı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'Fitre Ver' programı kapsamında 24 bin 200 kişiye yardım ulaştı

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 'Fitre Ver' ve 'Fidye Ver' kampanyası ile Ramazan ayında dayanışma programı başlatmıştı. Bu programa Türkiye’den ve yurt... 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T12:07+0300

2024-04-11T12:07+0300

2024-04-11T12:13+0300

türkiye

ankara

ankara büyükşehir belediyesi

mansur yavaş

fitre

fidye

ihtiyaç sahipleri

yardım

ramazan

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Büyükşehir Belediyesi'nin “Ramazan ayının bereketi her sofrada hissedilsin diye ihtiyaç sahipleriyle hayırseverler arasında köprü olmaya devam ediyoruz” düsturu ile başlattığı hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturan 'Fitre Ver' ve 'Fidye Ver' kampanyası ile pek çok ihtiyaç sahibi yardım aldı.Hayırseverlerin Ramazan ayı boyunca https://fitrever.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden Ankara’da yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların Başkent Kartlarına bağışta bulunduğu ifade edildi.Ramazan ayı süresince devam eden ve 'bir elin verdiğini diğer el görmeyecek' şekilde https://fitrever.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden sürdürülen kampanyada bin 781 kişiye 130 TL, 2 bin 499 kişiye 260 TL, 2 bin 580 kişiye 390 TL, 3 bin 639 kişiye 520 TL, 8 bin 417 kişiye 650 TL, 3 bin 200 kişiye bin 40 TL ve 2 bin 84 kişiye de 30 günlük fidye olan 3 bin 900 TL ile Başkent Kartlarına bağışta bulunularak destek olunduğu öğrenildi.81 il ve yurt dışından toplam 17 bin 600 kişinin katıldığı kampanya ile 159 bin 273 adet fitre ve fidye veren hayırseverler toplamda 21 milyon 347 bin 832 lira 7 kuruş bağışta bulunarak 24 bin 200 Başkentli ihtiyaç sahibi vatandaşın yanında oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/ankara-buyuksehir-belediyesi-kadinlara-her-ay-ucretsiz-hijyenik-ped-destegi-sunacak-1082450696.html

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ankara, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, fitre , fidye, ihtiyaç sahipleri, yardım, ramazan