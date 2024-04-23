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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/afad-acikladi-antalyada-deprem-1083049143.html
AFAD açıkladı: Antalya'da deprem
AFAD açıkladı: Antalya'da deprem
Sputnik Türkiye
Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 09.37'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 23.04.2024, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.37'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, 28.43 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/acil-ameliyata-alinan-hasan-can-kayanin-son-durumu-aciklandi-1083045124.html
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son depremler, antalya deprem mi oldu, antalya fay hattı, kaş deprem, antalya deprem, antalya son depremler

AFAD açıkladı: Antalya'da deprem

09:51 23.04.2024 (güncellendi: 10:05 23.04.2024)
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Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
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Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 09.37'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.37'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 28.43 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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