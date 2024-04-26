https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/abdde-yeni-bir-george-floyd-vakasi-nefes-alamiyorum-diyerek-hayatini-kaybetti-1083196700.html

ABD'de yeni bir George Floyd vakası: 'Nefes alamıyorum' diyerek hayatını kaybetti

ABD'de yeni bir George Floyd vakası: 'Nefes alamıyorum' diyerek hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

ABD'de 2020 yılında polis şiddeti sonucunda hayatını kaybeden siyah George Floyd'un vakasına benzer bir olay daha yaşandı. Ohio eyaletinde polisin gözaltına... 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T20:54+0300

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ABD'nin Ohio'nun Canton bölgesinde 18 Nisan'da karıştığı trafik kazasından kaçtığı iddia edilen siyah Amerikalının, polis şiddeti sonucunda hayatını kaybettiğine ilişkin görüntüler bugün kamuoyuna açıklandı.Olaya müdahale eden polislerin kask kamerasından kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, olay 2020 yılında polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyah Amerikalı George Floyd'un ölümüne benzetildi.'Beni öldürmeye çalışıyorlar'Görüntülerde, bir araç kazasına karıştığı iddiasıyla bir kafeteryada polisin gözaltına aldığı ve o esnada yere yatırarak ters kelepçe taktığı Tyson'ın polise defalarca "Beni öldürmeye çalışıyorlar" dediği görülüyor.Yerde yüzüstü ve elleri kelepçeli şekilde yatarken polisin diziyle boynuna bastırarak nefes almasını zorlaştırdığı siyah Amerikalının birçok kez "Nefes alamıyorum" dediği anlar kameraya yansıyor.Birkaç dakika sonra hareketsiz kalan siyahnin hayatta olup olmadığını kontrol eden polis, Tyson'ın nefes almadığını fark ederek kalp masajı yapmaya başlıyor ve ardından şüpheli ambülansla hastaneye kaldırılıyor.Polisin açıklamasına göre Tyson hastanede hayatını kaybederken, olaya karışan polislerin soruşturma için açığa alındığı bildirildi.George Floyd olayı2020 yılında siyah Amerikalı George Floyd polis şiddeti sonucunda hayatını kaybetmiş, olayın ardından ülke geneline yayılan büyük gösterilerde ABD'deki ırkçılık ve polis şiddeti haftalarca protesto edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231125/george-floydu-oldurmekten-hukum-giyen-eski-polis-memuru-cezaevinde-bicaklandi-1077769308.html

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