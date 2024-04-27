https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/abdde-2024un-ilk-banka-iflasi-gerceklesti-1083203300.html

ABD'de 2024'ün ilk banka iflası gerçekleşti

ABD'de 2024'ün ilk banka iflası gerçekleşti

Sputnik Türkiye

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), Philadelphia merkezli Republic First Bank'ın kapatıldığını ve Fulton Bank'a satıldığını duyurdu. 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T09:49+0300

2024-04-27T09:49+0300

2024-04-27T09:49+0300

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FDIC'den yapılan açıklamada, kayyum atanan Republic First Bank'ın Pennsylvania Bankacılık ve Menkul Kıymetler Dairesi tarafından kapatıldığı bildirildi.Açıklamada, mevduat sahiplerinin korunması amacıyla FDIC'nin Fulton Bank ile mevduatların neredeyse tamamının ve Republic First Bank'ın varlıklarının büyük ölçüde tamamının satın alınmasına yönelik anlaştığı aktarıldı.Republic First Bank'ın New Jersey, Pensilvanya ve New York'taki 32 şubesinin Fulton Bank'ın şubeleri olarak yeniden açılacağı belirtilen açıklamada, Republic First Bank'ın mudilerinin Fulton Bank'ın mudileri olacağı kaydedildi.Açıklamada, 31 Ocak itibarıyla Republic First Bank'ın toplam varlıklarının yaklaşık 6 milyar dolar ve toplam mevduatının 4 milyar dolar civarında olduğu, bankanın iflasının FDIC'ye maliyetinin ise 667 milyon dolar olmasının beklendiği belirtildi.FDIC, Republic First Bank'ın iflasının, Kasım 2023'te Iowa'daki Citizens Bank'ıniflasından bu yana yaşanan ilk iflas olduğunu açıkladı.ABD bankacılık sektöründeki zorluklar Mart 2023'te ABD'nin en büyük 20 ticari bankasından biri olan Silicon Valley Bank'ı kapatmasının ardından yükselmişti. Silicon Valley Bank'ın çöküşü, birçok finansal kurumun bilançolarındaki varlıkların değer kaybetmesine neden olan ABD Federal Rezerv Sistemi'nin kilit oranındaki artışla bağlantılı olduğu belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230505/2-ayda-3-bankanin-iflas-ettigi-abdde-bolgesel-bankalarin-hisselerindeki-dusus-suruyor-1070642351.html

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