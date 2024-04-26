https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/ilber-ortayli-ogrenilmesi-en-zor-dili-acikladi-1083174354.html

İlber Ortaylı öğrenilmesi en zor dili açıkladı

İlber Ortaylı öğrenilmesi en zor dili açıkladı

Sputnik Türkiye

Tarihçi ve yazar İlber Ortaylı katıldığı YouTube programında öğrenilmesi en zor dili açıkladı. 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T11:00+0300

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yaşam

ilber ortaylı

dil

rusça

ingilizce

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Tarihçi İlber Ortaylı Youtube’de bulunan Kafa TV kanalında gazeteci Candaş Tolga Işık’ın konuğu oldu. ‘İlber Ortaylı ile Cahille Sohbeti Kestim’ programında konuşan Ortaylı, öğrenilmesi en zor dili açıkladı. Candaş Tolga Işık’ın ‘öğrenilmesi en zor dil’ sorusuna Ortaylı, Rusça yanıtını verdi.Tarihçi İlber Ortaylı’nın İngilizce, Almanca, Rusça, Fransızca, İtalyanca, Farsça ve Latince dillerini konuşabildiği biliniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240324/prof-dr-ilber-ortayli-olayli-maci-degerlendirdi-trabzonda-mac-oynanmasin-1082007870.html

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ilber ortaylı, dil, rusça, ingilizce, türkçe