https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/israil-ulusal-guvenlik-bakani-itamar-ben-gvir-trafik-kazasinda-yaralandi-1083193847.html
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir trafik kazasında yaralandı
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir trafik kazasında yaralandı
Sputnik Türkiye
Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'i taşıyan araç Ramla'da meydana gelen bir çarpışma sırasında devrildi. 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T19:09+0300
2024-04-26T19:09+0300
2024-04-26T19:09+0300
dünya
israil
itamar ben-gvir
kaza
trafik kazası
yaralı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/03/1065333592_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_7f0ede38360c38e70c44c693fa4827b7.jpg
Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir Ramla kentini ziyaretten dönerken arabasının devrilmesi sonucunda yaralandı. Bakanın orta derecede yaralı olarak Assaf Harofeh Hastanesi'ne götürüldüğü aktarıldı.Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'i taşıyan araç Ramla'da meydana gelen bir çarpışma neticesinde devrildi. Söz konusu kaza, Bakan'ın kentte 18 yaşında bir kızın ağır yaralandığı saldırının gerçekleştiği yeri ziyaret etmesinin ardından meydana geldi.Personel tarafından yapılan açıklamada, “Ramle'deki saldırı mahallinden ayrılırken Bakan Ben-Gvir'in aracı bir kazaya karıştı. Bakan Ben-Gvir kendini iyi hissediyordu, bilinci yerindeydi ve daha ileri tıbbi tedavi için Assaf Harofeh Hastanesine nakledildi" denildi.Görgü tanıklarına anlatttıklarına göre Ben-Gvir'in aracı kırmızı ışıkta geçerken başka bir araç bakanın aracına çarptığı ve bu çarpmanın etkisiyle aracın devrildiği belirtildi. Polis, kazada üç kişinin hafif yaralandığını ve olayın araştırılmaya başlandığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240121/israilin-asiri-sagci-bakani-ben-gvir-netanyahu-surekli-kirmizi-cizgiyi-asiyor-1079881804.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/03/1065333592_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_979bed3a042c155a58f862795970d60d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, itamar ben-gvir, kaza, trafik kazası, yaralı
israil, itamar ben-gvir, kaza, trafik kazası, yaralı
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir trafik kazasında yaralandı
Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'i taşıyan araç Ramla'da meydana gelen bir çarpışma sırasında devrildi.
Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir Ramla kentini ziyaretten dönerken arabasının devrilmesi sonucunda yaralandı. Bakanın orta derecede yaralı olarak Assaf Harofeh Hastanesi'ne götürüldüğü aktarıldı.
Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'i taşıyan araç Ramla'da meydana gelen bir çarpışma neticesinde devrildi. Söz konusu kaza, Bakan'ın kentte 18 yaşında bir kızın ağır yaralandığı saldırının gerçekleştiği yeri ziyaret etmesinin ardından meydana geldi.
Personel tarafından yapılan açıklamada, “Ramle'deki saldırı mahallinden ayrılırken Bakan Ben-Gvir'in aracı bir kazaya karıştı. Bakan Ben-Gvir kendini iyi hissediyordu, bilinci yerindeydi ve daha ileri tıbbi tedavi için Assaf Harofeh Hastanesine nakledildi" denildi.
Görgü tanıklarına anlatttıklarına göre Ben-Gvir'in aracı kırmızı ışıkta geçerken başka bir araç bakanın aracına çarptığı ve bu çarpmanın etkisiyle aracın devrildiği belirtildi. Polis, kazada üç kişinin hafif yaralandığını ve olayın araştırılmaya başlandığını bildirdi.