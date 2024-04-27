https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/afyonkarahisarda-halk-yagmur-duasina-cikti-1083207370.html

Afyonkarahisar'da köy sakinleri yağmur duasına çıktı

Afyonkarahisar'da köy sakinleri yağmur duasına çıktı

Sputnik Türkiye

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bir köyde yaşayan insanlar yağmur duasına çıkarak adak kestiler. 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T11:42+0300

2024-04-27T11:42+0300

2024-04-27T11:42+0300

türkiye

afyonkarahisar

yağmur

yağmur duası

adak

kuraklık

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Efe köyünde köy sakinleri uzun zamandır devam eden kuraklığın son bulması için yağmur duasına çıktı. Namaz sonrası bir araya gelen köy sakinleri, İlçe Müftüsü öncülüğünden köy meydanında yağmur duası gerçekleştirdi.Ardından adak adayan köylüler daha sonra yemek ikramında bulundu.

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afyonkarahisar, yağmur, yağmur duası, adak, kuraklık