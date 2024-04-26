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Valilik İstanbulluları uyardı: Pazar günü birçok yol kapanacak
Valilik İstanbulluları uyardı: Pazar günü birçok yol kapanacak
Sputnik Türkiye
İstanbul’da hafta sonu Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T13:35+0300
2024-04-26T13:35+0300
yaşam
istanbul
kapalı
türkiye cumhurbaşkanlığı bisiklet turu
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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun İstanbul etabı nedeniyle pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak.İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, alternatif güzergahların oluşturulduğu belirtildi.Ayrıca bazı yolların saat 07.00’da, bazılarının 08.00’da ve 09.00’da kapatılacağı duyuruldu.Saat 07:00'de kapatılacak yollarBeşiktaş Meydan İle Zincirlikuyu D-100 Güney katılım arasıÇatladıkapı ışıklardan Sultanahmet Meydan arasıÜçler Sokak ve buna bağlanan cadde ve sokaklarTavukhane SokakNakilbent Sokak ve buna bağlanan cadde ve sokaklarAksakal Caddesi ve buna bağlanan cadde ve sokaklarKısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzerinden D-100 Karayolu Güney Yola katılım,Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu Güney katılım,Mahir İz Caddesi Altunizade Köprü üzeri D-100 Karayolu Güney Yola katılımTophanelioğlu Caddesi D-100 Karayolu Güney yola katılımUzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi İle Uzunçayır Köprülü Kavşağı Kadıköy istikameti,Taşköprü CaddesiFener Kalamış CaddesiAhmet Mithat Efendi CaddesiOperatör Cemil Topuzlu CaddesiÇetin Emeç BulvarıBağdat CaddesiAlternatif GüzargahlarÜsküdar istikametini kullanacak sürücüler için Nuhkuyusu CaddesiD-100 Karayolu üzerinden Kadıköy İstikametini kullanacak sürücüler için Göztepe KöprüsüTaşköprü CaddesiAhmet Mithat Efendi CaddesiAhmet Mithat Efendi CaddesiOperatör Cemil Topuzlu CaddesiÇetin Emeç BulvarıBağdat Caddesi ve Turgut Özal Bulvarını kullanacak sürücüler için Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve D-100 KarayolunuBüyükyalı Caddesi’nden gelen Akım Turgut Özal Bulvarı İstikametine yönlendirilecekKaraköy Meydan Kemeraltı Cadde kesişimi ile Refik Saydam Caddesi arası iki yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.SAAT 08.00’DE KAPATILACAK YOLLAR1. Tersane CaddesiSüleyman Seba Caddesi kesişimi ile Çırağan Cadde arası Ortaköy istikameti tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.SAAT 09.00’DA KAPATILACAK YOLLARDolmabahçe CaddesiDolmabahçe Gazhane Caddesi kesişimi ile Süleyman Seba Cadde arası Beşiktaş istikameti tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.Beşiktaş Caddesi
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istanbul, kapalı, türkiye cumhurbaşkanlığı bisiklet turu
istanbul, kapalı, türkiye cumhurbaşkanlığı bisiklet turu

Valilik İstanbulluları uyardı: Pazar günü birçok yol kapanacak

13:35 26.04.2024
© DHATarihi Yarımada'da koşulacak maraton öncesi bazı yollar trafiğe kapatıldı
Tarihi Yarımada'da koşulacak maraton öncesi bazı yollar trafiğe kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
© DHA
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İstanbul’da hafta sonu Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun İstanbul etabı nedeniyle pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, alternatif güzergahların oluşturulduğu belirtildi.
Ayrıca bazı yolların saat 07.00’da, bazılarının 08.00’da ve 09.00’da kapatılacağı duyuruldu.

Saat 07:00'de kapatılacak yollar

Beşiktaş Meydan İle Zincirlikuyu D-100 Güney katılım arası
Çatladıkapı ışıklardan Sultanahmet Meydan arası
Üçler Sokak ve buna bağlanan cadde ve sokaklar
Tavukhane Sokak
Nakilbent Sokak ve buna bağlanan cadde ve sokaklar
Aksakal Caddesi ve buna bağlanan cadde ve sokaklar
Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzerinden D-100 Karayolu Güney Yola katılım,
Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu Güney katılım,
Mahir İz Caddesi Altunizade Köprü üzeri D-100 Karayolu Güney Yola katılım
Tophanelioğlu Caddesi D-100 Karayolu Güney yola katılım
Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi İle Uzunçayır Köprülü Kavşağı Kadıköy istikameti,
Taşköprü Caddesi
Fener Kalamış Caddesi
Ahmet Mithat Efendi Caddesi
Operatör Cemil Topuzlu Caddesi
Çetin Emeç Bulvarı
Bağdat Caddesi
Alternatif Güzargahlar
Üsküdar istikametini kullanacak sürücüler için Nuhkuyusu Caddesi
D-100 Karayolu üzerinden Kadıköy İstikametini kullanacak sürücüler için Göztepe Köprüsü
Taşköprü Caddesi
Ahmet Mithat Efendi Caddesi
Ahmet Mithat Efendi Caddesi
Operatör Cemil Topuzlu Caddesi
Çetin Emeç Bulvarı
Bağdat Caddesi ve Turgut Özal Bulvarını kullanacak sürücüler için Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve D-100 Karayolunu
Büyükyalı Caddesi’nden gelen Akım Turgut Özal Bulvarı İstikametine yönlendirilecek
Karaköy Meydan Kemeraltı Cadde kesişimi ile Refik Saydam Caddesi arası iki yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.SAAT 08.00’DE KAPATILACAK YOLLAR
1. Tersane Caddesi
Süleyman Seba Caddesi kesişimi ile Çırağan Cadde arası Ortaköy istikameti tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.SAAT 09.00’DA KAPATILACAK YOLLAR
Dolmabahçe CaddesiDolmabahçe Gazhane Caddesi kesişimi ile Süleyman Seba Cadde arası Beşiktaş istikameti tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.Beşiktaş Caddesi
Trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2024
TÜRKİYE
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak: Uygulama gece başlıyor
11 Mart, 22:12
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