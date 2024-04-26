https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/kanser-teshisi-koyulmustu-kral-charles-kamu-gorevlerine-devam-edecek-1083197604.html

Kanser teşhisi koyulmuştu: Kral Charles kamu görevlerine devam edecek

Kanser teşhisi koyulmuştu: Kral Charles kamu görevlerine devam edecek

Sputnik Türkiye

Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere Kralı Charles'ın kamu görevlerine devam edeceği duyuruldu. 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T21:54+0300

2024-04-26T21:54+0300

2024-04-26T21:54+0300

dünya

ingiltere

birleşik krallık

kral charles

ingiliz kraliyet ailesi

kamu görevi

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Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere Kralı Charles'ın kanser teşhisi konulmasından bu yana ilk kez önümüzdeki hafta kamu görevlerine döneceği, tedavi ve iyileşme sürecinin ardından iyi bir ilerleme kaydettiği duyuruldu.Şubat ayında, 75 yaşındaki krala prostat büyümesi için yapılan bir işlemin ardından testlerde tespit edilen belirsiz bir kanser türü teşhisi konulduğu açıklanmıştı. Kral Charles resmi devlet işlerine devam etmesine rağmen teşhis, tedaviye başlamak ve dinlenmek için kamu görevlerini ertelemesine neden olmuştu.Buckingham Sarayı Sözcüsü, “Majestelerinin tedavi programı devam edecek ancak doktorlar şu ana kadar kaydedilen ilerlemeden yeterince memnunlar ki kral artık kamuya açık bir dizi göreve devam edebilir. Majesteleri, halka dönük bazı görevlerine yeniden başlayacağı için büyük cesaret duyuyor ve sağlık ekibine devam eden bakımları ve uzmanlıkları için çok minnettar" dedi.Kanser tedavisinin ne kadar süreceğini söylemek için henüz erken olduğunu söyleyen Sözcü, doktorlarının 'şu ana kadar kaydedilen ilerlemeden çok cesaretlendiklerini ve kralın iyileşmeye devam etmesi konusunda olumlu olduklarını' söylediğini aktardı.Tıbbi gizlilik konusuna uygun olarak durumu ya da tedavisi hakkında daha fazla ayrıntı verilmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240318/kate-middleton-ya-da-kral-charles-oldu-ingilterede-bayraklar-yariya-indi-mi-1081791407.html

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