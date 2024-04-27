https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/52-yil-sonra-ilk-milli-sporcu-enver-yildirim-olimpiyatlara-katilmaya-hak-kazandi-1083222759.html

52 yıl sonra ilk: Milli sporcu Enver Yıldırım olimpiyatlara katılmaya hak kazandı

52 yıl sonra ilk: Milli sporcu Enver Yıldırım olimpiyatlara katılmaya hak kazandı

Sputnik Türkiye

Milli sporcu Enver Yıldırım, 1972'den sonra kılıç kategorisinde olimpiyatlara katılmaya hak kazanan ilk Türk sporcu oldu. 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T19:33+0300

2024-04-27T19:33+0300

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spor

eskrim

kılıç

olimpiyatlar

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Milli eskrimci Enver Yıldırım, kılıç kategorisinde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde ederek, Türkiye'ye bu disiplinde 1972'den sonra ilk kotayı getirdi.Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Olimpiyat Kalifikasyon Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcunun Paris 2024 için kota aldığı belirtildi.Kılıç kategorisinde son olarak Münih 1972'de yer alan Türkiye'nin, 52 yıl sonra bu disiplinde Enver Yıldırım'la olimpiyatta yer alacağı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/avrupa-boks-sampiyonasinda-buse-naz-cakiroglu-finalde-galip-gelerek-altin-madalya-kazandi--1083222318.html

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