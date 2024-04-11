Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'Fitre Ver' programı kapsamında 24 bin 200 kişiye yardım ulaştı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
İDO Genel Müdürü Orhan, Ege Adaları seferlerini Radyo Sputnik’e anlattı
08:00
58 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kıymetli hazinesi Türkiye'de mi?
09:05
9 dk
SESLİ HABER
Formülü tarih kitabında buldu, madalya kazandı
09:22
6 dk
SESLİ HABER
Alman profesörden Avrupa’ya uyarı: Bacağına kurşun sıkmış olur
09:37
2 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
10:00
53 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Rusya diyalog yürütmeye hazır
11:04
2 dk
ÖZEL HABER
‘El Turco’ lakaplı devlet başkanı kimdir?
11:15
4 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: Blinken yıkımı hızlandırıyor
11:28
2 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
‘Sıkıntılar içinde yaşamış ama insani duygularını yitirmemiş toplum: Malakanlar’
12:00
115 dk
ÖZEL HABER
‘Tuvalet krizleriyle’ anılan ABD’li uçak firması
14:04
15 dk
SESLİ HABER
31 Mart yerel seçimlerinin Rus basınındaki yankıları
14:27
4 dk
SESLİ HABER
Kira sözleşmelerinde yeni uygulama Meclis'e gidiyor
14:40
2 dk
SESLİ HABER
Gagavuzya lideri: Bu Moldova kimliğinin ölümü anlamına gelir
15:06
2 dk
SESLİ HABER
Fransız medyası: Zelenskiy destek kaybediyor
15:16
2 dk
SESLİ HABER
Dünya genelinde en sıcak Mart ayı yaşandı
15:51
1 dk
BAYRAM ÖZEL
1933 tarihli gazetede bayram haberleri
16:00
92 dk
SESLİ HABER
Macar Uzman: ABD, Macaristan'da yeni bir muhalefet oluşturuyor
17:45
2 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
İDO Genel Müdürü Orhan, Ege Adaları seferlerini Radyo Sputnik’e anlattı
18:00
58 dk
SESLİ HABER
MİT'ten çocuklara çağrı
19:03
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Şifa sanılıyor ancak böbreği çürütüyor
19:14
3 dk
SESLİ HABER
Akkuyu'nun 1. Ünitesinde test çalışmaları başladı
19:28
1 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
20:00
53 dk
SESLİ HABER
Macar Uzman: ABD, Macaristan'da yeni bir muhalefet oluşturuyor
21:03
2 dk
SESLİ HABER
İspanya’nın vize kararı yabancıları üzecek
21:18
2 dk
ÖZEL HABER
Taipei 101'i depremin etkilerinden koruyan devasa küre: Ayarlı kütle sönümleyici nedir?
21:31
8 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka belirledi: Hangi Türk takımları Avrupa şampiyonu olacak?
21:49
4 dk
SESLİ HABER
Avrupa, mühimmat üretiminde sıkıntı yaşıyor
22:03
2 dk
SESLİ HABER
Çapkın ülkeler listesi belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada?
22:17
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Borrell'in Türkiye ilgili sözleri rutin bir ifade
22:32
2 dk
ÖZEL HABER
İsrail’e yaptırım uygulayan ülkeler
22:47
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna ordusu, Rus güçlerine karşılık veremiyor
23:05
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Stoltenberg itiraf etti
23:18
2 dk
BAYRAM ÖZEL
Eski bayramlarda adetler nasıldı? Kutlama nasıl yapılırdı?
09:00
92 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Rusya diyalog yürütmeye hazır
10:42
2 dk
SESLİ HABER
Çapkın ülkeler listesi belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada?
10:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
MİT'ten çocuklara çağrı
11:09
1 dk
SESLİ HABER
Gagavuzya lideri: Bu Moldova kimliğinin ölümü anlamına gelir
11:20
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa, mühimmat üretiminde sıkıntı yaşıyor
11:34
2 dk
ÖZEL HABER
İsrail’e yaptırım uygulayan ülkeler
11:46
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
‘Tuvalet krizleriyle’ anılan ABD’li uçak firması
12:10
15 dk
SESLİ HABER
Akkuyu'nun 1. Ünitesinde test çalışmaları başladı
12:36
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Stoltenberg itiraf etti
12:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
SESLİ HABER
Formülü tarih kitabında buldu, madalya kazandı
13:08
6 dk
SESLİ HABER
Kira sözleşmelerinde yeni uygulama Meclis'e gidiyor
13:24
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna ordusu, Rus güçlerine karşılık veremiyor
13:37
2 dk
SESLİ HABER
Alman profesörden Avrupa’ya uyarı: Bacağına kurşun sıkmış olur
13:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Şifa sanılıyor ancak böbreği çürütüyor
16:08
3 dk
SESLİ HABER
Dünya genelinde en sıcak Mart ayı yaşandı
16:23
1 dk
ÖZEL HABER
‘El Turco’ lakaplı devlet başkanı kimdir?
16:37
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kıymetli hazinesi Türkiye'de mi?
17:11
9 dk
ÖZEL HABER
Taipei 101'i depremin etkilerinden koruyan devasa küre: Ayarlı kütle sönümleyici nedir?
17:30
8 dk
SESLİ HABER
İspanya’nın vize kararı yabancıları üzecek
17:50
2 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
‘Sıkıntılar içinde yaşamış ama insani duygularını yitirmemiş toplum: Malakanlar’
18:00
115 dk
SESLİ HABER
Çapkın ülkeler listesi belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada?
20:03
2 dk
SESLİ HABER
31 Mart yerel seçimlerinin Rus basınındaki yankıları
20:15
4 dk
SESLİ HABER
Fransız medyası: Zelenskiy destek kaybediyor
20:51
2 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
İDO Genel Müdürü Orhan, Ege Adaları seferlerini Radyo Sputnik’e anlattı
21:00
58 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: Blinken yıkımı hızlandırıyor
22:05
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka belirledi: Hangi Türk takımları Avrupa şampiyonu olacak?
22:14
4 dk
SESLİ HABER
Fransız medyası: Zelenskiy destek kaybediyor
22:25
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Borrell'in Türkiye ilgili sözleri rutin bir ifade
23:06
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/ankara-buyuksehir-belediyesinin-fitre-ver-programi-kapsaminda-24-bin-200-kisiye-yardim-ulasti-1082670030.html
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'Fitre Ver' programı kapsamında 24 bin 200 kişiye yardım ulaştı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'Fitre Ver' programı kapsamında 24 bin 200 kişiye yardım ulaştı
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 'Fitre Ver' ve 'Fidye Ver' kampanyası ile Ramazan ayında dayanışma programı başlatmıştı. Bu programa Türkiye’den ve yurt... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T12:07+0300
2024-04-11T12:13+0300
türkiye
ankara
ankara büyükşehir belediyesi
mansur yavaş
fitre
fidye
ihtiyaç sahipleri
yardım
ramazan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1a/1080071397_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_67a0581f20f88facf10f18ac5de02bb9.jpg
Büyükşehir Belediyesi'nin “Ramazan ayının bereketi her sofrada hissedilsin diye ihtiyaç sahipleriyle hayırseverler arasında köprü olmaya devam ediyoruz” düsturu ile başlattığı hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturan 'Fitre Ver' ve 'Fidye Ver' kampanyası ile pek çok ihtiyaç sahibi yardım aldı.Hayırseverlerin Ramazan ayı boyunca https://fitrever.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden Ankara’da yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların Başkent Kartlarına bağışta bulunduğu ifade edildi.Ramazan ayı süresince devam eden ve 'bir elin verdiğini diğer el görmeyecek' şekilde https://fitrever.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden sürdürülen kampanyada bin 781 kişiye 130 TL, 2 bin 499 kişiye 260 TL, 2 bin 580 kişiye 390 TL, 3 bin 639 kişiye 520 TL, 8 bin 417 kişiye 650 TL, 3 bin 200 kişiye bin 40 TL ve 2 bin 84 kişiye de 30 günlük fidye olan 3 bin 900 TL ile Başkent Kartlarına bağışta bulunularak destek olunduğu öğrenildi.81 il ve yurt dışından toplam 17 bin 600 kişinin katıldığı kampanya ile 159 bin 273 adet fitre ve fidye veren hayırseverler toplamda 21 milyon 347 bin 832 lira 7 kuruş bağışta bulunarak 24 bin 200 Başkentli ihtiyaç sahibi vatandaşın yanında oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/ankara-buyuksehir-belediyesi-kadinlara-her-ay-ucretsiz-hijyenik-ped-destegi-sunacak-1082450696.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1a/1080071397_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_15901225d9bb939b35dc0f4c45a92752.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, fitre , fidye, ihtiyaç sahipleri, yardım, ramazan
ankara, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, fitre , fidye, ihtiyaç sahipleri, yardım, ramazan

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'Fitre Ver' programı kapsamında 24 bin 200 kişiye yardım ulaştı

12:07 11.04.2024 (güncellendi: 12:13 11.04.2024)
© AA / Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2024
© AA / Ankara Büyükşehir Belediyesi
Abone ol
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 'Fitre Ver' ve 'Fidye Ver' kampanyası ile Ramazan ayında dayanışma programı başlatmıştı. Bu programa Türkiye’den ve yurt dışından katılan 17 bin 600 hayırsever, 21 milyon 347 bin 832 lira bağışta bulunarak Ankara’daki 24 bin 200 ihtiyaç sahibi ailenin yanında oldu.
Büyükşehir Belediyesi'nin “Ramazan ayının bereketi her sofrada hissedilsin diye ihtiyaç sahipleriyle hayırseverler arasında köprü olmaya devam ediyoruz” düsturu ile başlattığı hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturan 'Fitre Ver' ve 'Fidye Ver' kampanyası ile pek çok ihtiyaç sahibi yardım aldı.
Hayırseverlerin Ramazan ayı boyunca https://fitrever.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden Ankara’da yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların Başkent Kartlarına bağışta bulunduğu ifade edildi.
Ramazan ayı süresince devam eden ve 'bir elin verdiğini diğer el görmeyecek' şekilde https://fitrever.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden sürdürülen kampanyada bin 781 kişiye 130 TL, 2 bin 499 kişiye 260 TL, 2 bin 580 kişiye 390 TL, 3 bin 639 kişiye 520 TL, 8 bin 417 kişiye 650 TL, 3 bin 200 kişiye bin 40 TL ve 2 bin 84 kişiye de 30 günlük fidye olan 3 bin 900 TL ile Başkent Kartlarına bağışta bulunularak destek olunduğu öğrenildi.
81 il ve yurt dışından toplam 17 bin 600 kişinin katıldığı kampanya ile 159 bin 273 adet fitre ve fidye veren hayırseverler toplamda 21 milyon 347 bin 832 lira 7 kuruş bağışta bulunarak 24 bin 200 Başkentli ihtiyaç sahibi vatandaşın yanında oldu.
Regl-ped-tampon - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
YAŞAM
Ankara Büyükşehir Belediyesi kadınlara her ay ücretsiz hijyenik ped desteği sunacak
4 Nisan, 09:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала