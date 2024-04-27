https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/afyonkarahisarda-halk-yagmur-duasina-cikti-1083207370.html
Afyonkarahisar'da köy sakinleri yağmur duasına çıktı
Afyonkarahisar'da köy sakinleri yağmur duasına çıktı
Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bir köyde yaşayan insanlar yağmur duasına çıkarak adak kestiler. 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T11:42+0300
2024-04-27T11:42+0300
2024-04-27T11:42+0300
türkiye
afyonkarahisar
yağmur
yağmur duası
adak
kuraklık
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Efe köyünde köy sakinleri uzun zamandır devam eden kuraklığın son bulması için yağmur duasına çıktı. Namaz sonrası bir araya gelen köy sakinleri, İlçe Müftüsü öncülüğünden köy meydanında yağmur duası gerçekleştirdi.Ardından adak adayan köylüler daha sonra yemek ikramında bulundu.
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afyonkarahisar, yağmur, yağmur duası, adak, kuraklık
afyonkarahisar, yağmur, yağmur duası, adak, kuraklık
Afyonkarahisar'da köy sakinleri yağmur duasına çıktı
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bir köyde yaşayan insanlar yağmur duasına çıkarak adak kestiler.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Efe köyünde köy sakinleri uzun zamandır devam eden kuraklığın son bulması için yağmur duasına çıktı.
Namaz sonrası bir araya gelen köy sakinleri, İlçe Müftüsü öncülüğünden köy meydanında yağmur duası gerçekleştirdi.
Ardından adak adayan köylüler daha sonra yemek ikramında bulundu.