https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/ilber-ortayli-ogrenilmesi-en-zor-dili-acikladi-1083174354.html
İlber Ortaylı öğrenilmesi en zor dili açıkladı
İlber Ortaylı öğrenilmesi en zor dili açıkladı
Sputnik Türkiye
Tarihçi ve yazar İlber Ortaylı katıldığı YouTube programında öğrenilmesi en zor dili açıkladı. 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T11:00+0300
2024-04-26T11:00+0300
2024-04-26T11:00+0300
yaşam
ilber ortaylı
dil
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Tarihçi İlber Ortaylı Youtube’de bulunan Kafa TV kanalında gazeteci Candaş Tolga Işık’ın konuğu oldu. ‘İlber Ortaylı ile Cahille Sohbeti Kestim’ programında konuşan Ortaylı, öğrenilmesi en zor dili açıkladı. Candaş Tolga Işık’ın ‘öğrenilmesi en zor dil’ sorusuna Ortaylı, Rusça yanıtını verdi.Tarihçi İlber Ortaylı’nın İngilizce, Almanca, Rusça, Fransızca, İtalyanca, Farsça ve Latince dillerini konuşabildiği biliniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240324/prof-dr-ilber-ortayli-olayli-maci-degerlendirdi-trabzonda-mac-oynanmasin-1082007870.html
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ilber ortaylı, dil, rusça, ingilizce, türkçe
ilber ortaylı, dil, rusça, ingilizce, türkçe
İlber Ortaylı öğrenilmesi en zor dili açıkladı
Tarihçi ve yazar İlber Ortaylı katıldığı YouTube programında öğrenilmesi en zor dili açıkladı.
Tarihçi İlber Ortaylı Youtube’de bulunan Kafa TV kanalında gazeteci Candaş Tolga Işık’ın konuğu oldu. ‘İlber Ortaylı ile Cahille Sohbeti Kestim’ programında konuşan Ortaylı, öğrenilmesi en zor dili açıkladı. Candaş Tolga Işık’ın ‘öğrenilmesi en zor dil’ sorusuna Ortaylı, Rusça yanıtını verdi.
“Rusça çok zor. Bütün gramerde bütün kaideleri istisna için öğrenirsin. Kaideli kelime kadar istisna var”
Tarihçi İlber Ortaylı’nın İngilizce, Almanca, Rusça, Fransızca, İtalyanca, Farsça ve Latince dillerini konuşabildiği biliniyor.