‘Asıl hedefin Rusya ile kurulan stratejik ortaklık olduğu çok net görülmekte’

“Amerika saldırganlığında vites yükselttiği için Çin’den de gelen yanıtlar buna paralel oluyor. Bu son ziyaret ve son hafta yaşananlar bile görüşmelerin ne derece yüksek tansiyon eşliğinde geçtiğini anlatıyor. Bunlardan ilki, Senato’nun yardım paketi onayıydı. 95 milyar dolarlık bir yardım paketi var. Aslan payını elbette Ukrayna aldı ama bu dev pastadan 8,1 milyar dolarlık ince bir dilim de Tayvan’a ayrıldı. Şu soruyu sormak gerekiyor: Bugün Ukrayna, Rusya ile çatışıyor. İsrail ise Filistin direnişiyle çatışıyor. Peki Tayvan’da ne oluyor ki 8,1 milyar dolar para ayrılıyor? Aslında -çünkü Tayvan bir ülke değil- ayrılan bu paralar doğrudan Amerikan çıkarları adına savaşmaya gönüllü aktörlere ayrılmış durumda. Blinken daha Çin’e gelmeden onaylandı ve Biden imzaladı.

Çin muhtemelen şunu söyledi: ‘Bizim ABD ile kurduğumuz ilişkinin temel konusu Tayvan.’ Bu konuda haksız değiller. Çin ile ABD birbirini diplomatik olarak tanırken çeşitli uzlaşmalara imza attılar. Bunlardan en meşhuru Şanhay Deklarasyonu’ydu. Orada Amerikalılar, ‘tek Çin’ devletini kabul ettiler. Yani Tayvan Adası’nın, Çin anakarasının parçası olduğu yönündeki ibareyi kabul ettiler. Ama diğer taraftan Washington, paralel bir Tayvan yasası çıkarttı ve bu silah yardımlarını kendince hukuki hale getirmeye başladı. Blinken’a verilen tepki bu sebepten.”