https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/andrew-tatein-insan-kacakciligi-davasinin-devam-edecegine-hukmedildi-1083196882.html

Andrew Tate'in insan kaçakçılığı davasının devam etmesine hükmedildi

Andrew Tate'in insan kaçakçılığı davasının devam etmesine hükmedildi

Sputnik Türkiye

Romanya'da bir mahkeme, Andrew Tate'in insan kaçakçılığı suçlamasıyla yargılanmasına devam edilebileceğine karar verdi. 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T21:02+0300

2024-04-26T21:02+0300

2024-04-26T21:06+0300

dünya

romanya

andrew tate

insan kaçakçılığı

tecavüz

yargılama

dava

yeniden yargılama

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Andrew Tate, Haziran ayında kardeşi Tristan ve iki Romanyalı kadın şüpheli ile birlikte insan kaçakçılığı, tecavüz ve kadınları cinsel olarak sömürmek için suç çetesi kurmakla suçlanmıştı.Romanya yasalarına göre, dava daha sonra Bükreş mahkemesinin ön dairesine gelmiş ve bu dairenin yasallığı sağlamak için dava dosyalarını ve kanıtları incelemesi gerekmişti.Mahkeme sürecin tamamlandığını ve ceza davasının başlayabileceğini söyledi.“Mahkeme savcılar tarafından delil yönetiminin yasallığını not eder ve davanın duruşmaya gidebileceğine karar verir” diyen mahkeme, karara temyizde itiraz edilebileceğini de ekledi. Duruşma için henüz bir tarih belirlenmediği aktarıldı.Tate kardeşlerin avukatı Eugen Vidineac, karara karşı temyiz başvurusunda bulunduğunu söyledi. Vidineac yaptığı açıklamada, “Ön daire hakimi tarafından verilen karar yasal dayanaktan ve gerekçeden yoksundur” diyerek kararın hukuka aykırı olduğuna inandıklarından temyiz başvurusunda bulunduklarını dile getirdi.Romanya mahkemesi Mart ayında İngiltere'nin 2012-15 yılları arasındaki cinsel saldırı iddialarıyla ilgili olarak kardeşlerin iadesi talebini ancak Romanya'daki yargılama sürecinin tamamlanmasının ardından onaylamıştı.İngiltere-ABD çifte vatandaşı olan kardeşler, Romanya'dan kaçmalarını ya da delilleri karartmalarını önlemek için Aralık 2022'den Nisan 2023'e kadar cezai soruşturma sırasında polis gözetiminde tutulmuştu. Daha sonra ise mahkemeler tarafından adli kontrol altına alındıkları Ağustos ayına kadar ev hapsinde tutuldular. Ocak ayında Romanya mahkemesi Andrew Tate'in adli kontrol tedbirlerinin hafifletilmesi için yaptığı başvuruyu reddetmişti.Tate, defalarca savcıların elinde aleyhinde hiçbir delil olmadığını ve kendisini susturmak için siyasi bir komplo kurulduğunu iddia ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240312/insan-kacakciligi-ve-tacizle-suclanan-tate-kardesler-romanyada-gozaltina-alindi--1081616325.html

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romanya, andrew tate, insan kaçakçılığı, tecavüz, yargılama, dava, yeniden yargılama