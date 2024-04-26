https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/36-bin-sozlesmeli-saglik-personeli-istihdamina-iliskin-cumhurbaskani-karari-resmi-gazetede-1083167845.html

36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de

36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de... 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T01:03+0300

2024-04-26T01:03+0300

2024-04-26T01:04+0300

türkiye

cumhurbaşkanı kararı

resmi gazete

recep tayyip erdoğan

sağlık

sağlık çalışanı

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Sözleşmeli 36 bin sağlık personeli istihdamı kapsamındaki sağlık birimlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi.Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.

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sözleşmeli sağlık personeli hangi alanlarda alınacak