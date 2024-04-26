https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/israil-ulusal-guvenlik-bakani-itamar-ben-gvir-trafik-kazasinda-yaralandi-1083193847.html

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir trafik kazasında yaralandı

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir trafik kazasında yaralandı

Sputnik Türkiye

Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'i taşıyan araç Ramla'da meydana gelen bir çarpışma sırasında devrildi. 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T19:09+0300

2024-04-26T19:09+0300

2024-04-26T19:09+0300

dünya

israil

itamar ben-gvir

kaza

trafik kazası

yaralı

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Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir Ramla kentini ziyaretten dönerken arabasının devrilmesi sonucunda yaralandı. Bakanın orta derecede yaralı olarak Assaf Harofeh Hastanesi'ne götürüldüğü aktarıldı.Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'i taşıyan araç Ramla'da meydana gelen bir çarpışma neticesinde devrildi. Söz konusu kaza, Bakan'ın kentte 18 yaşında bir kızın ağır yaralandığı saldırının gerçekleştiği yeri ziyaret etmesinin ardından meydana geldi.Personel tarafından yapılan açıklamada, “Ramle'deki saldırı mahallinden ayrılırken Bakan Ben-Gvir'in aracı bir kazaya karıştı. Bakan Ben-Gvir kendini iyi hissediyordu, bilinci yerindeydi ve daha ileri tıbbi tedavi için Assaf Harofeh Hastanesine nakledildi" denildi.Görgü tanıklarına anlatttıklarına göre Ben-Gvir'in aracı kırmızı ışıkta geçerken başka bir araç bakanın aracına çarptığı ve bu çarpmanın etkisiyle aracın devrildiği belirtildi. Polis, kazada üç kişinin hafif yaralandığını ve olayın araştırılmaya başlandığını bildirdi.

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israil, itamar ben-gvir, kaza, trafik kazası, yaralı