https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/avrupa-birligi-moldova-muhalefetine-yonelik-yaptirimlari-bir-yil-daha-uzatti-1083190395.html

Avrupa Birliği, Moldova muhalefetine yönelik yaptırımları bir yıl daha uzattı

Avrupa Birliği, Moldova muhalefetine yönelik yaptırımları bir yıl daha uzattı

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği, Moldova muhalefetine yönelik yaptırımları bir yıl uzatarak aldığı yasaklayıcı tedbirleri 11 kişi ve bir kuruluşa uygulamaya devam edeceğini... 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T16:59+0300

2024-04-26T16:59+0300

2024-04-26T16:59+0300

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Avrupa Birliği Konseyi tarafından yapılan açıklamada AB'nin, Brüksel'in 'Moldova'nın egemenliğini istikrarsızlaştırmak ve zayıflatmakla' suçladığı Moldova muhalefetinin 11 üyesi ve bir kuruluşa yönelik yaptırımları bir yıl süreyle uzattığı belirtildi.Söz konusu açıklamada, "Konsey bugün Moldova'nın egemenliğini ve bağımsızlığını istikrarsızlaştırmak, zayıflatmak ya da tehdit etmekten sorumlu olanlara yönelik yasaklayıcı tedbirleri 29 Nisan 2025 tarihine kadar uzatmaya karar verdi. AB'nin bu yasaklayıcı tedbirleri 11 kişi ve bir kuruluş için geçerlidir” denildi.

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