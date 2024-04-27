https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/afad-erzincanin-tercan-ilcesinde-saat-0130da-41-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1083201211.html
Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Erzincan'ın Tercan ilçesinde saat 01.30'da 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T02:08+0300
2024-04-27T02:08+0300
2024-04-27T02:31+0300
deprem
türkiye
erzincan
tercan
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.30'da merkez üssü Tercan ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Sarsıntının 15,67 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/afad-acikladi-antalyada-deprem-1083049143.html
türkiye
erzincan
tercan
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deprem, erzincan, tercan, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem, erzincan, tercan, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem
02:08 27.04.2024 (güncellendi: 02:31 27.04.2024)
AFAD, Erzincan'ın Tercan ilçesinde saat 01.30'da 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.30'da merkez üssü Tercan ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Sarsıntının 15,67 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.