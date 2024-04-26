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İlber Ortaylı öğrenilmesi en zor dili açıkladı
İlber Ortaylı öğrenilmesi en zor dili açıkladı
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Tarihçi ve yazar İlber Ortaylı katıldığı YouTube programında öğrenilmesi en zor dili açıkladı. 26.04.2024, Sputnik Türkiye
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Tarihçi İlber Ortaylı Youtube’de bulunan Kafa TV kanalında gazeteci Candaş Tolga Işık’ın konuğu oldu. ‘İlber Ortaylı ile Cahille Sohbeti Kestim’ programında konuşan Ortaylı, öğrenilmesi en zor dili açıkladı. Candaş Tolga Işık’ın ‘öğrenilmesi en zor dil’ sorusuna Ortaylı, Rusça yanıtını verdi.Tarihçi İlber Ortaylı’nın İngilizce, Almanca, Rusça, Fransızca, İtalyanca, Farsça ve Latince dillerini konuşabildiği biliniyor.
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ilber ortaylı, dil, rusça, ingilizce, türkçe
ilber ortaylı, dil, rusça, ingilizce, türkçe

İlber Ortaylı öğrenilmesi en zor dili açıkladı

11:00 26.04.2024
© AAİlber Ortaylı
İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
© AA
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Tarihçi ve yazar İlber Ortaylı katıldığı YouTube programında öğrenilmesi en zor dili açıkladı.
Tarihçi İlber Ortaylı Youtube’de bulunan Kafa TV kanalında gazeteci Candaş Tolga Işık’ın konuğu oldu. ‘İlber Ortaylı ile Cahille Sohbeti Kestim’ programında konuşan Ortaylı, öğrenilmesi en zor dili açıkladı. Candaş Tolga Işık’ın ‘öğrenilmesi en zor dil’ sorusuna Ortaylı, Rusça yanıtını verdi.
Rusça çok zor. Bütün gramerde bütün kaideleri istisna için öğrenirsin. Kaideli kelime kadar istisna var
Tarihçi İlber Ortaylı’nın İngilizce, Almanca, Rusça, Fransızca, İtalyanca, Farsça ve Latince dillerini konuşabildiği biliniyor.
İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2024
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Prof. Dr. İlber Ortaylı olaylı maçı değerlendirdi: 'Trabzon'da maç oynanmasın'
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