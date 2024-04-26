https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/avrupa-birligi-moldova-muhalefetine-yonelik-yaptirimlari-bir-yil-daha-uzatti-1083190395.html
Avrupa Birliği, Moldova muhalefetine yönelik yaptırımları bir yıl daha uzattı
Avrupa Birliği, Moldova muhalefetine yönelik yaptırımları bir yıl daha uzattı
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği, Moldova muhalefetine yönelik yaptırımları bir yıl uzatarak aldığı yasaklayıcı tedbirleri 11 kişi ve bir kuruluşa uygulamaya devam edeceğini... 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T16:59+0300
2024-04-26T16:59+0300
2024-04-26T16:59+0300
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Avrupa Birliği Konseyi tarafından yapılan açıklamada AB'nin, Brüksel'in 'Moldova'nın egemenliğini istikrarsızlaştırmak ve zayıflatmakla' suçladığı Moldova muhalefetinin 11 üyesi ve bir kuruluşa yönelik yaptırımları bir yıl süreyle uzattığı belirtildi.Söz konusu açıklamada, "Konsey bugün Moldova'nın egemenliğini ve bağımsızlığını istikrarsızlaştırmak, zayıflatmak ya da tehdit etmekten sorumlu olanlara yönelik yasaklayıcı tedbirleri 29 Nisan 2025 tarihine kadar uzatmaya karar verdi. AB'nin bu yasaklayıcı tedbirleri 11 kişi ve bir kuruluş için geçerlidir” denildi.
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avrupa birliği, ab, ab konseyi, moldova, yaptırım
Avrupa Birliği, Moldova muhalefetine yönelik yaptırımları bir yıl daha uzattı
Avrupa Birliği, Moldova muhalefetine yönelik yaptırımları bir yıl uzatarak aldığı yasaklayıcı tedbirleri 11 kişi ve bir kuruluşa uygulamaya devam edeceğini açıkladı.
Avrupa Birliği Konseyi tarafından yapılan açıklamada AB'nin, Brüksel'in 'Moldova'nın egemenliğini istikrarsızlaştırmak ve zayıflatmakla' suçladığı Moldova muhalefetinin 11 üyesi ve bir kuruluşa yönelik yaptırımları bir yıl süreyle uzattığı belirtildi.
Söz konusu açıklamada, "Konsey bugün Moldova'nın egemenliğini ve bağımsızlığını istikrarsızlaştırmak, zayıflatmak ya da tehdit etmekten sorumlu olanlara yönelik yasaklayıcı tedbirleri 29 Nisan 2025 tarihine kadar uzatmaya karar verdi. AB'nin bu yasaklayıcı tedbirleri 11 kişi ve bir kuruluş için geçerlidir” denildi.