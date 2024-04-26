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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/israil-ulusal-guvenlik-bakani-itamar-ben-gvir-trafik-kazasinda-yaralandi-1083193847.html
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir trafik kazasında yaralandı
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir trafik kazasında yaralandı
Sputnik Türkiye
Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'i taşıyan araç Ramla'da meydana gelen bir çarpışma sırasında devrildi. 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T19:09+0300
2024-04-26T19:09+0300
dünya
israil
itamar ben-gvir
kaza
trafik kazası
yaralı
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Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir Ramla kentini ziyaretten dönerken arabasının devrilmesi sonucunda yaralandı. Bakanın orta derecede yaralı olarak Assaf Harofeh Hastanesi'ne götürüldüğü aktarıldı.Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'i taşıyan araç Ramla'da meydana gelen bir çarpışma neticesinde devrildi. Söz konusu kaza, Bakan'ın kentte 18 yaşında bir kızın ağır yaralandığı saldırının gerçekleştiği yeri ziyaret etmesinin ardından meydana geldi.Personel tarafından yapılan açıklamada, “Ramle'deki saldırı mahallinden ayrılırken Bakan Ben-Gvir'in aracı bir kazaya karıştı. Bakan Ben-Gvir kendini iyi hissediyordu, bilinci yerindeydi ve daha ileri tıbbi tedavi için Assaf Harofeh Hastanesine nakledildi" denildi.Görgü tanıklarına anlatttıklarına göre Ben-Gvir'in aracı kırmızı ışıkta geçerken başka bir araç bakanın aracına çarptığı ve bu çarpmanın etkisiyle aracın devrildiği belirtildi. Polis, kazada üç kişinin hafif yaralandığını ve olayın araştırılmaya başlandığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240121/israilin-asiri-sagci-bakani-ben-gvir-netanyahu-surekli-kirmizi-cizgiyi-asiyor-1079881804.html
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israil, itamar ben-gvir, kaza, trafik kazası, yaralı
israil, itamar ben-gvir, kaza, trafik kazası, yaralı

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir trafik kazasında yaralandı

19:09 26.04.2024
© AFP 2023 / ATEF SAFADIItamar Ben-Gvir
Itamar Ben-Gvir - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
© AFP 2023 / ATEF SAFADI
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Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'i taşıyan araç Ramla'da meydana gelen bir çarpışma sırasında devrildi.
Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir Ramla kentini ziyaretten dönerken arabasının devrilmesi sonucunda yaralandı. Bakanın orta derecede yaralı olarak Assaf Harofeh Hastanesi'ne götürüldüğü aktarıldı.
Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'i taşıyan araç Ramla'da meydana gelen bir çarpışma neticesinde devrildi. Söz konusu kaza, Bakan'ın kentte 18 yaşında bir kızın ağır yaralandığı saldırının gerçekleştiği yeri ziyaret etmesinin ardından meydana geldi.
Personel tarafından yapılan açıklamada, “Ramle'deki saldırı mahallinden ayrılırken Bakan Ben-Gvir'in aracı bir kazaya karıştı. Bakan Ben-Gvir kendini iyi hissediyordu, bilinci yerindeydi ve daha ileri tıbbi tedavi için Assaf Harofeh Hastanesine nakledildi" denildi.
Görgü tanıklarına anlatttıklarına göre Ben-Gvir'in aracı kırmızı ışıkta geçerken başka bir araç bakanın aracına çarptığı ve bu çarpmanın etkisiyle aracın devrildiği belirtildi. Polis, kazada üç kişinin hafif yaralandığını ve olayın araştırılmaya başlandığını bildirdi.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli Bakan oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2024
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