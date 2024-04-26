https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/andrew-tatein-insan-kacakciligi-davasinin-devam-edecegine-hukmedildi-1083196882.html
Andrew Tate'in insan kaçakçılığı davasının devam etmesine hükmedildi
Andrew Tate'in insan kaçakçılığı davasının devam etmesine hükmedildi
Sputnik Türkiye
Romanya'da bir mahkeme, Andrew Tate'in insan kaçakçılığı suçlamasıyla yargılanmasına devam edilebileceğine karar verdi. 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T21:02+0300
2024-04-26T21:02+0300
2024-04-26T21:06+0300
dünya
romanya
andrew tate
insan kaçakçılığı
tecavüz
yargılama
dava
yeniden yargılama
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Andrew Tate, Haziran ayında kardeşi Tristan ve iki Romanyalı kadın şüpheli ile birlikte insan kaçakçılığı, tecavüz ve kadınları cinsel olarak sömürmek için suç çetesi kurmakla suçlanmıştı.Romanya yasalarına göre, dava daha sonra Bükreş mahkemesinin ön dairesine gelmiş ve bu dairenin yasallığı sağlamak için dava dosyalarını ve kanıtları incelemesi gerekmişti.Mahkeme sürecin tamamlandığını ve ceza davasının başlayabileceğini söyledi.“Mahkeme savcılar tarafından delil yönetiminin yasallığını not eder ve davanın duruşmaya gidebileceğine karar verir” diyen mahkeme, karara temyizde itiraz edilebileceğini de ekledi. Duruşma için henüz bir tarih belirlenmediği aktarıldı.Tate kardeşlerin avukatı Eugen Vidineac, karara karşı temyiz başvurusunda bulunduğunu söyledi. Vidineac yaptığı açıklamada, “Ön daire hakimi tarafından verilen karar yasal dayanaktan ve gerekçeden yoksundur” diyerek kararın hukuka aykırı olduğuna inandıklarından temyiz başvurusunda bulunduklarını dile getirdi.Romanya mahkemesi Mart ayında İngiltere'nin 2012-15 yılları arasındaki cinsel saldırı iddialarıyla ilgili olarak kardeşlerin iadesi talebini ancak Romanya'daki yargılama sürecinin tamamlanmasının ardından onaylamıştı.İngiltere-ABD çifte vatandaşı olan kardeşler, Romanya'dan kaçmalarını ya da delilleri karartmalarını önlemek için Aralık 2022'den Nisan 2023'e kadar cezai soruşturma sırasında polis gözetiminde tutulmuştu. Daha sonra ise mahkemeler tarafından adli kontrol altına alındıkları Ağustos ayına kadar ev hapsinde tutuldular. Ocak ayında Romanya mahkemesi Andrew Tate'in adli kontrol tedbirlerinin hafifletilmesi için yaptığı başvuruyu reddetmişti.Tate, defalarca savcıların elinde aleyhinde hiçbir delil olmadığını ve kendisini susturmak için siyasi bir komplo kurulduğunu iddia ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240312/insan-kacakciligi-ve-tacizle-suclanan-tate-kardesler-romanyada-gozaltina-alindi--1081616325.html
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romanya, andrew tate, insan kaçakçılığı, tecavüz, yargılama, dava, yeniden yargılama
romanya, andrew tate, insan kaçakçılığı, tecavüz, yargılama, dava, yeniden yargılama
Andrew Tate'in insan kaçakçılığı davasının devam etmesine hükmedildi
21:02 26.04.2024 (güncellendi: 21:06 26.04.2024)
Romanya'da bir mahkeme, Andrew Tate'in insan kaçakçılığı suçlamasıyla yargılanmasına devam edilebileceğine karar verdi.
Andrew Tate, Haziran ayında kardeşi Tristan ve iki Romanyalı kadın şüpheli ile birlikte insan kaçakçılığı, tecavüz ve kadınları cinsel olarak sömürmek için suç çetesi kurmakla suçlanmıştı.
Romanya yasalarına göre, dava daha sonra Bükreş mahkemesinin ön dairesine gelmiş ve bu dairenin yasallığı sağlamak için dava dosyalarını ve kanıtları incelemesi gerekmişti.
Mahkeme sürecin tamamlandığını ve ceza davasının başlayabileceğini söyledi.
“Mahkeme savcılar tarafından delil yönetiminin yasallığını not eder ve davanın duruşmaya gidebileceğine karar verir” diyen mahkeme, karara temyizde itiraz edilebileceğini de ekledi. Duruşma için henüz bir tarih belirlenmediği aktarıldı.
Tate kardeşlerin avukatı Eugen Vidineac, karara karşı temyiz başvurusunda bulunduğunu söyledi. Vidineac yaptığı açıklamada, “Ön daire hakimi tarafından verilen karar yasal dayanaktan ve gerekçeden yoksundur” diyerek kararın hukuka aykırı olduğuna inandıklarından temyiz başvurusunda bulunduklarını dile getirdi.
Romanya mahkemesi Mart ayında İngiltere'nin 2012-15 yılları arasındaki cinsel saldırı iddialarıyla ilgili olarak kardeşlerin iadesi talebini ancak Romanya'daki yargılama sürecinin tamamlanmasının ardından onaylamıştı.
İngiltere-ABD çifte vatandaşı olan kardeşler, Romanya'dan kaçmalarını ya da delilleri karartmalarını önlemek için Aralık 2022'den Nisan 2023'e kadar cezai soruşturma sırasında polis gözetiminde tutulmuştu. Daha sonra ise mahkemeler tarafından adli kontrol altına alındıkları Ağustos ayına kadar ev hapsinde tutuldular. Ocak ayında Romanya mahkemesi Andrew Tate'in adli kontrol tedbirlerinin hafifletilmesi için yaptığı başvuruyu reddetmişti.
Tate, defalarca savcıların elinde aleyhinde hiçbir delil olmadığını ve kendisini susturmak için siyasi bir komplo kurulduğunu iddia ediyor.