https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/afad-erzincanin-tercan-ilcesinde-saat-0130da-41-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1083201211.html

Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

AFAD, Erzincan'ın Tercan ilçesinde saat 01.30'da 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T02:08+0300

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deprem

türkiye

erzincan

tercan

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.30'da merkez üssü Tercan ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Sarsıntının 15,67 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/afad-acikladi-antalyada-deprem-1083049143.html

türkiye

erzincan

tercan

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deprem, erzincan, tercan, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)