Hatay Valiliği'nden açıklama: '2 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye’de artık çok yaygın kesimlerin konut sahibi olması hayal'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yerli turistin zorunlu tercihi: Akraba evi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İSMMMO Başkanı Demirel: Temel sorunumuz her geçen gün artan iş yükü
12:06
84 dk
HABER MASASI
Çorlu tren kazası davasında karar açıklandı.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Google’ın yapay zeka raporu
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Mehmet Perinçek: ‘Ben Vladimir Putin’ kitabı Türk-Rus ilişkilerine katkı sağlayacak
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
SESLİ HABER
Rus Türkolog: Birçok Rus çocuk Türkçe öğreniyor
17:26
3 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzman: Türkiye, NATO’da ‘üvey evlat’
17:40
4 dk
SESLİ HABER
Eski Fransız istihbaratçısı: Ukrayna saflarında Fransız askerler çarpıştı
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Mısra Öz: Dün adalet bizi şaşırttı
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
İkinci Kadir Şeker vakası yaşandı. Aslında ne olmalıydı?
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
Biden kritik eyaletlerde geriye düştü
17:45
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon’dan itiraf: Başarısız oldu
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Eski Fransız istihbaratçı: Ukrayna paralı asker arıyor
18:26
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/hatay-valiliginden-aciklama-2-mahalle-kuduz-nedeniyle-karantinaya-alindi-1083197059.html
Hatay Valiliği'nden açıklama: '2 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı'
Hatay Valiliği'nden açıklama: '2 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı'
Sputnik Türkiye
Hatay'ın Defne ilçesinde, ölen sahipsiz bir köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine 2 mahallenin karantinaya alındığı duyuruldu. 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T21:13+0300
2024-04-26T21:25+0300
israil- filistin çatışması
hatay
hatay valiliği
kuduz
köpek
karantina
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/0d/1063381116_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c9a391e45f77a5c2d860a9aac40b5d1b.jpg
Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Meydancık Mahallesi'nde 22 Nisan'da sahipsiz bir köpeğin büyükbaş hayvanlara saldırdığı belirtildi. Ekiplerce yakalanarak müşahede altına alındığı belirtilen ve ardından ölen sahipsiz köpekten alınan numunenin Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildiği ifadesine yer verilen açıklamada analiz sonuçlarında köpekte kuduz tespit edildiği açıklandı.Meydancık ve bitişiğindeki Güneysöğüt mahallelerinin karantinaya alındığı belirtilen açıklamada şunlar cümleler kaydedildi:Açıklamada, vatandaşların herhangi bir olumsuz durumda en yakın sağlık birimine başvurulması, emniyet ve jandarma birimlerine haber verilmesi istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230922/istanbul-valiliginden-kuduz-iddialarina-yanit-1075668138.html
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/0d/1063381116_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_78272249e9a9833e57848facd9531964.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hatay kuduz, hatay valiliği kuduz açıklaması, hatay valiliği
hatay kuduz, hatay valiliği kuduz açıklaması, hatay valiliği

Hatay Valiliği'nden açıklama: '2 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı'

21:13 26.04.2024 (güncellendi: 21:25 26.04.2024)
© AAKöpek- Kuduz
Köpek- Kuduz - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
© AA
Abone ol
Hatay'ın Defne ilçesinde, ölen sahipsiz bir köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine 2 mahallenin karantinaya alındığı duyuruldu.
Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Meydancık Mahallesi'nde 22 Nisan'da sahipsiz bir köpeğin büyükbaş hayvanlara saldırdığı belirtildi. Ekiplerce yakalanarak müşahede altına alındığı belirtilen ve ardından ölen sahipsiz köpekten alınan numunenin Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildiği ifadesine yer verilen açıklamada analiz sonuçlarında köpekte kuduz tespit edildiği açıklandı.
Meydancık ve bitişiğindeki Güneysöğüt mahallelerinin karantinaya alındığı belirtilen açıklamada şunlar cümleler kaydedildi:
Komşu mahalleler olan Tavla, Koçören, Hancağız ve Hüseyinli mahallerinin ise gözetim bölgesi olarak takip edilmesine, olası hastalık risklerinde riskli alan ve gözetim bölgelerinin yeniden değerlendirilmesine, belirtilen kuduz riskli alan içerisindeki bölgede kordon uygulanarak işletmelere hayvan giriş-çıkışının yasaklanmasına, hastalık mahallindeki sahipsiz başıboş kedi ve köpekler ile vahşi hayvanların Defne Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından aşılı olup olmadıklarına bakılmaksızın kuduz şüpheli bölge başta olmak üzere tüm Defne ilçesi genelinde toplanmasına, aşılanmasına ve hastalık sönüşü yapılıncaya kadar bakım evlerinde tutulmalarına, hastalık mahallindeki sahipli hayvanların İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından aşılanmasına ve sağlık kontrollerinin yapılmasına, hasta hayvan tarafından ısırılan insanlar var ise sağlık teşkilatı ile irtibata geçmelerinin sağlanmasına ve konunun İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından takip edilmesine, risk alanı içerisinde olası gelişebilecek ısırık vakalarının da aynı hassasiyetle takip edilmesine karar verilmiştir. Konuyla ilgili idari ve fenni tüm tedbirler alınmış olup süreç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde tüm kurumlarımızca titizlikle takip edilmektedir.
Açıklamada, vatandaşların herhangi bir olumsuz durumda en yakın sağlık birimine başvurulması, emniyet ve jandarma birimlerine haber verilmesi istendi.
İstanbul Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2023
TÜRKİYE
İstanbul Valiliği’nden 'kuduz' iddialarına yanıt
22 Eylül 2023, 01:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала