https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/ibrahim-efe-kimdir-1083181932.html

İbrahim Efe kimdir?

İbrahim Efe kimdir?

Sputnik Türkiye

Belediye işçileri arasında çıkan arbedede İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanındaki bir kişi omzundan ittirince kendini yere atan AK Parti... 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T14:01+0300

2024-04-26T14:01+0300

2024-04-26T14:01+0300

politika

ibrahim efe

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kocaeli

izmit

belediye

fatma kaplan hürriyet

ak parti

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İzmit Belediyesi işçileri arasında yaşanan kavgadan sonra olay yerine gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanındaki bir kişi omzundan ittirince kendini yere atan AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Efe'nin hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler soruşturulmaya başladı.İbrahim Efe kimdir?İbrahim Efe, 1976 yılında İzmit Tavşantepe'de doğdu. İzmit Mimar Sinan İlkokulu ve İzmit İmam Hatip Lisesini bitirdi.Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü önlisans mezunudur. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde çalışıyor.İki dönem Tavşantepe Mahallesi muhtarı olarak görev aldı. Bir dönem Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanlığı yaptı.İbrahim Efe, evli ve 2 çocuk babasıdır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/kocaelide-iki-belediyenin-calisanlari-arasinda-kavga-cikti-kendini-yere-atiyorsun-1083147051.html

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ibrahim efe kimdir? izmit ak parti belediye meclis üyesi ibrahim efe kaç yaşında, nereli?