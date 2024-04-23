https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/afad-acikladi-antalyada-deprem-1083049143.html
AFAD açıkladı: Antalya'da deprem
AFAD açıkladı: Antalya'da deprem
Sputnik Türkiye
Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 09.37'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T09:51+0300
2024-04-23T09:51+0300
2024-04-23T10:05+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.37'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, 28.43 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/acil-ameliyata-alinan-hasan-can-kayanin-son-durumu-aciklandi-1083045124.html
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AFAD açıkladı: Antalya'da deprem
09:51 23.04.2024 (güncellendi: 10:05 23.04.2024)
Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 09.37'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.37'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 28.43 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.