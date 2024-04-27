https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/52-yil-sonra-ilk-milli-sporcu-enver-yildirim-olimpiyatlara-katilmaya-hak-kazandi-1083222759.html
52 yıl sonra ilk: Milli sporcu Enver Yıldırım olimpiyatlara katılmaya hak kazandı
52 yıl sonra ilk: Milli sporcu Enver Yıldırım olimpiyatlara katılmaya hak kazandı
Sputnik Türkiye
Milli sporcu Enver Yıldırım, 1972'den sonra kılıç kategorisinde olimpiyatlara katılmaya hak kazanan ilk Türk sporcu oldu. 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T19:33+0300
2024-04-27T19:33+0300
2024-04-27T19:34+0300
spor
eskrim
kılıç
olimpiyatlar
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Milli eskrimci Enver Yıldırım, kılıç kategorisinde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde ederek, Türkiye'ye bu disiplinde 1972'den sonra ilk kotayı getirdi.Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Olimpiyat Kalifikasyon Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcunun Paris 2024 için kota aldığı belirtildi.Kılıç kategorisinde son olarak Münih 1972'de yer alan Türkiye'nin, 52 yıl sonra bu disiplinde Enver Yıldırım'la olimpiyatta yer alacağı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/avrupa-boks-sampiyonasinda-buse-naz-cakiroglu-finalde-galip-gelerek-altin-madalya-kazandi--1083222318.html
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eskrim, kılıç, olimpiyatlar
eskrim, kılıç, olimpiyatlar
52 yıl sonra ilk: Milli sporcu Enver Yıldırım olimpiyatlara katılmaya hak kazandı
19:33 27.04.2024 (güncellendi: 19:34 27.04.2024)
Milli sporcu Enver Yıldırım, 1972'den sonra kılıç kategorisinde olimpiyatlara katılmaya hak kazanan ilk Türk sporcu oldu.
Milli eskrimci Enver Yıldırım, kılıç kategorisinde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde ederek, Türkiye'ye bu disiplinde 1972'den sonra ilk kotayı getirdi.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Olimpiyat Kalifikasyon Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcunun Paris 2024 için kota aldığı belirtildi.
Kılıç kategorisinde son olarak Münih 1972'de yer alan Türkiye'nin, 52 yıl sonra bu disiplinde Enver Yıldırım'la olimpiyatta yer alacağı kaydedildi.